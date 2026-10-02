Hagi, distrus. Își dă demisia? Selecționerul a părut copleșit în repriza a doua, în care am primit 5 goluri. Privea în gol!
Hagi, puternic afectat psihic la 0-5 cu Polonia. Foto: Raed Krishan
Nationala

Hagi, distrus. Își dă demisia? Selecționerul a părut copleșit în repriza a doua, în care am primit 5 goluri. Privea în gol!

alt-text Theodor Jumătate , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 02.10.2026, ora 23:29
alt-text Actualizat: 02.10.2026, ora 23:31
  • POLONIA - ROMÂNIA. Gică Hagi a sugerat după 2-4 cu Bosnia că ar putea părăsi naționala.
  • Vineri seară, la Varșovia, când Polonia avea 5-0, era fără reacție pe banca de rezerve. Cu privirea pierdută. Și am mai primit un gol. 6-0.
  • Renunță Hagi acum, după o înfrângere dezastruoasă?
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Gică Hagi, trei rezultate la care nu s-ar fi gândit niciodată la primele trei meciuri oficiale la revenirea ca selecționer.

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După 1-2 cu Suedia, în care n-am jucat atât de rău, 2-4 cu Bosnia în care am jucat foarte rău și 0-6 cu Polonia care ne-a călcat în picioare în repriza secundă la Varșovia.

Hagi a părut că renunță după 2-4 cu Bosnia: „Cu mine sau fără mine”

În urma eșecului de luni, în fața Bosniei, Gică Hagi a surprins. La conferința ce a urmat, a sugerat că vrea să-și dea demisia.

„Cu mine sau mine, România trebuie să fie mai sus”, a spus el. Întrebat dacă se gândește să plece, selecționerul a reacționat: „Lăsați-mă în noaptea asta să reflectez”.

Nu a părăsit echipa în cele din urmă. A doua zi, a decis să continue.

Imaginea cu Hagi privind în gol a fost proiectată pe ecranul arenei la 0-5 cu Polonia. Șocant!

Dar vineri seară, la Varșovia, a părut copleșit de ce se întâmpla în repriza a doua.

La un moment dat, când Polonia conducea cu 5-0 și forța golul 6, Hagi era pe bancă, privind în gol. Imaginea sa, proiectată pe cubul-ecran unde se transmitea meciul live ca la televiziune, a fost șocantă.

Și am mai primit un gol. Era 6-0 pentru Polonia. Dezastru total!

Întreabarea care vine automat: își dă demisia Hagi?

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