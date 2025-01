„Halep pare că se chinuie” Barbara Schett, fost număr 7 mondial WTA, nu crede că scandalul de dopaj al Simonei seamănă cu cel al lui Swiatek

Barbara Schett (48 de ani) a declarat, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, că românca a intrat într-o „spirală” a accidentărilor din cauza pauzei forțate pe care a avut-o.

Austriaca, una dintre cele mai avizate voci ale tenisului feminin mondial, spune că problema Simonei Halep, în cazul de dopaj, a fost mai complicată decât a polonezei Swiatek.

Barbara Schett este cunoscută lumii întregi datorită colaborării ei cu Eurosport, dar austriaca nu a fost deloc o jucătoare de ignorat în anii ‘90. În septembrie 1999 a ocupat locul 7 în clasamentul WTA, cea mai bună clasare din carieră.

Barbara a câștigat trei turnee, la Palermo, Lankowitz și Klagenfurt, fiind finalistă în alte trei. A fost aproape de a triumfa și într-un turneu de Mare Șlem, la Australian Open, în proba de dublu mixt.

După ce s-a retras, în 2005, Barbara a devenit una dintre cele mai apreciate comentatoare de tenis din lume. A prezentat nenumărate emisiuni alături de Mats Wilander și este, de 19 ani, expert Eurosport.

Barbara Schett: „Îmi frânge inima”

Austriaca a oferit, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, un interviu în care a vorbit despre ediția în desfășurare a Australian Open și despre «cazul Simonei Halep » .

Bună ziua, Barbara. Suntem în primele zile de Australian Open. Care sunt favoriții tăi la a câștiga primul turneu de Mare Șlem al anului, atât pe tabloul masculin, cât și pe cel feminin?

Sigur trebuie să-i menționam cei trei, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz și Jannik Sinner. Știm ce record deține Nole la AO (n.r. – 10 titluri câștigate la Antipozi). Carlos, dacă se va impune în acest turneu, va fi, la doar 21 de ani, câștigător al tuturor celor patru Mari Șlemuri. Sinner este și el într-o formă foarte bună. A câștigat aici, anul trecut. Aceștia trei sunt marii mei favoriți de pe tabloul masculin. Pe cel feminin aș spune că Aryna Sabalenka are un mic plus față de toate celelalte. A triumfat la Brisbane, a luat și Australian Open de câteva ori, deci vine cu încredere. Iga Swiatek a avut mereu probleme la primul turneu de Mare Șlem al anului. Cineva care va fi periculoasă, de asemenea, cred, este Coco Gauff. Niciodată să o uităm pe la Elena Rybakina, pentru că, dacă serviciul și forehand-ul ei sunt «on fire», este greu să o învingi.

Swiatek și Sinner poate sunt și apăsați de scandalurile din ultima vreme. Ambii au fost acuzați de dopaj. Se va vedea asta în jocul lor?

Sinner... e incredibil modul în care a evoluat în ultimele luni. Cred că dacă nu ești inocent, nu sunt sigură că ai putea juca așa. Dar sigur că are «un munte» de presiune pe umeri, pentru că încă va exista o judecată cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Și, dacă va exista o interdicție, aceasta ar putea fi de un an, ceea ce este o perioadă lungă. Așa că sunt sigur că a avut momente mai relaxate în viața lui. Dar pe teren joacă un tenis fenomenal. Pe Iga o știm cu toții, ea vrea să facă totul perfect, corect. Cred că a fost un moment greu și pentru ea. Trebuie să fii foarte atent la ce iei, indiferent că e melatonină sau altceva. Cazul ei este complet diferit de al lui Sinner. S-a terminat acum. Dar totuși, există în capul ei, știi. Vrei să ai mintea limpede și să mergi pe teren, pentru că trebuie să găsești multe soluții și pe teren.

Este imaginea tenisului serios afectată de aceste probleme?

Aruncă un pic de umbră pe sport, desigur. Într-o perioadă atât de scurtă de timp, au existat mai multe cazuri de dopaj, al Igăi Swiantek, care a fost numărul 1 în lume atât de mult timp, și apoi al lui Jannik Sinner. Și asta îmi frânge inima, bineînțeles. Pentru că și tenisul are se suferit. Dar întregul sistem este foarte, foarte inconsistent. Este foarte confuz pentru oameni să înțeleagă de ce există interdicții pentru anumiți sportivi? De ce nu există interdicții pentru alții? De ce durează atât de mult? Deci nu este ușor de înțeles.

Barbara Schett: „Cineva o să fie deranjat”

Ai subliniat diferența dintre cazuri, și sunt sigur că te așteptai la asta, mă gândesc la Simona Halep. Sunt, desigur, cazuri diferite. A fost pedepsită excesiv, mai ales în lumina „problemelor” Sinner și Swiatek?

Ca să fiu sinceră, nu pot răspunde la întrebare pentru că nu cunosc suficient de bine cazul ei. Știu că au fost două lucruri separate împotriva ei. A fost sângele, pașaportul biologic. Iregularități în acesta. Și a mai fost substanță interzisă (n.r. - Roxadustat). Îmi amintesc că de problema cu substanța interzisă a scăpat pentru că testul ei antidoping a fost transportat la o temperatură care a scăzut cu câteva grade în timpul călătoriei sau așa ceva. Deci e foarte greu pentru mine să răspund la această întrebare. Orice aș spune, cineva o să fie deranjat. E un caz foarte delicat. De asta nici Simona nu a fost bucuroasă de cum s-a desfășurat.

