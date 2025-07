Louis Munteanu (23 de ani) a devenit subiectul unui schimb de replici între patronii FCSB și CFR Cluj, Gigi Becali și Ioan Varga.

Motivul este posibilul transfer record al jucătorului în străinătate, pe care oficialii clujeni au declarat că vor încasa „peste 18 milioane de euro”.

Patronul FCSB-ului a contrazis afirmațiile celor de la CFR Cluj și a numit transferul „o minciună gogonată”. Becali a pus la îndoială atât valoarea jucătorului, cât și veridicitatea sumei vehiculate.

Ioan Varga, replică pentru Becali: „Sperăm ca Munteanu să fie cel mai scump transfer din România”

„Nu doresc să intru într-o polemică acum cu domnul Gigi Becali, cu atât mai mult cu cât nu e treaba dânsului ce facem noi la CFR Cluj sau unde se transferă Louis Munteanu. Cred că este vorba de o chestiune de respect între patroni. Știți stilul meu, eu tac și fac…

Vreau doar atât să-i transmit public domnului Becali, și nu neapărat domniei sale, ci ca să se știe adevărul… Am avut săptămânile trecute ofertă de 7,5 milioane de euro de la Dinamo Zagreb pe care am refuzat-o fără să ne mai gândim foarte mult.

Și am avut ofertă de 10 milioane de euro de la Sevilla, care la un moment dat ne-a spus că ar putea să ne dea și mai mulți bani dacă reușește să vândă doi jucători.

La fel, am refuzat și oferta de la Sevilla. Sunt două oferte negru pe alb, domnul Becali are relațiile dânsului și se poate interesa să vadă că este adevărat”, a spus Varga, potrivit fanatik.com.

Varga a declarat că nu vrea să mai alimenteze scandalul public și a precizat că formația clujeană pune pe primul plan interesul jucătorului.

Mai departe nu vreau să intru în toată povestea asta, este problema strict a noastră, a CFR-ului, ce se va întâmpla cu Louis Munteanu. Noi nu dorim decât binele jucătorului, să-i fie lui Louis cât mai bine, în primul și în primul rând. Noi cu toții sperăm că Louis Munteanu va fi cel mai scump transfer din fotbalul românesc. Voi reveni cu noutăți săptămâna viitoare. Ioan Varga

Top 5 cele mai scumpe transferuri din istoria Ligii 1:

Dennis Man (FCSB → Parma) – 12,6 mil. €

Nicolae Stanciu (FCSB → Anderlecht) – 9,7 mil. €

Vlad Chiricheș (FCSB → Tottenham) – 9,5 mil. €

Valentin Mihăilă (U Craiova → Parma) – 9,1 mil. €

Alexandru Mitriță (U Craiova → New York City) – 8 mil. €

Ce a spus Becali, despre oferta pentru Munteanu: „O minciună gogonată”

„Vreți să spun eu adevărul? Bine, nu adevărul. Nu știu eu adevărul, adevărul îl știu ei. Vreți să spun ce cred eu? Dar să nu se supere, să mă ierte. Minciună gogonată!

Eu cred că e minciună. Să mă ierte, dar dacă m-a întrebat Naum (n.r. - Radu Naum, realizatorul emisiunii Fotbal Club și editorialist GOLAZO.ro), eu trebuie să spun ce cred. Eu spun minciună. În primul rând, nu e de 18 milioane. N-a arătat încă nimic, că e de 18 milioane. A, bine, așa, cu bonusuri...

Pe mine mă interesează cât ia, nu cu bonusuri. Așa pun bonusuri dacă va câștiga Liga Campionilor, 5 milioane. Pe Man am luat 11 milioane, direct. Am pus și eu bonusuri, dar nu am luat niciun bonus. Am luat de la Stanciu bonusuri.

Să mă ierte cei de la CFR. E de vină Naum că m-a întrebat și eu nu pot să mint. Eu cred că e minciună gogonată”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

