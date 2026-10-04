Nemulțumit de ce a găsit la FCSB? Motivul pentru care Laurențiu Reghecampf ar fi impus măsuri draconice +37 foto
Laurențiu Reghecampf. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Superliga

Nemulțumit de ce a găsit la FCSB? Motivul pentru care Laurențiu Reghecampf ar fi impus măsuri draconice

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 04.10.2026, ora 23:58
alt-text Actualizat: 05.10.2026, ora 00:00
  • Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a profitat de pauza provocată de meciurile echipelor naționale pentru a pune accent pe pregătirea fizică la FCSB.
  • Antrenorul ar fi fost nemulțumit de condiția fizică a jucătorilor, iar în ultimele două săptămâni a impus un program de pregătire asemănător unui cantonament.
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Reghecampf a revenit recent la FCSB pentru al treilea mandat, iar primul său meci oficial după revenire va fi cu Oțelul Galați, pe 10 octombrie. FCSB se află în prezent pe locul 11 în Superligă.

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Reghecampf ar fi schimbat ritmul antrenamentelor la FCSB: „A trebuit să fie ca un semi-cantonament

Inclusiv Karlo Muhar (30 de ani) a vorbit despre intensitatea antrenamentelor, croatul mărturisind că toți jucătorii de la FCSB au febră musculară.

Fostul jucător Robert Niță spune că Reghecampf a profitat de cele 14 zile de pauză pentru a pune accent pe pregătirea fizică și pentru a crește intensitatea antrenamentelor.

„Norocul lui Reghe este că a fost perioada asta foarte lungă, a avut 14 zile în care a putut să încarce. Intri într-un program normal de luni, cu un ciclu săptămânal complet până la meciul oficial. Fiind și Neubert lângă Reghe, nu cred că putem vedea un FCSB obosit la primul meci de după întreruperea asta.

E clar că a fost nemulțumit de parametrii fizici ai echipei și a trebuit să fie ca un semi-cantonament perioada asta, cu antrenamente duble în unele zile, cu o încărcătură mult mai mare decât ai fi avut dacă se schimba antrenorul și aveai meci săptămânal.

FCSB cred că devine mult mai puternică odată cu revenirea lui Reghecampf, cu transferurile care se fac și va fi o echipă care, chiar dacă în momentul de față sunt pe locul 11, se va bate pentru câștigarea campionatului”, a spus Niță, conform sport.ro.

FOTO. Primul antrenament condus de Laurențiu Reghecampf la FCSB

Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (20).JPG
Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (20).JPG

Galerie foto (37 imagini)

Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (1).JPG Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (2).JPG Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (3).JPG Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (4).JPG Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (5).JPG
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Mihai Stoica a spus, la rândul său, că săptămâna de pregătire sub comanda lui Reghecampf a fost chiar mai solicitantă decât cantonamentul din Olanda.

E o schimbare majoră cu Reghe. Săptămâna asta, pentru cei care s-au antrenat, a fost mai grea decât cantonamentul din Olanda (n.r. - din vară), pentru că antrenamentele au fost foarte dificile. Am mai lucrat în două mandate cu Reghe.

Vrea la un moment dat să vadă dacă ești dispus să-ți depășești limitele, să nu ridici mâna, iar surpriza a fost mare din partea multor jucători pe care nu-i vedeam capabili să facă asta. Modul în care s-au prezentat a fost încântător”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Reghecampf a mai condus-o pe FCSB în două mandate, 2012-2014 și 2015-2017, cucerind două titluri, o Supercupă și Cupa Ligii.

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