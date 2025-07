Cristian Daminuță (35 de ani), fost jucător al lui Inter și AC Milan, a intervenit în conflictul pe care Romario Benzar (33 de ani) îl are cu fostul său impresar, Ioan Becali (73 de ani).

Ioan Becali l-a catalogat pe ex-fundașul celor de la FCSB și Viitorul Constanța drept „distrugerea fotbalului românesc”. „Despre români era imposibil să mai vorbești la Lecce, după ce Benzar a făcut ce a făcut.

A stat trei-patru ani și nu știa nici limba. Și unde a fost împrumutat… E un fotbalist care ne-a cam stins numele acolo. N-a jucat, n-a învățat limba, nu s-a adaptat. Nimic, nimic, nimic! Pe unde e acum, mai știți ceva de el? Unul dintre cei care au distrus imaginea fotbaliștilor români”, a spus impresarul la Digi Sport Matinal.

Cristian Daminuță: „Am fost lăsat de izbeliște”

Cristian Daminuță, care era văzut drept un talent al fotbalului românesc după ce a debutat la 15 ani în Liga 2 și la 16 ani în Liga 1, a intervenit în acest conflict, făcând dezvăluiri din experiența sa cu impresarul.

Fostul jucător al lui Dinamo ajungea în anul 2008 la Inter Milano, după un transfer de la Poli Timișoara.

După ce a fost împrumutat la mai mult echipe, Daminuță avea să fie transferat la AC Milan. Ioan Becali, pe-atunci impresar al fotbalistului, a fost cel care a inițiat tratativele, moment în care cariera lui Daminuță a luat-o la vale.

Într-un mesaj pe rețelele de socializare, Daminuță a vorbit despre pericolele care-i pândesc pe tinerii fotbaliști români și despre rolul toxic pe care l-au avut impresarii în cariera sa, referindu-se la Ioan și Victor Becali, fără a-i numi.

„În ciuda tuturor evenimentelor întâmplate de-a lungul carierei mele, un singur lucru m-a făcut să-mi aline sufletul, ținând cont de urmările întâmplate în viața celor care m-au «folosit».

Așa mi-a fost scris, dar asta nu înseamnă că așa mi-am dorit! Aș vrea ca, prin aceste rânduri, cei care sunteți părinți de viitori fotbaliști să nu vă lăsați călcați în picioare de cei supranumiți «Salvatore della patria», căci ei, în esența lor sunt puroiul fotbalului romanesc.

Sprijiniți-vă copiii, luptați pentru visul lor și, ce e cel mai important, nu cedați presiunilor venite din partea unor nimicuri cu bani care au impresia ca sunt «Buricul Pământului » , dar ei de fapt sunt doar «vânzători» îmbrăcați în haine de mari afaceriști.

Și că să trec la subiect:

În 2008, după o ascensiune fulminantă, cumulată cu debutul meu în Divizia A la vârsta de 16 ani, cum era pe vremuri, prezențe consecutive la loturile de juniori ale României, ca integralist, nu ca și pasager, plus multe meciuri la divizia B, echipa a 2-a echipei Poli Timișoara, unde am cunoscut primii pași în debutul meu profesionist în fotbalul din Romania...

Cei de la Inter Milano au decis să ma transfere pentru o sumă modică pentru ei, dar consistentă pentru clubul de pe Bega..

La nerazzurri, salariul meu pe luna era de 3.000€, în ideea în care Poli mi-a propus prelungirea contractului pentru încă 5 ani cu 1.200$ pe lună, dar am zis că plec la Inter, căci vreau sa evoluez..

Atât au putut impresarii mei de atunci și nu-i condamn, căci era totul realizat prin calitățile mele, nu prin Marfa Supra Evaluată..

