Kimi Antonelli (20 de ani), pilotul Mercedes, poate cuceri primul său titlu mondial în Formula 1 chiar duminică, la Austin.

Marele Premiu al SUA este programat duminică, de la ora 22:00, și va fi transmis în direct pe Antena 3.

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Antonelli conduce clasamentul general cu un avans considerabil față de principalii săi urmăritori și are prima șansă de a încheia lupta pentru titlu chiar în acest week-end.

Italianul are 340 de puncte, 102 peste George Russell, colegul său de la Mercedes, și 111 peste Lewis Hamilton (Ferrari).

Kimi Antonelli poate deveni cel mai tânăr campion mondial din Formula 1

Pentru a câștiga titlul mondial la Austin, Kimi Antonelli trebuie să îndeplinească simultan trei condiții:

să câștige cursa;

George Russell să termine cel mult pe locul 9;

Lewis Hamilton să încheie cel mult pe poziția a cincea.

În acest, Russell ar rămâne la 125 de puncte în urma italianului, exact numărul maxim de puncte care mai pot fi obținute în cele cinci curse rămase după etapa din SUA.

Chiar dacă Russell ar câștiga toate cele cinci curse, iar Antonelli nu ar mai acumula niciun punct, cei doi ar ajunge la egalitate. Italianul ar avea însă avantajul la următorul criteriu de departajare, numărul de victorii. Ar avea 9 dacă se impune și la Austin, față de 8 câte ar putea obține britanicul.

Kimi Antonelli ar doborî recordul lui Sebastian Vettel

Dacă va deveni campion mondial duminică, Antonelli va intra în istoria Formulei 1. La 20 de ani și 61 de zile, pilotul italian ar spulbera recordul deținut de Sebastian Vettel. Neamțul avea 23 de ani și 134 de zile când a câștigat primul său titlu, în 2010.

În plus, Antonelli ar deveni primul italian campion mondial după 73 de ani. Ultimul fusese Alberto Ascari, care a câștigat titlul în 1952 și 1953.

Pe lângă Antonelli, Russell și Hamilton, mai există trei piloți care păstrează șanse matematice la titlul mondial: Max Verstappen (la 119 puncte de lider), Charles Leclerc (-125p) și Lando Norris (-139p).

În clasamentul constructorilor, Mercedes are un avans de 134 de puncte față de Ferrari. Lupta pentru titlu rămâne însă deschisă, iar echipa germană nu poate deveni matematic campioană în Statele Unite.

Clasamentul piloților în Formula 1

Kimi Antonelli (Mercedes) – 340 de puncte George Russell (Mercedes) – 238 de puncte Lewis Hamilton (Ferrari) – 229 de puncte Max Verstappen (Red Bull) – 221 de puncte Charles Leclerc (Ferrari) – 215 de puncte Lando Norris (McLaren) – 201 puncte Oscar Piastri (McLaren) – 138 de puncte Isack Hadjar (Red Bull) – 97 de puncte Liam Lawson (Racing Bulls) – 75 de puncte Pierre Gasly (Alpine) – 41 de puncte

Clasamentul constructorilor în Formula 1

Mercedes – 578 de puncte Ferrari – 444 de puncte McLaren – 339 de puncte Red Bull Racing – 332 de puncte Racing Bulls – 100 de puncte Alpine – 68 de puncte Haas – 30 de puncte Audi – 23 de puncte Williams – 12 puncte Aston Martin – 7 puncte Cadillac – 0 puncte

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