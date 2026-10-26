Controversă în Spania FOTO. Fault brutal în Barcelona - Real Madrid! Arbitrul nu a acordat nici măcar „galben”

BARCELONA - REAL MADRID 1-2. Joao Cancelo (32 de ani) a scăpat de eliminare, după o intrare dură asupra lui Yan Diomande (19 ani).

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Incidentul s-a petrecut în minutul 56, la scorul de 1-0 pentru Real Madrid, în urma reușitei lui Kylian Mbappe din sfârșitul primei reprize.

FOTO. Joao Cancelo, iertat de eliminare în meciul cu Real Madrid

Aflat în duel direct cu Cancelo, Diomande a protejat mingea, iar apoi a fost călcat pe gamba dreaptă din spate.

Mingea a rămas la jucătorul Realului, iar arbitrul Munuera Montero a lăsat jocul să continue. Ivorianul i-a pasat lui Bellingham în partea stângă, a mai avansat puțin, iar apoi s-a prăbușit pe gazon.

Diomande s-a ridicat ulterior și, vizibil șchiopătând, a fost trimis în afara terenului.

Munuera Montero nu a revenit asupra fazei, deși relurările au arătat că intrarea lui Cancelo era pasibilă de eliminare. Nici arbitrii din camera VAR nu au intervenit.

Barcelona a egalat în minutul 61, prin Raphinha, însă Mbappe a reușit „dubla” și a dat lovitura pentru „galactici” în minutul 87.

A fost primul eșec al catalanilor din acest sezon din La Liga. În ciuda înfrângerii, Barcelona rămâne lider, cu 27 de puncte, în timp ce Real Madrid este pe 3, cu 24 de puncte.

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