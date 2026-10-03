A dat de pâmânt cu Drăgușin Făcut praf de fostul selecționer după eliminarea din Polonia - România 6-0: „Când aleargă, seamănă cartofi” +10 foto
Foto: sportpictures.eu
Nationala

A dat de pâmânt cu Drăgușin Făcut praf de fostul selecționer după eliminarea din Polonia - România 6-0: „Când aleargă, seamănă cartofi”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 03.10.2026, ora 09:53
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Stoperul celor de la Fiorentina a fost titularizat de Gică Hagi, dar a rezistat doar 22 de minute pe teren, fiind eliminat după un fault în careu asupra lui Robert Lewandowski.

Imediat, Polonia a deschis scorul din penalty prin veteranul de 38 de ani, care, până la final, a reușit un hattrick.

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POLONIA - ROMÂNIA 6-0. Cornel Dinu a dat de pământ cu Radu Drăgușin: „Când aleargă, seamănă cartofi”

Fost selecționer al României în perioada 8 aprilie 1992 – 2 iunie 1993, Cornel Dinu nu l-a menajat pe Drăgușin.

„El când aleargă seamănă cartofi. El este bun la recoltă prin zona Miercurea Ciuc, pe acolo. El a semănat cartofi.

Nu-l mai scoateţi jucător de valoare când el de-abia se mişcă pe teren, aleargă pe călcâie.”, a declarat Cornel Dinu, citat de primasport.ro.

Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (10 imagini)

Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Radu Drăgușin: „Sunt dezamăgit de cum am jucat faza, de faptul că am lăsat echipa în 10

La final partidei, Drăgușin s-a arătat afectat de cartonașul roșu primit și de faptul că a lăsat România în inferioritate.

„Nu sunt multe de spus, sunt dezamăgit de cum am jucat faza, de faptul că am lăsat echipa în 10. A cântărit mult în rezultatul final. Un moment dificil, cu siguranţă, multe cuvinte nu sunt de spus.

E greu când eşti în 10, băieţii au încercat o treabă foarte dificilă. Trebuie să ieşim din acest moment, cu muncă, să acceptăm situaţia. Să ne asumăm responsabilitatea, împreună, cu Mister, avem în continuare încredere în el, eu doar aşa o văd.

E a noastră responsabilitatea, suntem o echipă atât când sunt momente frumoase, dar şi seri din acestea. Ne-am dezamăgit suporterii, le cerem scuze.

Trebuie să o luăm de la capăt, să ne punem în valoare calităţile. Astfel de momente ne dau ocazia de a reflecta, de a înţelege ce am greşit, de a fi mai hotărâţi şi încrezători în ceea ce facem.

Înţelegem supărarea, dezamăgirea, suntem şi noi foarte supăraţi şi dezamăgiţi de cum ne-am prezentat astăzi, pot să-i rog pe suporteri să ne susţină, o să încercăm să spălăm ruşinea, cu Suedia”, a declarat Drăgușin, citat de as.ro.

  • După eliminarea din partida de la Varșovia, Drăgușin va rata partida cu Suedia de luni, dar și pe cea cu Polonia de la București, programată pe 11 noiembrie.
Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (40 imagini)

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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