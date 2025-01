Jim Courier, 54 de ani, crede că tenisul feminin mondial a evoluat în cele 20 de luni pe care Simona Halep le-a petrecut în afara competițiilor oficiale.

Fost număr 1 mondial ATP, americanul spune că Simonei Halep îi e necesar un „ingredient” esențial pentru a se întoarce în elita acestui sport.

Finala feminină de la Australian Open se poate vedea sâmbătă, de la ora 10:30, pe Eurosport și pe platforma Max. Finala masculină se va disputa duminică.

Dacă s-ar putea spune doar acest lucru despre Jim Courier, că e cel mai tânăr jucător din istoria acestui sport care a ajuns în finalele celor patru turnee de Mare Șlem, tot ar fi suficient. Dar americanul, fost coleg de cameră cu Andre Agassi la Academia lui Nick Bollettieri, are și alte performanțe în palmares.

A fost numărul 1 mondial ATP vreme de 56 de săptămâni. A câștigat patru turnee de Grand Slam, două la Roland Garros, două la Australian Open.

Jim Courier: „Am iubit jocul Simonei Halep”

Expert Eurosport, americanul prezent la Antipozi, pentru a comenta Australian Open, și-a făcut timp pentru un scurt interviu acordat, în exclusivitate pentru România, GOLAZO.ro . Programat acum câteva zile, dialogul a fost amânat din cauza focurilor teribile care au mistuit părți din Los Angeles, acolo unde locuiește familia Courier.

Jim a împărtășit gândurile sale despre performanța lui Jaqueline Cristian, s-a referit și la viitorul Simonei Halep și a prefațat cele două finale, la simplu feminin și masculin, ale primului turneu de Mare Șlem al anului 2025.

Domnule Courier, sper că totul e ok cu familia dumneavoastră. Prima întrebare e legată de parcursul bun al lui Jaqueline Cristian la acest Australian Open. A fost, practic, la câștigarea unui set distanță de o „optime” de finală cu Iga Swiatek. O va ajuta să crească acest rezultat?

Mulțumesc pentru gând. Sunt ok, da. Știu că Jaqueline a avut meciuri bune, dar, din păcate, nu le-am urmărit pe de-a-ntregul. Am văzut bucăți din ele plus rezumatele. Deci nu aș putea să mă pronunț asupra nivelului de joc pe care l-a arătat la Australian Open. Însă a învins-o pe Lucia Bronzetti (n.r. - numărul 76 mondial WTA), apoi a pierdut în trei seturi cu Eva Lys (n.r. – scor 6-4, 3-6, 3-6), venită din calificări. Deci sigur s-a descurcat bine și a avut o șansă mare de a mai trece de încă un tur. Pot spune că un astfel de rezultat ajută foarte mult la încrederea în sine. Sigur, trebuie dublat și de performanțe bune în turneele următoare, pentru a se cimenta încrederea . Altfel, dacă joci grozav la un Grand Slam și apoi pierzi în primul tur la două, trei turnee, se duce tot entuziasmul.

200.416 $ a primit Jaqueline Cristian pentru performanțele sale de la Australian Open, în probele de simplu și de dublu

Eva Lys a pierdut apoi cu Iga Swiatek, în optimi. Poloneza a fost învinsă de Madison Keys, care, apropo de românce, a jucat cu Gabriela Ruse în turul secund. Avem o finală feminină între Keys și Sabalenka. Este Aryna favorită?

E complicat, să știi. Sabalenka a stat pe teren mult mai puțin, în partida câștigată în fața Paulei Badosa (n.r. – scor 6-4, 6-2), dar poate consumul emoțional a fost la fel de mare. Asta pentru că Aryna și Paula sunt foarte bune prietene și e greu când joci contra celor care-ți sunt apropiați. Madison și-a schimbat de curând producătorul de rachete. Ea întotdeauna a avut putere, dar mai puțin control. Noile corzi pare că au ajutat-o să câștige semifinala cu Iga Swiantek (n.r. – 5-7, 6-1, 7-6). Dacă a făcut față schimburilor cu Iga, cred că are o șansă bună și în fața Arynei. Am văzut-o folosind mai mult topspin pe americancă. „Călcâiul lui Ahile” al lui Madison e că în astfel de partide foarte importante devine foarte agresivă și ratează multe mingi . Face greșeli neforțate care oferă puncte ușoare adversarei.

1h ‘10 a fost timpul petrecut în plus față de Madison Keys față de Aryna Sabalenka în cele două semifinale feminine de la AO

Simona Halep a jucat primul ei meci, după verdictul Tribunalului de Arbitraj Sportiv, chiar cu Paula Badosa, semifinalistă anul acesta la Australian Open. Românca, din păcate, deși primise un wild-card, a fost accidentată. Ce vă spune flerul dumneavoastră cu privire la viitorul Simonei?

Ar fi fost excelent să fie aici, în Melbourne, pentru primul turneu de Mare Șlem al anului. O susțin pe Simona, am iubit întotdeauna jocul ei. A fost greu să văd cu ce s-a confruntat . A trecut prin foarte multe momente grele. Dacă mă gândesc la cât timp i-a fost luat, din carieră, cu acea suspendare (n.r. - 1 an și 8 luni), aș spune că e foarte greu să revii la forma cea mai bună. Statistic vorbind.

Jim Courier: „Cel mai neplăcut lucru pentru Halep”

Deci, de acum încolo, o să fie foarte dificil s-o mai vedem pe Simona în sferturi, semifinale sau finale de turnee WTA? Nu vorbesc de Mari Șlemuri, desigur.

