„Carrick trebuie demis azi!” Manchester United, în criză după un nou eșec » Antrenorul, acuzat că l-a umilit pe Bruno Fernandes

Jamie Carragher (48 de ani), fostul fundaș al lui Liverpool, a cerut demiterea lui Michael Carrick (45 de ani), antrenorul lui Manchester United, după înfrângerea cu Bournemouth, scor 0-3, din etapa #8 din Premier League.

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Fostul internațional englez l-a criticat și pentru decizia de a-l lăsa pe Bruno Fernandes pe banca de rezerve pe tot parcursul partidei.

Jamie Carragher cere demiterea lui Michael Carrick: „Și pentru binele antrenorului”

Manchester United a fost învinsă categoric de Bournemouth, după golurile marcate de Rayan ('38), Marcus Tavernier ('43) și Evanilson ('71).

La finalul partidei, Carragher a declarat că oficialii lui United ar trebui să ia imediat o decizie în privința antrenorului.

„Michael Carrick trebuie demis în această seară. Nu doar pentru binele lui Manchester United, ci și pentru binele lui Michael Carrick.

Manchester United trebuie să ia această decizie chiar în această seară”, a declarat Carragher, conform abola.pt.

Situația a devenit imposibil de gestionat. Carrick vrea să plece. Nu mai vrea să stea pe bancă alături de acești jucători. Vă puteți imagina cum ar fi să meargă mâine la centrul de pregătire și să dea ochii cu Bruno Fernandes, după ce nu l-a introdus deloc pe teren? Este un vestiar toxic. Carrick vrea ca cei din conducere să-i pună capăt suferinței chiar în această seară. Jamie Carragher, fostul fundaș al lui Liverpool

Carragher îl acuză pe Carrick că a încercat să-l umilească pe Bruno Fernandes

Cea mai controversată decizie luată de Michael Carrick a fost lăsarea lui Bruno Fernandes pe banca de rezerve.

Căpitanul lui Manchester United nu a jucat niciun minut împotriva lui Bournemouth, deși a fost trimis la încălzire în timpul partidei.

Decizia a venit după ce portughezul criticase public tactica antrenorului, în urma înfrângerii cu Como, scor 1-4, din Liga Campionilor.

Carragher este de părere că antrenorul a vrut să-i transmită un mesaj căpitanului, după declarațiile făcute de acesta.

„Cred că a fost o decizie deliberată să-l lase pe bancă și aproape să încerce să-l umilească. Să-l trimiți să se încălzească pe margine și apoi să nu-l bagi în joc este insulta supremă.

A vrut să-l umilească în fața suporterilor pentru că a spus adevărul, iar asta arată o luptă toxică pentru putere, nu o gestionare corectă a meciului”, a afirmat fostul internațional englez.

Totuși, Carrick a negat că decizia de a-l lăsa rezervă pe Fernandes ar fi reprezentat o sancțiune disciplinară, conform sports.yahoo.com.

Când ai mai multe opțiuni, este întotdeauna dificil să alegi. Trebuie să luăm decizia pe care o considerăm potrivită pentru echipă și pentru a obține evoluția pe care ne-o dorim. Michael Carrick, Manchester United

Gary Neville: „Manchester United este în haos”

Și Gary Neville (51 de ani), fostul căpitan al lui Manchester United, a criticat situația în care a ajuns clubul.

„Va fi extrem de dificil pentru Michael Carrick să continue ca antrenor al lui Manchester United de acum înainte. Aceasta este problema cu care se confruntă clubul. Este îngrozitor să spun asta.

Am considerat încă din sezonul trecut că Manchester United ar fi trebuit să aducă cel mai bun antrenor posibil, nu să-i ofere postul lui Michael Carrick, pentru că am simțit că se putea ajunge aici.

Dar lucrurile s-au deteriorat foarte repede, iar clubul este în haos”, a adăugat Neville.

Carrick este apreciat de suporteri. Dar proprietarii și jucătorii nu sunt. Au adus clubul într-o situație foarte proastă. Mâine, probabil că vor lua o decizie care îi va revolta pe suporterii lui Manchester United, dar este una necesară. Întrebarea care se pune pentru ziua de mâine este: va mai fi el antrenorul echipei? Gary Neville, fost jucător la Manchester United

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