Lucescu, mesaj dramatic VIDEO.   Ce i-a promis Răzvan patronului lui PAOK, de față cu jucătorii

Răzvan Lucescu i-a făcut o promisiune lui Ivan Savvidis, proprietarul care s-a întors pe stadionul lui PAOK după cinci ani. Nu era vorba de trofee.

Antrenorul a apărut cu un plasture pe obrazul stâng, sub ochi.

După cel mai rău sezon al său la Salonic, fără trofeu și cu o atmosferă rea la club, Răzvan Lucescu se pregătește de cel mai dificil an.

Ce îi cere Savvidis lui Lucescu și ce jucători îi aduce la PAOK

Anul când PAOK sărbătorește centenarul și patronul Ivan Savvidis i-a cerut maximum: titlul de campioană, Cupa Greciei și un traseu cât mai sus în cupele europene.

Dar proprietarul nu îi aduce neapărat cei mai buni jucători, în cea mai bună formă.

Dovadă ultimul transfer, al croatului Luka Ivanusec, care a dezamăgit stagiunea trecută la Feyenoord.

4 trofee a cucerit Răzvan Lucescu la PAOK: două titluri (2019, 2024) și două Cupe ale Greciei (2018, 2019)

Lucescu spre Savvidis: „Vom muri pe teren”

Savvidis s-a întors după mai mult de cinci ani pe stadionul Toumba și a discutat cu antrenorul și cu fotbaliștii săi pe teren.

PAOK a postat pe rețelele de socializare un filmuleț cu mesajul lui Răzvan pentru proprietar. Un mesaj dramatic.

⚫️🦅 Η υπόσχεση του Ραζβάν Λουτσέσκου και η απάντηση στον Ιβάν Σαββίδη που ζήτησε το πρωτάθλημα, κύπελλο και καλή ευρωπαϊκή πορεία στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ.



«Σας υπόσχομαι πως θα μπούμε στο γήπεδο και θα πεθάνουμε σε αυτό, για το αποτέλεσμα»#paokfc pic.twitter.com/ErzTH9b97h — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 12, 2025

„Chiar dacă ați spus că a fost un sezon slab, am promis în aprilie, când a fost ziua dumneavoastră, că vom lupta pentru a schimba imaginea rea pe care am avut-o până atunci. Și am făcut-o”, a început Lucescu.

A adăugat: „La fel, vă promit că vom intra pe teren și vom muri pentru rezultat. Uniți, fără niciun strop de atmosferă negativă și cu acest obiectiv clar”.

Antrenorul în vârstă de 56 de ani avea un plasture pe obrazul stâng, sub ochi.

307 meciuri are Răzvan Lucescu în două mandate la PAOK: 188 de victorii, 54 de egaluri, 65 de înfrângeri

