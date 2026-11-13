Cine cântă imnul la meciul cu Polonia FRF  a făcut anunțul + reacții acide ale fanilor
Eusebiu Huțan/ Foto: Facebook @Echipa națională a României
Nationala

Cine cântă imnul la meciul cu Polonia FRF a făcut anunțul + reacții acide ale fanilor

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.11.2026, ora 19:23
alt-text Actualizat: 13.11.2026, ora 19:34
  • Eusebiu Huțan (35 de ani) va interpreta imnul național la meciul cu Polonia din Liga Națiunilor.
  • România - Polonia se joacă sâmbătă, de la ora 21:45, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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„Tricolorii” vin după patru înfrângeri consecutive în Liga Națiunilor, iar duelul cu Polonia va fi ultimul pe care îl vor disputa pe teren propriu în această ediție a competiției.

Selecționata antrenată de Gică Hagi (61 de ani) caută revanșa pentru eșecul drastic suferit în partida tur, încheiată cu scorul de 0-6.

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Eusebiu Huțan va interpreta imnul național la România - Polonia

Arena Națională se anunță arhiplină la ora meciului, iar tenorul Eusebiu Huțan va cânta imnul României în fața a peste 50.000 de suporteri.

„Mâine seară, ne revedem pe Arena Națională și cântâm imnul național împreună!

Tonul va fi dat de Eusebiu Huțan, tenor al Operei Naționale, iar versurile vor fi afișate pe cubul central.

Vom face stadionul să răsune și vom arăta de la început ce înseamnă 50.000 de români.”, a anunțat FRF pe rețelele de socializare ale echipei naționale.

Intonarea imnului de către artiști, contestată din nou

Practica celor de la Federație în ceea ce privește imnul la meciurile naționalei a fost dur contestată de-a lungul vremii atât de către fani, cât și de către cei implicați în fotbal.

După anunțul FRF, suporterii și-au exprimat încă o dată nemulțumirea în comentarii:

  • „Chemați o fanfară să cânte Imnul României! Se aude mult mai frumos fanfara împreună cu suporterii. Chiar nu înțelegeți că un solist nu transmite nimic? Țineți cont și de dorința noastră! Echipa națională nu este proprietatea voastră personală”
  • „Nu ar mai trebui să cânte tenori sau alte voci cunoscute, întrucât altfel se pierde freamătul stadionului atunci când imnul este cântat de suporteri...”
  • „Lăsați publicul să cânte imnul ! Fără tenori.”
  • „Ce să facă cei 50.000 de români dacă un solist le urlă imnul în urechi? Lăsați românii să cânte! Eliminați prostia asta cu intonarea imnului de către tenori, soliști sau artiști! Cel mai tare imn al României care a răsunat vreodată pe un stadion a fost la meciul cu Ungaria, pe Arena Națională, atunci când a cântat tot stadionul pe aceeași voce.” au fost câteva comentarii lăsate de fani.

Lotul ales de Hagi pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

PORTAR

  • Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0); Rareș ILIE (Mantova, 0/0)

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

  1. Suedia - 10p
  2. Bosnia - 8p
  3. Polonia - 4p
  4. România - 0p

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