Juan Martin Del Potro (36 de ani), campion la US Open 2009, a vorbit despre problemele medicale cu care s-a confruntat de-a lungul carierei, dar și după aceasta.

Pe 1 decembrie, Del Potro va reveni pe teren pentru un meci demonstrativ la Buenos Aires cu Novak Djokovic, prin care „Uriașul blând” își va lua adio de la tenis.

Juan Martin Del Potro trăiește „o suferință zilnică”

Del Potro a dezvăluit că imediat după ultimul meci al carierei, o înfrângere suferită în fața lui Federico Delbonis în februarie 2022, a suferit o nouă operație la genunchiul care i-a pus probleme de-a lungul anilor.

„Când am jucat ultimul meu meci cu Delbonis, oamenii nu știau acest lucru, dar a doua zi am luat un avion spre Elveția și mi-am operat din nou genunchiul.

Aceasta a fost a cincea mea intervenție chirurgicală. De atunci încolo, nu mi-am mai făcut niciodată publice operațiile”, a povestit Del Potro, citat de puntodebreak.com.

Cred că mi s-au făcut peste 100 de injecții în picior, șold și spate. M-au infiltrat, mi-au scos lucruri, m-au analizat, mi-au ars nervi, mi-au blocat tendoane… o suferință zilnică cu care trăiesc. Așa am fost din acea zi cu Federico până astăzi. Juan Martin Del Potro

Juan Martin Del Potro și începutul coșmarului: „Mi-a spus că pot reveni în trei luni”

Între Roland Garros 2005 și Wimbledon 2012, Del Potro a fost singurul jucător din afara Big 3 (Nadal, Federer și Djokovic) care a câștigat un turneu de Grand Slam: US Open 2009.

Uriașul de 1.98m a dezvăluit când au început problemele sale.

„Când am suferit prima operație, medicul mi-a spus că voi putea juca din nou în trei luni, în iunie 2019. Mă întorceam la Stockholm, Basel și Paris pentru că medicul mi-a spus că voi ajunge la timp să joc.

După acea primă operație și până astăzi, nu am mai putut urca niciodată niște scări fără să mă doară. Mă doare de multe ori când încerc să dorm, când mă întorc pe o parte sau când mă trezesc, pentru că am niște dureri ascuțite care sunt foarte urâte.

Este ca un coșmar fără sfârșit pentru care încerc zilnic să găsesc soluții și alternative, dar nu le găsesc”, a mai spus Del Potro.

Mă trezesc și iau între 6 și 8 pastile - un protector gastric, un antiinflamator, un analgezic și încă unul pentru anxietate. Juan Martin Del Potro

Dilema lui Juan Martin Del Potro: „De ce trebuie să decid eu dacă îmi pun proteză?”

Del Potro a dezvăluit că unii medici îl sfătuiesc să-și pună o proteză pentru a scăpa de dureri, în timp ce alții îi spun că este prea tânăr pentru acest lucru.

„Credeam că sunt puternic, dar, la sfârșitul zilei, îmi dau seama că nu sunt sigur dacă sunt. Cu problema genunchiului, simt că m-a învins… am avut 8 operații. Am fost la medici din toată lumea, cheltuind o avere .

Ei îmi spun că problema este psihologică, dar nu se poate. Nu știu de ce sunt în situația asta, uneori nu mai suport.

Este groaznic și nu știu când se va termina, pentru că acum sunt într-o altă mare luptă cu medicul care îmi spune: «Ia-ți o proteză și nu te mai prosti» .

De multe ori mă gândesc, bine, ce-mi garantează proteza? Ei spun că voi avea o calitate mai bună a vieții.

Bine, perfect, asta caut; nu mai caut să alerg sau să joc tenis cu prietenii mei, dar apoi vine un alt medic și-mi spune: «Nu-l asculta, ești prea tânăr pentru o proteză, așteaptă până la 50 de ani» .

De la 31 de ani, nu am mai alergat, nu am mai urcat scări, nu am mai lovit o minge și nu am mai jucat tenis. Să-mi petrec următorii 15 ani din viață așa, astfel încât la 50 de ani să-mi pună proteza, iar la 60 de ani să trăiesc oarecum bine?

De ce trebuie să iau eu această decizie dacă dumneavoastră sunteți medicul? Sunt băgat până la genunchi în asta și sper ca într-o zi să se termine, pentru că vreau să trăiesc fără durere”, a afirmat argentinianul.

22 de titluri a cucerit Juan Martin Del Potro de-a lungul carierei.

Cel mai sus a fost pe locul 3 în clasamentul ATP, pe 13 august 2018.

Am reînceput dieta, am slăbit, am început să mă antrenez pentru că vreau să fiu în cea mai bună formă posibilă pentru acest meci cu Novak Djokovic. Este un eveniment de rămas bun, nu există cale de întoarcere. A fost foarte generos să accepte și să vină. Juan Martin Del Potro