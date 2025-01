Îl susține pe Lucescu  Patronul campioanei PAOK, alături de antrenorul român + Amenințări pentru rivali: „Cei care nu au înțeles, o vor face curând”

Ivan Savvidis (65 ani), patronul echipei PAOK Salonic, a comentat, în prima zi a anului, pedeapsa-record primită de Răzvan Lucescu.

Antrenorul campioanei Greciei a fost suspendat 4 luni după ce a bruscat un suporter al rivalei AEK Atena.

În apărarea lui Lucescu au sărit și rivalii de la Olympiacos, care consideră că „judecătorii care au decis o astfel de suspendare împotriva antrenorului român nu ar trebui să mai ia alte decizii în fotbal”. Potrivit surselor GOLAZO.ro, PAOK va face apel și suspendarea antrenorului se va reduce la două-trei luni.

Ivan Savvidis, prima reacție după suspendarea-record primită de Răzvan Lucescu

Ivan Savvidis, patronul campioanei PAOK Salonic, a reacționat la două săptămâni după incidentele care l-au avut în prim-plan pe Răzvan Lucescu.

Pe 18 decembrie, după derby-ul AEK Atena-PAOK Salonic, antrenorul român a bruscat un fan al rivalilor în parcarea Arenei OPAP.

În interviul acordat jurnaliștilor greci, Ivan Savvidis și-a manifestat sprijinul necondiționat pentru Răzvan Lucescu și i-a amenințat pe rivalii de la AEK Atena.

„Au încercat în mai multe rânduri să ne distrugă, dar cei care au făcut asta sunt acasă sau regretă deja.

În 2019, puterea noastră a fost că am fost cu toţii în jurul lui Răzvan şi nu ne-am uitat la ce s-a scris despre noi.

Nu va implicaţi în lucrurile care nu ţin de fotbal. Ştiţi că eu voi fi mereu alături de voi. Şi dacă veţi face greşeli, eu sunt singurul care vă poate certa.

Nu voi lăsa pe altcineva să facă asta. Cei care nu au înţeles încă asta, o vor face curând.

Răzvan are tot sprijinul meu şi vreau ca şi voi să îl sprijiniţi prin munca voastră. Ne-aţi oferit un an minunat. Sper ca acesta care urmează să fie la fel.

Am fost mândri în acest an, am meritat asta, mai ales dacă ţinem cont de cele îndurate în ultimele decenii. Vreau să continuăm să aducem mândrie oraşului”, a declarat Ivan Savvidis pentru gazzetta.gr.