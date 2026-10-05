Scandal la Irlanda - Israel Un jucător israelian, acuzat că a scuipat în direcția irlandezilor: „UEFA să facă ceva. Să nu mai jucăm cu ei!”

Heimir Hallgrimsson (59 de ani), selecționerul Irlandei, a reclamat la conferința de presă un presupus gest nesportiv al unui jucător israelian, care ar fi scuipat în direcția staffului gazdelor la pauza meciului.

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Noi momente tensionate au avut loc în al doilea duel dintre Irlanda și Israel (1-1), disputat la doar câteva zile după prima confruntare directă, câștigată de „naționala de trifoi” cu scorul de 3-0.

Scandal la Irlanda - Israel! Heimir Hallgrimsson: „A existat o acuzație de scuipat”

La pauza duelului disputat la Serbia pe stadionul celor de la Backa Topola, spiritele s-au încins.

Mai mulți dintre jucători au avut discuții aprinse după câteva faze de joc, dar și, cel mai probabil, în urma unor comentarii legate de cauza palestiniană.

Potrivit unor jucători irlandezi, în acel moment, un fotbalist israelian ar fi scuipat în direcția staffului tehnic advers, informează as.com.

UEFA așteaptă acum raportul arbitrului Jose Luis Munuera Montero pentru a lua o posibilă sancțiune împotriva Israelului.

Heimir Hallgrimsson a comentat și el subiectul:

„A existat o acuzație că o persoană ar fi scuipat pe cineva, dar eu nu am văzut asta și nu vreau să vorbesc despre asta; se va analiza, la fel ca tot ce s-a întâmplat între echipe. Eu am fost acolo. Nu voi face comentarii în această privință. Este ceva ce probabil va fi investigat de o comisie disciplinară”, a declarat Heimir Hallgrimsson

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Heimir Hallgrimsson: „UEFA trebuie să facă ceva”

Selecționerul Irlandei a cerut intervenția UEFA pentru ca cele două echipe să nu se mai întâlnească.

„Nu, nu ar trebui să jucăm din nou. Nu este treaba noastră să decidem - UEFA este cea care decide. Evident, există un sprijin mare pentru Palestina în Irlanda. Nu există multe țări care susțin Palestina la fel de mult ca Irlanda.

Nu mi-aș dori ca nicio echipă națională să treacă prin ce am trecut noi în aceste două săptămâni, așa că poate UEFA trebuie doar să intervină și să facă ceva”, a mai declarat Hallgrimsson, citat de skysports.com.

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