Sper că va avea niște rezultate care o vor inspira cu adevărat, care îi vor oferi încredere și speranță, iar apoi poate că va putea reveni. Dar cred, de asemenea, că jocul a evoluat. A devenit mai rapid, iar jucătoarele sunt un pic mai puternice. Iar Simona, neputând să joace, a stagnat, nu și-a mai dezvoltat jocul. Avem exemplul lui Caroline Wozniacki. Daneza a revenit admirabil și a reușit să reintre în Top 100 WTA. Wozniacki a recunoscut că există o limită în ceea ce privește stilul de joc pe care îl putea adopta când a reintrat în circuit. Adică a simțit că tenisul nu mai e același ca atunci când a luat pauză. Dar eu sunt un tip care vede mereu jumătatea plină a paharului, așa că sper că Simona ne mai poate oferi meciuri memorabile.

Din păcate, de la meciul cu Badosa de care aminteam (n.r. – care a avut loc pe 19 martie 2024), Simona nu a mai jucat decât alte patru meciuri, din cauza accidentărilor.

Sigur că accidentările nu au ajutat-o deloc să intre într-un ritm! Probabil cel mai neplăcut lucru care i se putea întâmpla. Pentru că, dacă joci constant, fie că pierzi sau câștigi, recapeți pofta de tenis, îți regăsești plăcerea de a concura. E un proces care începe să se desfășoare. Simona nu are, deocamdată, această reintrare într-o normalitate competițională, ca s-o numesc așa. Poate joacă mai mult la următorul turneu.

Domnule Courier, să discutăm un pic și despre finala masculină. Zverez – Sinner, deși majoritatea specialiștilor se aștepta la Djokovic – Sinner. Însă Nole s-a accidentat. Era la un pas de cel de-al 25 titlu de Mare Șlem, performanță ce ar fi reprezentat un record.

Novak Djokovic știe că va mai avea șanse. Are o experiență uriașă. Un avantaj enorm pentru el. Comentez meciurile pentru Channel 9 și cabina e foarte aproape de nivelul terenului. Undeva, la înălțimea genunchilor sportivilor. Așa că le pot urmări ritmul în care-și mișcă picioarele. Așa că am putut face o comparație între Sinner și Djokovic, din acest punct de vedere. Ritmul lui Sinner e mai mare. Italianul e mai activ, se mișcă mai mult. E prima dată când am văzut clar că Djokovic nu mai e la fel de iute . Dar tot acoperă terenul uimitor. Ce a pierdut natural, din cauza vârstei, a câștigat ca simț al anticipației. Iar asta îi conferă puterea de a juca la un nivel mai tânăr decât cei 37 de ani pe care-i are. Trebuie doar ca fizul lui să facă față unui turneu de Mare Șlem, care poate avea multiple meciuri de cinci seturi.

24 de titluri de Mare Șlem are Margaret Court, dar 13 dintre acestea au fost câștigate în perioada în care tenisul era un sport pentru amatori.

Jim Courier: „Djokovic polarizează fanii tenisului”

Zverev are avantajul de a juca doar un set cu Djokovic, e adevărat, lung, în timp ce Sinner a trecut în 3 seturi de Shelton. Poate face diferența acest detaliu?

Sinner are două zile pentru a se reface, a se odihni și a fi gata de start. Va fi un duel fizic împotriva lui Sascha. Ultima dată când au jucat a fost în Cincinnati și a fost incredibil de fizic. În sistemul cel mai bun din cinci seturi, acest lucru ar putea fi incredibil de important. Cât de proaspăt fizic ești.

Jocul lui Alexander Zverev cum vi se pare la acest Australian Open?

Mi s-a părut că a jucat un meci foarte conservator, poate intenționat, împotriva lui Novak. Știa că sârbul are probleme. Va trebui să joace un meci mult mai structurat pentru a-l învinge pe Jannik Sinner. Nu poate să joace un tenis conservator și să câștige . Roger Federer a spus pe bună dreptate, anul trecut, că Zverev are tot ce îi trebuie, dar un lucru pe care trebuie să îl facă în momentele importante este să fie decisiv.

Revenind la Djokovic, a fost fluierat la ieșirea de pe teren. O atitudine de neînțeles a spectatorilor, australieni în marea lor majoritate?

Novak, nu doar în Australia, ci la nivel global, are o bază uriașă de fani care este foarte, foarte ferventă. Îl iubesc. Îl venerează. Vin și îl susțin. Dar cred că este, de asemenea, polarizant, și există unii oameni care nu-l plac pe Novak. Așa că publicul prezent la meciurile lui e pasional într-o direcție sau alta . Unii îl aplaudă pe adversarul lui. Îi recunoaștem valoarea și publicul îi recunoaște măreția, dar cred că îi face pe oameni să aibă sentimente puternice pentru că e un tip căruia îi place să se implice în dialoguri cu fanii. Și uneori găsește pe cineva din mulțime care să îl motiveze, cu care să se poată certa.

Iar, uneori, asta se întoarce împotriva lui. Ca și declarațiile cu „otrăvirea”. Apropo de jucători de tenis care polarizează fanii. Ați văzut „Nasty”?

Nu, dar chiar aș vrea să-l văd. Sunt curios să văd ce s-a spus despre ilie Năstase. E pe vreo rețea de streaming?

Da, pe Netflix.

Ah, aș fi preferat să-l văd pe Max. (n.r. – râde). Cred că ar fi un loc mai bun pentru „Nasty”.