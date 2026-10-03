Karlo Muhar (30 de ani) a vorbit despre primele săptămâni petrecute la FCSB și despre schimbarea produsă pe banca tehnică, după instalarea lui Laurențiu Reghecampf.

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Tehnicianul s-a despărțit de Esperance Tunis și a revenit în țară la începutul pauzei competiționale, unde și-a propus să pună pe picioare echipa alături de care a cucerit două titluri de campion.

Karlo Muhar, impresionat de Reghecampf: „Este «The Special One»”

„A fost o vară interesantă. Am început la un alt club, apoi am venit aici. Sunt foarte bucuros aici, se simte puterea acestui club, se simte că e un club mare atât în vestiar, cât și în afara lui.

Am mai avut în trecut niște negocieri cu FCSB, dar nu am mai ajuns din alte motive. Așa a fost scris, să ajung acum.

Sunt de 3-4 ani în România și știu cât de important este acest club pentru țară. E un club special, în toată lumea se știe de FCSB”, a spus Karlo Muhar, conform sport.ro.

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Muhar spune că pauza competițională a venit într-un moment potrivit pentru echipă, mai ales după numărul mare de schimbări din lot și de pe banca tehnică.

„Cred că această pauză a venit la momentul potrivit. Au venit mulți jucători noi și avem nevoie să ne regrupăm, să ne conectăm cu staff-ul, să lucrăm tactic și fizic.

Sper că vom face asta și vom demonstra pe teren”, a declarat mijlocașul.

Primele antrenamente cu Reghecampf l-au impresionat pe Muhar, care l-a comparat pe tehnician cu Jose Mourinho, poreclit „The Special One”.

Am avut parte de niște antrenamente foarte dificile. Reghecampf este „The Special One”, are o aură diferită și îți poți da seama că e un mare antrenor. Se vede că știe ce face, e încrezător când vorbește cu tine, iar asta e foarte important pentru un jucător - să își vadă antrenorul încrezător, iar ulterior și el poate deveni [încrezător]. Karlo Muhar, jucător FCSB

Croatul a recunoscut că nu știa foarte multe despre metodele lui Reghecampf înainte ca antrenorul să ajungă la FCSB.

„Sincer, nu îl știam pe antrenor înainte să ajungă aici, dar mulți oameni mi-au vorbit despre el. Mi-au spus că e un antrenor foarte bun.

Nu știam nici de antrenamentele lui spartane, dar le-am experimentat acum. Toți avem febră musculară. A fost foarte, foarte greu.

Una dintre cele mai dificile săptămâni din pregătirea mea fotbalistică. Încă simt durere, dar era necesar să lucrăm”, a mai spus mijlocașul.

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Muhar a venit la FCSB după mai multe sezoane petrecute la CFR Cluj.

În perioada în care a evoluat pentru formația din Gruia, croatul a strâns 136 de apariții, 22 de goluri și 12 pase decisive.

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