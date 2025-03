„Prefer să mor un pic mai repede” Carlos Unzue, fost jucător și antrenor secund la Barcelona, a luat o decizie tulburătoare

Fostul jucător și antrenor secund de la Barcelona, Juan Carlos Unzue (57 de ani), a decis să nu se supună unei traheostomii care i-ar putea prelungi viața.

Unzue a fost diagnosticat în urmă cu aproape 6 ani cu scleroza laterală amiotrofică (SLA), o maladie neurodegenerativă progresivă.

Unzue a fost secund la Barcelona în mandatele lui Frank Rijkaard și Luis Enrique. De când a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică, Juan Carlos a devenit unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai celor care sunt chinuiți de această maladie.

Juan Carlos Unzue: „Prefer să mor un pic mai repede, dar cu senzația că viața mea a fost una plină până în ultima zi”

Scleroza laterală amiotrofică nu are leac. Pe măsură ce boala avansează, pacienții își pierd, rând pe rând, cele mai banale gesturi. În cele din urmă, majoritatea pacienților mor din cauza insuficienței respiratorii.

Unzue a dezvăluit, conform rtv.es, că a luat o decizie importantă pentru ultima parte a vieții:

„În urmă cu doi, trei ani, am lăsat scrise ultimele mele dorințe. Una dintre întrebările care mi-au fost puse când am făcut asta a fost dacă vreau să fac traheostomie când va veni vremea. Și, în acel moment, am spus, foarte convins, DA!

Astăzi, trebuie să vă spun, cu toate convingerea, că atunci când va veni momentul nu voi face asta.

Să fie foarte clar, admir foarte mult persoanele pe care le-am cunoscut, care s-au supus acestei proceduri. Îi admir, dar eu simt că nu voi avea o calitate a vieții care să mă facă fericit, care să mă ajute să mă bucur.

Prefer să mor un pic mai devreme, dar cu senzația că viața mea a fost una plină până în ultima zi”.

Ce este traheostomia

Traheostomia este o intervenție chirurgicală care presupune crearea unei deschideri în trahee (tubul care duce aerul de la gât la plămâni), printr-o incizie la nivelul gâtului. Această deschidere poartă numele de stoma și, prin ea se introduce un tub pentru a facilita respirația pacientului. Procedura este necesară atunci când pacientul nu poate respira în mod natural.

Unzue a explicat, în detaliu, cum l-a afectat maladia: „Mental sunt bine, mă simt încă puternic, calm și, cu toată sinceritatea, sunt pregătit pentru orice va veni. Boala mi-a afectat membrele încă de la început, mi-am pierdut forța și mai ales mobilitatea mâinilor, brațelor, aproape sută la sută, și pe cea a picioarelor.

Sunt într-un scaun cu rotile timp de patru ani. Iar acum am început să simt că îmi scade capacitatea respiratorie. Și asta înseamnă că efortul pe care trebuie să îl fac pentru a vorbi continuu este mult mai mare”.

Nu-i lipsește fotbalul și nu vrea să fie compătimit

Fostului antrenor nu-i lipsește fotbalul: „Practic, nimic nu-mi lipsește, o spun sincer. Pentru că am sentimentul că am avut o viață plină, că atunci când mi-a trecut ceva prin cap, am încercat. Și asta îmi dă pace sufletească. Nu-mi lipsește nimic.

Am sentimentul că nu mi-am irosit timpul. Nu-mi lipsește nici chiar hobby-ul meu din ultimii ani, ciclismul. Mi-ar fi lipsit dacă nu m-aș mai fi bucurat de zilele în care puteam face asta. Cum am făcut tot ce am putut, atâta timp cât am fost sănătos, acum sunt liniștit”.

Unzue nu vrea să fie compătimit: „Nu aș vrea ca cineva să piardă o singură zi gândindu-se la mine cu milă, pentru că nu merit asta.

Orice persoană este capabilă să aibă o atitudine bună într-o situație foarte complicată”.

Cred că ar trebui să fim mai conștienți că într-o zi vom muri Juan Carlos Unzue

În iunie 2020, Unzue a vorbit public, într-o conferință de presă, despre boala de care suferă: „Semnez cu o echipă modestă, dar foarte ambițioasă. Cea din care fac parte pacienții diagnosticați cu SLA”.

4.000 e numărul persoanelor diagnosticate cu scleroză laterală amiotrofică în Spania

Unzue, despre cel mai sensibil moment: „Aceea a fost ultima zi în care am plâns”

Boala i-a dat un prim avertisment în 2018, când a observat că un deget de la mâna stângă „nu funcționa așa cum ar fi trebuit”.

Al doilea avertisment a fost oboseala acută după plimbările pe bicicletă.

În cele din urmă, în iulie 2019, medicii l-au diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică.

„A fost o ușurare pentru mine să aflu ce am, dar nu a fost ușor să mă împac cu diagnosticul”, a mărturisit Unzue.

Fostul antrenor a vorbit despre cele mai grele momente de când a fost diagnosticat cu scleroza laterală amiotrofică și a povestit că cea mai emoționantă zi a fost atunci când le-a dezvăluit copiilor săi boala de care suferă. La 5 luni după ce aflase el însuși. „Aceea a fost ultima zi în care am plâns”.

Maria, soția mea, e lângă mine 24 de ore din 24, oferindu-mi dragostea ei Juan Carlos Unzue

În urmă cu câteva zile, Juan Carlos Unzue a anunțat că nu va mai comenta meciurile de fotbal la DAZN „din cauza unei limitări respiratorii” cauzate de scleroza laterală amiotrofică.

Ce este scleroza laterală amiotrofică

SLA este o afecțiune neurodegenerativă. Se manifestă prin reducerea sau pierderea progresivă a anumitor celule nervoase ale creierului și măduvei spinării, denumite neuroni motori. Acestea controlează mișcarea voluntară. În timp, odată cu pierderea lor, mișcarea mâinilor, picioarelor și a mușchilor feței devine extrem de dificilă. Apar, în timp dificultăți de vorbire, înghițire și, în cele din urmă, de respirație.

Boala poate debuta la orice vârstă, dar este mai frecventă la vârsta mijlocie și la vârstnici și afectează mai des bărbații decât femeile.

Care pot fi simptomele SLA:

slăbiciune sau lipsă de precizie (stângăcie) la mâini și picioare

pierderea graduală a forței mâinilor și picioarelor

incapacitatea controlului voluntar al mâinilor și picioarelor

spasme musculare

mers rigid, nesigur

dificultate la înghițire, vorbit și respirat

oboseală

crampe musculare mai frecvente în timpul nopții, care pot debuta târziu în evoluția bolii

durere în ultimele stadii ale bolii.

CV Juan Carlos Unzue

De-a lungul carierei, Juan Carlos Unzue a jucat la Osasuna, Barcelona, Sevilla, Tenerife, Oviedo. A fost internațional de tineret, de la U18 la U21.

Unzue a fost antrenor de portari la Barcelona (2003 - 2010, 2011 - 2012), antrenor principal la Numancia (2010 - 2011) și secund la Celta Vigo (2013 - 2014) unde a lucrat cu Luis Enrique.

Apoi, i-a fost secund lui Luis Enrique la Barcelona (2014-2017) și și-a încheiat cariera ca antrenor principal la Celta (2017 - 2018) și Girona (2018).