După aproape 2 ani în care am dominat clar prin evoluțiile mele în echipa de la Inter Primavera și m-am impus clar într-o echipă cu Vid Belek portar (titular în naționala Sloveniei de seniori), Giulio Donatti (meciuri în Bundesliga), Luca Caldirola (căpitanul lui Monza în Serie A), Davide Santon (meciuri în Champions League pentru Inter), Rene Khrin (titular în naționala Sloveniei), Mattia Destro (Meciuri pentru Milan, AS Roma în Serie A), Mario Balotelli (CEI CARE AVEȚI HABAR ȘI PUTERE DE CONVINGERE, ÎNTREBAȚI-L PE PIERO AUSILIO, ACTUALUL DIRECTOR SPORTIV DE LA INTER MILANO, DESPRE CALITĂȚILE MELE ȘI VĂ VEȚI CONVINGE ) și mulți alții.

Printr-o inginerie cunoscută doar de acei oameni îmbrăcați la costum, au decis să mă transfer la AC Milan, pentru o sumă deloc de neglijat în perioada respectivă, ținând cont de faptul că nu aveam 20 ani și nici nu am rupt gura târgului la Dinamo.

Dar cumva prin absurd DIAVOLII MILANEZI au decis să plătească peste 1 MILION DE EURO € pe mine, oferindu-mi un contract pe 5 ani cu o creștere enormă la salariu, de la 3 mii de € pe luna cât aveam la Inter, la 6 mii de € la AC Milan, mai puțin decât magazionerul echipei și decât îngrijitorul de terenuri din incinta bazei sportive..

Lumea a fost surprinsă atunci de transferul meu, crezând că am dat lovitura din punct de vedere financiar, în schimb eu mi-am semnat propria sentință a finalului carierei din punct de vedere sportiv!!

Acest transfer a fost intermediat de cei mai cunoscuți impresari din istoria României, oameni cu state vechi în fotbal, care datorită influenței lor in fotbalul MONDIAL au făcut acest lucru să devină posibil.

N-am încasat niciun ban la semnatură, nu am fost lăsat să ma transfer niciunde în Romania sau în Europa, ba din contră, m-au obligat să ma transfer în liga 3-a din Italia, într-un oraș (L'Aquila) distrus complet de unul dintre cele mai mari cutremure din ultimii 30 de ani, în ideea în care în România mă voiau multe echipe care îmi ofereau mult peste salariul «exorbitant» al Milanului..

După ce s au împărțit «ciolanele» Eu, Cristian Daminuță (oaia neagră), am fost lăsat de izbeliște, căci nu mai prezentam interes din punct de vedere al CAȘCAVULUI..

În urma tuturor celor întâmplate, inclusiv eu am început să fac greșeli, împins oarecum de la spate din cauza VÂRSTEI și a lipsei de cunoștinte din punct de vedere juridic, căci visam sa joc fotbal, nu să citesc contracte..

Acestea fiind spuse, în urma tuturor celor întâmplate, țin doar să-i mulțumesc familiei mele, ei fiind singurii care m- au sprijinit și mi-au rămas aproape, în ciuda faptului că am fost carne de tun pentru unii..

Vă mulțumesc tuturor celor care s-au implicat direct și indirect în eșecul meu în viața de fotbalist, dar știți și voi că viața va făcut să plătiți x2 pentru tot!

Dumnezeu să vă călăuzească pașii și să vă ofere pace-n suflet!

PS: tot ce am făcut in viața asta, mi-am asumat și am plătit!” a scris Cristian Daminuță pe Facebook.

Romario Benzar, nu te mai ambala, caci oamenii din asta trăiesc! Cristian Daminuță

Poli Timișoara, Dinamo, Inter Milano, AC Milan și Viitorul Constanța sunt cele mai importante echipe la care a evoluat Daminuță, de-a lungul carierei.

A ales să se retragă în anul 2023, după ce în ultimii ani evoluase numai în ligile inferioare din România.

700.000 de euro a fost cea mai mare cotă de transfer a lui Daminuță, în anul 2015, pe vremea când evolua pentru Viitorul Constanța, actuala Farul

VIDEO. Alex Chipciu, invitatul episodului 3 al podcastului TOP LEVEL

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport