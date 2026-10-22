Noi tensiuni la United Bruno Fernandes poate rămâne fără banderolă! Contre cu antrenorul după umilința din Liga Campionilor

Bruno Fernandes (32 de ani), căpitanul lui Manchester United, riscă să rămână fără banderolă după ce a criticat deciziile lui Michael Carrick (45 de ani), imediat după eșecul rușinos cu Como, scor 1-4, în Champions League.

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Manchester United a avut o seară de coșmar în Italia, iar Bruno Fernandes nu a fost deloc mulțumit de abordarea tactică a echipei.

Bruno Fernandes poate rămâne fără banderolă! Contre cu antrenorul după umilința din Liga Campionilor

Căpitanul formației de pe Old Trafford n-a ezitat să critice deciziile staff-ului tehnic la TNT Sports, după ce fusese schimbat în minutul 67, la scorul de 0-3, cu Joshua Zirkzee.

„A fost o decizie a staff-ului să nu facem presing om la om și, uneori, să lăsăm spații în spatele nostru și să încercăm să recuperăm mingea. Dar, dacă le oferi prea mult mingea unor asemenea echipe, le dai încredere”, a spus Fernandes.

Întrebat direct dacă Michael Carrick a greșit tactica, portughezul a evitat să-l acuze explicit pe antrenor:

„Asta trebuie să analizeze antrenorul și staff-ul, nu eu. Uneori trebuie să fii mai curajos sub presiune, să-ți asumi riscul de a face presing sus și să le creezi adversarilor probleme”.

Replica lui Carrick: „Dacă nu alergi, nu poți câștiga”

Michael Carrick a aflat despre declarațiile căpitanului său în timpul conferinței de presă de după meci.

„Indiferent de sistemul sau de tactica pe care o folosești, dacă nu alergi, dacă nu alergi în față și nu alergi înapoi, nu vei câștiga”, a spus Carrick.

Carrick a mers în fața fanilor după meci pentru a le cere scuze pentru eșecul care a dus-o pe Manchester United la șapte meciuri consecutive fără victorie:

„Sunt la fel de dezamăgit ca ei. Acest club are valori, iar noi trebuie să reprezentăm ceva și să avem o anumită atitudine. Putem câștiga sau putem pierde, dar felul în care am jucat în această seară nu a fost acceptabil”.

Carrick a refuzat să răspundă la întrebările despre demisie.

Jamie Carragher l-a desființat pe Bruno Fernandes

În studioul CBS Sports, unde Jamie Carragher a avut un discurs extrem de dur la adresa căpitanului portughez.

„Am spus săptămâna trecută că Lisandro Martinez a greșit grav când a criticat conducerea clubului, iar ceea ce a făcut Bruno Fernandes este cu adevărat o rușine.

Nu ar fi fost jucătorul sezonului în Premier League fără Michael Carrick. A fost readus pe poziția lui și a avut un sezon fantastic, pentru că este un fotbalist talentat. Dar, în ceea ce privește atitudinea și felul în care se comportă, lucrurile nu sunt deloc în regulă”, a spus Carragher.

Fostul fundaș a pus ieșirea lui Fernandes și pe seama înlocuirii sale după doar 67 de minute.

„A reacționat așa pentru că a fost schimbat și s-a simțit umilit de antrenor. Când vorbește despre presing om la om sau zonal, trebuie spus că, de ani de zile, Manchester United nu poate face un presing eficient din cauza lui.

Aleargă peste tot și joacă precum un copil în curtea școlii. Pare că muncește mult pentru că joacă pentru suporteri, dar, de fapt, afectează echipa”, a adăugat Carragher.

Să-l vezi cum dă din mâini și protestează în fiecare săptămână și cum îl critică pe antrenor, în condițiile în care nici el nu a avut un sezon bun pe teren, este o rușine. Are o atitudine deplorabilă și nu este comportamentul pe care ar trebui să-l aibă un căpitan al lui Manchester United. Jamie Carragher

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