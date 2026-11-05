Seară istorică pentru Como A doborât record după record! Dar performanța supremă aparține unei echipe din România
Lens a încasat 9 goluri de la Como FOTO Imago
Liga Campionilor

Seară istorică pentru Como A doborât record după record! Dar performanța supremă aparține unei echipe din România

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 05.11.2026, ora 10:45
alt-text Actualizat: 05.11.2026, ora 10:49
  • Como, echipa antrenată de Cesc Fabregas (39 de ani), a obținut un rezultat istoric în Liga Campionilor. A învins-o cu 9-1 pe Lens, în deplasare!
  • Italienii au doborât, astfel, mai multe recorduri după acest meci. Dar nu au reușit să depășească o performanță stabilită de o echipă din România. Detalii, mai jos în articol.
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Como a obținut cea mai categorică victorie în deplasare din istoria Ligii Campionilor.

În urmă cu 7 sezoane, italienii evoluau în cel de-al treilea eșalon, iar acum se află pe locul 4 atât în Serie A, cât și în faza principală din cea mai importantă competiție europeană intercluburi.

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Recordurile doborâte de Como după 9-1 cu Lens

În urma acestei victorii, echipa lui Cesc Fabregas a ajuns la 19 goluri marcate în Liga Campionilor. Doar PSG, campioana Europei, a înscris mai multe (20).

Como a devenit primul club italian care marchează cel puțin șapte goluri într-un meci disputat în deplasare în istoria Cupei Campionilor Europeni/Ligii Campionilor, conform marca.com.

Gruparea din Serie A este abia a doua echipă care a înscrie 9 goluri într-un meci din Liga Campionilor în secolul 21. Bayern Munchen a mai reușit această performanță, în 2024, când a trecut de Dinamo Zagreb cu 9-2.

Astfel, echipa lui Fabregas a obținut cea mai categorică victorie în deplasare din istoria actualei competiții europene.

Performanțele uimitoare nu se opresc aici. Atacantul grec Anastasios Douvikas, cumpărat de Como în 2025 de la Celta Vigo în schimbul sumei de 14 milioane de euro, a marcat 3 goluri și a ajuns la 6 reușite în Liga Campionilor.

A devenit golgheterul competiției, depășindu-l pe Erling Haaland, starul lui Manchester City, care a înscris de 5 ori.

Douvikas este și al doilea fotbalist care marchează în fiecare dintre primele patru meciuri ale echipei sale în Ligă de la introducerea noului format, în 1992. Primul a fost Alessandro Del Piero, care a înscris pentru Juventus în primele cinci etape ale ediției 1995/96.

25 de milioane de euro
este cota de piață a lui Anastasios Douvikas, conform Transfermarkt

În minutul 58 al partidei, Mattia Liberali (19 ani) a fost introdus pe teren în locul lui Da Cunha, iar după doar 4 minute a stabilit un nou record.

A devenit cel mai tânăr fotbalist italian care marchează în Liga Campionilor după Mario Balotelli, în 2009, la doar 19 ani, șase luni și 29 de zile.

Recordul său a fost doborât însă în același meci. Matteo Papaccioli, intrat pe gazon în minutul 61, a marcat cel de-al 9-lea gol al lui Como, devenind astfel cel mai tânăr jucător italian care înscrie în Ligă, la doar 18 ani.

Nico Paz și Cesc Fabregas FOTO Imago Nico Paz și Cesc Fabregas FOTO Imago
Nico Paz și Cesc Fabregas FOTO Imago

Nico Paz a strălucit pe teren

Nico Paz, starul celor de la Como, și-a trecut numele pe lista marcatorilor în minutul 40 și a ajuns la trei goluri și cinci pase decisive, fiind jucătorul cu cele mai multe contribuții în acest sezon din Liga Campionilor.

Pe locul al doilea se află Anastasios Douvikas, cu șase goluri și o pasă decisivă. Ambii jucători ai lui Como au întrecut nume celebre precum Harry Kane, Lamine Yamal sau Erling Haaland.

Doar două echipe au mai reușit să câștige un meci la o diferență de 8 goluri, după introducerea formatului modern al Ligii Campionilor, în 1992.

Liverpool a învins-o pe Beșiktaș cu 8-0 în 2007, iar Real Madrid a câștigat cu același scor în fața lui Malmo, în 2015.

Ultima echipă care a înscris de 9 ori într-un meci disputat în deplasare este Feyenoord, într-un meci cu Olympiacos, 9-0, în 1971, în Cupa Campionilor Europeni, conform Opta.

O echipă din România deține recordul pentru cele mai multe goluri înscrise în Liga Campionilor

Printre echipele care au obținut cele mai mari victorii în istoria Cupei Campionilor Europeni/Ligii Campionilor se numără și Dinamo.

În sezonul 1973/74, „câinii” au învins cu 11-0 Crusaders Belfast, un club din Irlanda de Nord, în manșa retur a primului tur.

Este cea mai mare diferență de scor înregistrată vreodată într-un meci din cadrul competiției europene, atât înainte, cât și după introducerea noului format, conform statisticilor UEFA.

FOTO UEFA FOTO UEFA
FOTO UEFA

Como are grave probleme de lot

Deși s-a impus cu uimitorul scor de 9-1, echipa lui Cesc Fabregas se confruntă cu mai multe probleme de lot.

În duelul cu Lens de miercuri, Como nu s-a putut baza pe Chalobah, titular incontestabil în defensivă, dar nici pe Assane Diao, Jesús Rodríguez, Jayden Addai și Moise Kean.

Pentru Como urmează meciul cu Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, de duminică, de la ora 19:00, din etapa 11 din Serie A.

Recordurile negative înregistrate de Lens

Lens a avut parte de o seară de coșmar miercuri, stabilind mai multe recorduri negative:

  • Prima echipă care primește nouă goluri pe teren propriu într-un meci din noul format al Ligii Campionilor.
  • A doua echipă franceză care încasează cel puțin nouă goluri într-o competiție europeană după Strasbourg, care a fost învinsă de MTK Budapesta 2-10, în octombrie 1961, în Cupa Orașelor Târguri, conform onefootball.com.
  • A primit nouă goluri pentru a doua oară în istoria clubului, după înfrângerea cu 1-9 în fața lui Marseille, din aprilie 1940.

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