Crezi că Simona merită un pic de ajutor? Pentru Australian Open a primit un wild-card, de la directorul Craig Tiley, dar, din unei cauza accidentări, nu a putut fi prezentă. Ar trebui să primească mai des invitații la turnee?

Eu așa cred. Pe ce loc este? Cred că în jur de locul 1.000, nu (n.r. – 864 WTA)? Nu știu care sunt regulile și reglementările și ce spun ele dacă ai fost testat pozitiv și suspendat o perioadă. Dacă e eligibilă, sigur că da, să primească wild-card-uri. E fost număr 1 în lume, fostă câștigătoare de Mare Șlem. Este păcat pentru că pare să se chinuie și fizic. Când nu mai ești tânăr și nu joci o perioadă atât de îndelungată... corpul începe să cedeze și apar accidentările. Iar apoi intri într-o spirală a acestora.

Îți amintești câte ediții ale acestui turneu ai făcut ca expert Eurosport? Poți să-mi spui care este schimbarea fundamentală în tenis, în acești ani?

Cred că ediția aceasta este cea de-a 19-a. Au trecut ani... Cea mai mare schimbare, cu siguranță, e viteza jocului. Și puterea. Evident, ele au venit odată cu schimbarea corzilor. Materialul este diferit. La fel și fizicul jucătorilor. Sportivii sunt acum și mai rapizi și mai puternici. E mai puțin joc axat pe serviciu-vole, există mai puțină varietate din cauza vitezei și a puterii. Atunci când eram în circuitul WTA, am simțit că toată lumea juca extrem de repede și de tare, știi. Și mă gândeam că este aproape imposibil să lovesc mingea și mai tare.

Din aceste motive sunt și mai multe surprize, mai ales pe tabloul feminin.

Da, așa e. Pe vremea mea, știai că în primele trei runde nu vei pierde. E incredibil cum s-a dezvoltat sportul și, vreau să spun că îmi place. Cu toate suișurile și coborâșurile, cred că nu e niciodată previzibil. Nu știi niciodată ce se întâmplă când începe un meci de tenis. Îmi place asta în comparație cu fotbalul sau altceva. Ar putea dura între o oră și cinci. Cred că este mai bun decât orice alt film, pentru că nu știi niciodată rezultatul. Se poate întâmpla orice.

Barbara Schett: „O iei cam de la zero”

În acești 19 ani ca expert Eurosport te bazezi din ce în ce mai mult pe cifre, pe tehnologie, sau încă mergi pe instinctele tale cu privire la meci?

Iubesc instinctele. Nu mă uit la prea multe numere. Atunci când obișnuiam să joc totul era destul de basic. Deci sunt bune și cifrele, tehnologia. Dar dacă mă uit la un meci pot să-ți spun destul de repede care sunt punctele forte, unde sunt slăbiciunile, unde servește mai bine. Când joci acest sport de atâta timp, ai o idee foarte bună despre modul în care se desfășoară un meci. De aceea, din când în când, intru și în cabina de comentariu și asta îmi place foarte mult. Să pot analiza meciurile în profunzime.

Am vorbit despre potențialii câștigători. Hai să vedem și care sunt potențialele surprize. Joao Fonseca și Mira Andreeva, crezi?

Mira Andreeva… am uitat de ea. A jucat foarte bine și la Brisbane și pare să se îmbunătățească constant. M-am întâlnit cu Conchita Martinez (n.r. – antrenoarea sportivei din Rusia) acum câteva zile și este foarte mulțumită de evoluția ei. La un moment dat, o vom vedea pe Mira într-o finală de Grand Slam. Și cu Joao e același lucru. Dar, deocamdată, este foarte crud pentru turnee de Mare Șlem. Cu siguranță, e un tip de urmărit. Adică, încă mai avem pe cineva ca Jakub Mensik, care are 19 ani, e deja în top 50 ATP, ceea ce este minunat. Îmi place când apar nume noi.

O ultimă întrebare. Crezi că Simona, la 33 de ani, mai poate avea succes în această parte a carierei sale? Desigur, nu vorbesc despre câștigarea unui Grand Slam.

Devine din ce în ce mai greu, mai ales după cum am menționat mai devreme, pentru că a avut o pauză foarte lungă în care nu a jucat deloc. Asta cred că este marea problemă. Dacă ar fi jucat continuu, până la 33 de ani, cred că ar fi fost o poveste diferită. Dar, ea nu a jucat pentru aproape doi ani. E greu să o iei cam de la zero din nou. Uneori trebuie să joci calificări, asta după ce ai câștigat titluri de Grand Slam și ai fost numărul 1 în lume. Simona vrea să termine cu tenisul în termenii ei. Nu vrea ca altcineva să decidă momentul retragerii. Va fi greu. Îi doresc doar să fie sănătoasă și să aibă din nou ocazia să concureze un an întreg și apoi să vadă încotro se îndreaptă călătoria.