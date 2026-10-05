Glamour și fum Formula 1 nu mai înseamnă doar curse. Cum a schimbat Marele Premiu orașul Singapore
Formula 1

Glamour și fum Formula 1 nu mai înseamnă doar curse. Cum a schimbat Marele Premiu orașul Singapore

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 05.10.2026, ora 19:57
alt-text Actualizat: 06.10.2026, ora 11:29
  • Marele Premiu din 9–11 octombrie combină afaceri de sute de milioane de euro cu miza titlului mondial. Antonelli poate face un pas decisiv spre istorie.
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Marele Premiu de la Singapore, care se va desfășura în weekendul 9–11 octombrie 2026 pe circuitul stradal Marina Bay, a devenit unul dintre cele mai spectaculoase exemple ale felului în care Formula 1 s-a transformat dintr-un simplu sport într-un fenomen economic și de imagine.

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Înainte ca monoposturile să intre pe circuit, orașul-stat găzduiește deja întâlniri între politicieni, investitori și lideri ai marilor companii.

Singapore este un important nod comercial între Asia, Europa și Statele Unite. Iar în jurul Marelui Premiu se reunesc oameni din lumea financiară și tehnologică.

Potrivit unei analize Reuters, aproximativ 90.000 de oameni de afaceri și executivi sunt așteptați în Singapore în perioada Marelui Premiu, iar evenimentul este estimat să genereze încasări de 160 de milioane de dolari singaporezi (aproximativ 112 milioane de euro) prin turism și alte activități asociate cursei.

Fumul și condițiile meteo pun la încercare organizatorii

Există însă și o veste rea. Pe lângă mizele financiare, un element neprevăzut domină discuțiile de la Singapore: calitatea aerului. Un strat de fum dens și smog, cauzat de arderile de vegetație din regiune, planează asupra orașului-stat, ridicând semne de întrebare cu privire la calitatea aerului respirat, dar și la vizibilitatea pe traseu.

În clasament, Antonelli are un avantaj uriaș: 84 de puncte față de Russell. Singapore este etapa cu numărul 17 din cele 23, iar weekendul are și Sprint, deci sunt disponibile maximum 33 de puncte pentru un pilot. Antonelli nu poate deveni matematic campion în Singapore, dar punctele oferite câștigătorului i-ar fi extrem de utile.

Prima oportunitate de a-și asigura titlul ar fi în SUA, la Austin, 23–25 octombrie, adică peste două etape. Ar deveni, la cei 20 de ani ai săi, cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1!

De ce e Singapore un exemplu de succes?

Marele Premiu al statului asiatic are ceva care îl face special: este amplasat chiar în centrul unui mare oraș.

Circuitul Marina Bay trece printre zgârie-nori, hoteluri, clădiri de birouri și zone comerciale. Cursa se desfășoară noaptea, iar imaginile cu monoposturile care trec printre clădirile iluminate au devenit unele dintre cele mai ușor de recunoscut din Formula 1.

Pe plan sportiv, Marele Premiu din Singapore rămâne una dintre cele mai imprevizibile etape ale calendarului. Circuitul stradal oferă puține oportunități de depășire, făcând ca sesiunea de calificări de sâmbătă să fie la fel de importantă precum cursa de duminică.

112 milioane de euro pentru economia locală

Singapore profită din plin de acest tablou. Vizitatorii străini cheltuiesc bani pentru hoteluri, restaurante, transport, cumpărături și divertisment, iar orașul beneficiază de o expunere internațională uriașă.

Estimarea pentru ediția din acest an este de aproximativ 112 milioane de euro generate de turism și activitățile conexe. La asta se adaugă câștigurile de imagine.

Pentru un oraș-stat fără resurse naturale importante, imaginea internațională reprezintă un activ economic important. Iar Formula 1 îi oferă în fiecare an o vitrină perfectă: un oraș spectaculos, o cursă nocturnă, hoteluri de lux, restaurante, evenimente exclusiviste și spectatori din toate colțurile lumii, cei mai mulți cu buzunarele pline.

Clasament piloți

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) 320 puncte
  2. George Russell (Mercedes) 236 p
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) 214 p
  4. Charles Leclerc (Ferrari) 191 p
  5. Lando Norris (McLaren) 188 p
  6. Max Verstappen (Red Bull) 188 p
  7. Oscar Piastri (McLaren) 128 p
  8. Isack Hadjar (Red Bull) 96 p
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) 65 p
  10. Pierre Gasly (Alpine) 41 p

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