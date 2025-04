SEPSI - OȚELUL GALAȚI 0-3. Lazlo Balint (46 de ani), tehnicianul gălățenilor, a comentat evoluția echipei sale, care a ajuns pe primul loc în play-out.

Silva, Tănasă și Maciel au vorbit și ei despre victoria obținută împotriva echipei fostului antrenor, Dorinel Munteanu.

Lazlo Balint, după victoria cu Sepsi: „Puțini se așteptau”

„E clar că puțină lume se gândea la acest parcurs. Am crezut mult în acești băieți când am semnat cu Oțelul și în aceste momente se demonstrează munca pe care o facem. Faptul că reușim să nu primim gol este un rezultat al muncii. Este doar meritul jucătorilor.

Azi nu s-a pus vreo secundă problema câștigătoarei. Am pregătit acest meci la fel ca pe oricare altul. Suntem pe un trend ascendent, meciurile anterioare au mai fost momente în care am suferit, dar astăzi nu-mi aduc aminte o fază cu adevărat periculoasă, însa noi am mai avut 3-4 șanse.

Sunt jucători importanți, demonstrează cu vârf și îndesat că sunt profesioniști. Legat de cum putem să-i păstram, într-adevar o să fie greu, dar ce pot să spun este că eu îmi doresc să rămanâ cât mai mulți jucători din actualul lot. E important să gestionăm fiecare meci până la finalul seoznului.

La fotbal trebuie să acceptăm și să gestionăm presiunea, și să încercăm să o transformăm într-un imbold. Urmează meciul cu Hermannstadt, o echipă foarte bună, o echipă pe care o respectăm, dar sunt convins ca ne vom pregăti la acelasi nivel.

Vreau să le mulțumesc suporterilor atât în numele meu, cât și în numele echipei pentru că au făcut deplasarea și chiar i-am simțit aproape”, a declarat Laszlo Balint la Prima Sport.

Miguel Silva: „O performanță uimitoare”

Miguel Silva, fundașul stânga al Oțelului, a vorbit și el despre parcursul excelent al echipei.

„Avem 5 victorii consecutive, trebuie să muncim pentru a o obține și pe a șasea. Este important să intrăm motivați pe teren și să muncim. Nu vreau să vorbesc despre prelungire, în acest moment e mai importantă echipă.

Cel mai important este să câștigăm, e o performanță uimitoare să reușești 5 victorii consecutive. Cea mai importantă este mentalitatea, dacă muncești, vor veni și rezultatele. Ne-am antrenat foarte bine în apărare, este foarte important să nu mai primim goluri”, a declarat Miguel Silva.

Sunt bucuros că am reușit să înscriu, inițial credeam că a fost ofsaid la primul gol, iar la al doilea doar mi-am așezat mingea pe șut și am tras. Încrederea și faptul că suntem foarte concentrați la meciuri dă roade. Dacă suntem serioși și dăm suta la suta, normal ca vin si reultatele. A fost un meci ca oricare altul, l-am tratat serios și am reușit să câștigăm. Răzvan Tănasă, atacant Oțelul

