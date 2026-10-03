Ionel Dănciulescu (49 de ani) crede că Gică Hagi (61 de ani) ar da dovadă de slăbiciune dacă ar demisiona de la naționala României, după meciurile din Liga Națiunilor.

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Revenirea „Regelui” pe banca „tricolorilor” a fost una de coșmar. Echipa națională a bifat trei înfrângeri din tot atâtea jocuri (1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia”.

Pentru România urmează ultimul meci din această fereastră din Liga Națiunilor, returul cu Suedia, programat luni, de la ora 21:45 pe Arena Națională.

Ionel Dănciulescu, despre o posibilă plecare a lui Gică Hagi: „Mi se pare un gest de lașitate să facă asta”

După eșecul categoric de la Varșovia, au apărut discuții privind viitorul lui Gică Hagi pe banca echipei naționale.

Întrebat despre o posibilă demisie a „Regelui”, Dănciulescu a oferit un răspuns categoric.

„Eu mi-aș dori să nu plece, dar orice e posibil. Depinde foarte multe de meciul de luni. Eu cred că nu va pleca. Adică a venit la echipa națională după foarte mult timp și- a dorit lucrul acesta enorm. Iubește echipa națională.

Și acum să plece mi se pare așa, un gest de lașitate, din punctul meu de vedere. Adică toată lumea l-a așteptat pe Gică Hagi ca pe un salvator. Eu spun din punctul meu de vedere.

Am fost convins că Gică va reuși să repună echipa națională pe un făgaș bun. Sper să am din nou entuziasmul acesta după meciul de luni.

Am rămas și eu un pic surprins de modul de abordare a fiecărei partide, de planificarea celor patru meciuri. Eu, în momentul de față, cred că Gică Hagi nu-și cunoaște în totalitate jucătorii”, a declarat Ionel Dănciulescu la emisiunea „DigiSport Matinal”.

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FOTO. Polonia - România 6-0

Clasamentul în Liga B, grupa 4

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Suedia 3 7 2. Bosnia 3 5 3. Polonia 3 5 4. România 3 0

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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