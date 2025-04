Balint, trei victorii la rând Tehnicianul gălățenilor, după meciul cu Botoșani: „Am știut ce trebuie să facem”

Botoșani - Oțelul 0-1. Laszlo Balint (46 de ani) a vorbit despre partida în care gălățenii au obținut a treia victorie consecutivă în Superligă, sub comanda sa

Oțelul Galați a urcat momentan pe locul secund al play-out-ului, în timp ce FC Botoșani rămâne pe locul 13, poziție ce va disputa baraj la finalul sezonului.

Botoșani - Oțelul 0-1 . Balint: „Am știut ce trebuie să facem”

„O victorie extrem de importantă în economia unui clasament foarte strâns. Am știut la ce să ne așteptăm de la una dintre cele mai în formă echipe din play-out.

Știam că ne vor pune sub presiune, am avut un plan tactic prin care am încercat să blocăm construcția. I-am forțat să joace minge lungă.

Vreau să remarc efortul echipei, disciplina, jucătorii care au venit de pe bancă. Nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar sunt trei puncte vitale pentru tot ce înseamnă acest play-out”, a spus Balint, la Prima Sport.

Ultima înfrângere a echipei lui Laszlo Balint datează de pe 16 martie, 0-2 cu UTA. Victoriile obținute de Oțelul Galați în ultimele trei etape:

14 aprilie: Botoşani - Oțelul 0-1

4 aprilie: Oțelul - Poli Iași 1-0

31 martie: Gloria Buzău - Oțelul 0-2

Întrebat ce a dus la forma excelentă pe care o are echipa, Balint a răspuns:

„Spiritul echipei! Eu cred că băieții au înțeles că este nevoie de disponibilitatea de a lăsa și ultimul strop de energie pe teren.

Băieții se antrenează foarte bine, iar încrederea mea de acolo vine. Chiar dacă, inclusiv cu un om în minus, Botoșani a avut puterea să împingă jocul către noi, am știut să ne ținem de planul tactic.

Am mai avut câteva situații în care puteam marca golul doi. Am știut ce trebuie să facem ca să obținem această victorie”.

Este un clasament extrem de strâns, iar faptul că am reușit să legăm trei victorii fără gol primit îmi demonstrează abilitatea acestui grup de a fi eficient. Nu sunt echipe care să-ți permită să dezvolți multe ocazii de gol, așa că trebuie să marchezi când ai ocazia. Laszlo Balint

Două faze la care a intervenit VAR

Partida a început în forță, arbitrul acordând cartonașul roșu în minutul 10, atunci când Aldair a avut o intrare dură.

Oțelul a deschis scorul în minutul 29 al partidei, atunci când Samuel Teles a trimis un șut superb în poartă, din centrarea lui Eric Bicfalvi.

Scorul a rămas neschimbat până la pauză.

În minutul 67, centralul partidei a anulat golul egalizator marcat de Charles Petro, pe motiv de ofsaid. Patricio Matricardi era într-o poziție afară din joc, pe linia porții, motiv pentru care golul a fost anulat, în urma verificării VAR.

Clasament play-out Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1. Hermannstadt 4 26 2. Oțelul 4 25 3. Petrolul 4 25 4. Poli Iași 4 23 5. Farul 4 23 6. UTA Arad 4 23 7. FC Botoșani 4 22 8. Sepsi 4 21 9. Unirea Slobozia 4 19 10. Gloria Buzău 4 16

Citește și