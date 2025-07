Luis Enrique: „Sunt prost” Antrenorul lui PSG, prima reacție după ce l-a lovit pe Joao Pedro, la finala Mondialului Cluburilor

Luis Enrique (55 de ani), antrenorul celor de la PSG, a vorbit despre momentul în care a cedat nervos și l-a lovit pe Joao Pedro (23 de ani), într-un meleu creat la finalul meciului.

Momentul a avut loc după finala Campionatului Mondial al Cluburilor, câștigată de Chelsea cu 3-0.

Luis Enrique a regretat imediat că și-a pierdut cumpătul în fața jucătorului celor de la Chelsea, dar s-ar putea confrunta cu o suspendare din partea FIFA.

Citește și Comision din transferuri Cine e antrenorul din Liga 1 care va primi o sumă importantă dacă jucătorii săi sunt vânduți Citește mai mult Comision din transferuri Cine e antrenorul din Liga 1 care va primi o sumă importantă dacă jucătorii săi sunt vânduți

Chelsea - PSG 3-0 . Luis Enrique, după ce l-a lovit pe Joao Pedro: „Sunt un prost”

„Sunt prost. El stătea pe loc, m-a împins, eu l-am atins și s-a aruncat teatral”, i-a spus Luis Enrique unuia dintre secunzii săi, despre momentul în care l-a confruntat pe Joao Pedro, conform marca.com

„La finalul meciului a avut loc o situație pe care cred că toți cei implicați ar fi putut să o evite.

Obiectivul și intenția mea, ca întotdeauna, au fost să despart jucătorii pentru a preveni orice alte conflicte. Era multă tensiune și pasiune, iar împingerile au început să apară.

Cred că astfel de lucruri trebuie evitate și să nu se mai repete niciodată. Repet, intenția mea a fost să nu las lucrurile să degenereze”, a mai spus tehnicianul, conform eu.usatoday.com

În apărarea sa a intervenit Nasser Al Khelaifi, președintele clubului parizian, care a oferit propria versiune a evenimentelor:

Avem cel mai disciplinat și respectuos antrenor din lume. A vrut să despartă și a fost împins. Trebuie să existe respect și pentru antrenori Nasser Al Khelaifi

În timp ce se bucura pentru victoria la care a contribuit cu un gol marcat, Joao Pedro a fost lovit de un jucător al formației pariziene.

Ulterior, mai mulți jucători din cele două echipe au început să se îmbrâncească și să își arunce cuvinte grele. Luis Enrique și Enzo Maresca au intervenit și ei pentru a-i despărți pe jucători.

Antrenorul lui PSG s-a băgat între jucători, la fel și Enzo Maresca. Tehnicianul lui Chelsea a fost cel care a reușit să-l calmeze pe Donnarumma, unul dintre inițiatorii conflictului.

„Am vrut să-l protejez pe Andrey (n.r. - Santos), am văzut că era înconjurat și, ca orice brazilian, am intervenit. Atunci m-a împins și am căzut. Face parte din joc. Cred că nu au știut să piardă ”, a spus Pedro, conform as.com

Dacă va fi suspendat, Luis Enrique nu va putea nici să antreneze PSG!

Tehnicianul celor de la PSG, care a condus echipa spre primul trofeu Champions League din istorie, riscă să fie suspendat de FIFA.

Deși avertismentele și eliminările nu se mai iau în calcul odată cu încheierea competiției, regulamentul permite forului mondial să impună suspendări pentru comportamente violente.

„Dacă analizăm faza, este sancționabilă. Să zicem că ar putea fi suspendat o lună, în această perioadă nu ar avea voie nici să antreneze, nici să stea pe bancă.

FIFA nu aplică sancțiuni pe un anumit număr de meciuri, ci pe o perioadă determinată de timp. Astfel, ar rata toate partidele din acea lună” , a explicat Iturralde Gonzalez, fostul arbitru, conform presei spaniole.

Primul meci oficial al lui PSG în noul sezon este programat pe 13 august, în Supercupa Europei, contra lui Tottenham.

VIDEO. Marian Aliuță | „Lumini și umbre”, ep. 10:

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport