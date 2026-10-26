LPF ia atitudine Reacție după declarațiile lui Șumudică de la finalul meciului cu Dinamo: „Sancțiunile sunt necesare”

CFR CLUJ - DINAMO 2-2. Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a reacționat după declarațiile lui Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul echipei din Gruia.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

La flash-interviul de la finalul partidei, Șumudică a acuzat galeria „câinilor” de scandări rasiste la adresa sa: „O să ajungem să băgăm cuțitele unii în alții”.

Justin Ștefan, după declarațiile lui Marius Șumudică: „Sancțiunile sunt necesare și trebuie aplicate”

Secretarul general al LPF a văzut declarațiile lui Șumudică și a reacționat printr-un amplu mesaj pe rețelele de socializare.

Justin Ștefan e de părere că majoritatea cluburilor trebuie să fie sancționate pentru comportamentul fanilor.

„Am urmărit declarațiile lui Marius Șumudică de după meciul dintre CFR Cluj și Dinamo și cred că problema scandărilor rasiste de pe stadioanele noastre merită o discuție mai serioasă.

Există un lucru pe care, sincer, nu am reușit niciodată să îl înțeleg. În galeriile echipelor din România sunt și suporteri de etnie romă. Oameni care merg la meciuri, își susțin echipele, cântă, suferă și se bucură alături de ceilalți. Sunt parte din aceleași comunități și împărtășesc aceeași pasiune.

Și atunci, cum poți folosi etnia romă ca insultă împotriva suporterilor adverși, când în propria galerie ai alături oameni de aceeași etnie, alături de care îți susții echipa?

Dar întrebarea mai importantă este alta: de ce ar trebui ca apartenența la o etnie să reprezinte, în sine, o insultă? Aici cred că este adevărata problemă.

Nu contează dacă persoana vizată de scandări este sau nu de etnie romă. Nimeni nu ar trebui să fie pus în situația de a-și explica sau justifica originea pentru a demonstra că nu merită să fie jignit.

Când folosim numele unei etnii pentru a umili un adversar, nu îl jignim doar pe el. Îi jignim și pe toți cei a căror identitate o transformăm într-un motiv de dispreț. Inclusiv pe cei care stau lângă noi în tribună.

Cred că aici ar trebui să înceapă discuția despre rasismul de pe stadioane”, a notat oficialul LPF.

Justin Ștefan le recomanda oficialilor formațiilor din Superliga să discute cu suporterii lor pentru a preveni apariția unor noi incidente rasiste pe stadioane.

„Sancțiunile sunt necesare și trebuie aplicate, dar nu cred că amenzile și suspendările pot schimba singure asemenea mentalități.

Cluburile au și ele o responsabilitate. Nu doar față de rezultatele sportive, ci și față de comunitățile pe care le reprezintă. Trebuie să discute mai mult cu suporterii și să contribuie la schimbarea unor comportamente pe care prea multă vreme le-am considerat parte din atmosfera stadionului.

Fotbalul înseamnă rivalitate, pasiune și, uneori, chiar antipatie față de adversar. Nu cred că trebuie să ne prefacem că lucrurile stau altfel. Dar una este să îți ironizezi adversarul și cu totul altceva să îi folosești originea etnică drept insultă.

Nu trebuie să ne placă adversarii. Nici măcar să fim de acord cu ei. Trebuie doar să înțelegem că respectul pentru demnitatea unui om nu depinde de echipa cu care ține și nici de etnia căreia îi aparține.

Nu mi se pare o pretenție exagerată. Mi se pare o chestiune elementară de respect”.

Ce a declarat Marius Șumudică după remiza cu Dinamo

„Felicit galeria adversă, care a strigat spre final iar lucruri rasiste, nu știu dacă ați auzit, care nu-și au locul pe stadioanele de fotbal. M-au făcut de etnie romă.

Țin să le spun celor de la Dinamo că sunt alb și câteodată, când am emoții, mă albesc și mai rău la față. Câteodată îmi zice mama să iau un calciu.

Deci sunt destul de alb. Nu sunt cum strigau ei. Ca să vă spun exact, ați auzit cum se striga? «Țiganule, țiganule!».

Consider că aceste scandări nu-și au locul pe terenul de fotbal. Nu-și au locul. Opriți-vă!

Păi, dacă mă uit printre voi, sunt alții mai închiși la culoare decât mine. Dar o să mă duc să vorbesc, să iau niște băieți, să mă duc pe la solar, să le fac pe plac, să arăt la fel cum considerați că sunt eu” a declarat Marius Șumudică la conferința de presă de după meci.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport