Căpitanul renașterii FOTO. Karlo Muhar, primul gol la FCSB! De la el s-a aprins echipa

FCSB - RAPID. Ales căpitan de Reghecampf, croatul Muhar a egalat duminică seară în derby.

Un șut de la marginea careului, primul său gol la roș-albaștri.

La faza imediat următoare, mijlocașul a șutat încă o dată puternic spre poartă.

El a declanșat renașterea FCSB. 2-1, Boutoutaou. 3-1, Joao Paulo. 4-1, iar Boutoutaou.

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Transferat pe 9 septembrie, după ce se despărțise de CFR Cluj, Karlo Muhar a devenit rapid ce nu se aștepta nimeni.

Căpitanul lui FCSB, unul dintre cei mai importanți jucători. Liderul roș-albaștrilor.

Muhar, fentă, șut și primul gol pentru FCSB

Mijlocașul croat în vârstă de 30 de ani de-abia jucase două meciuri și noul antrenor, Laurențiu Reghecampf, l-a ales pe el căpitan. Un luptător.

De când a preluat el banderola, roș-albaștrii au învins Oțelul (1-0), Voluntari (2-1) și tot el a răsturnat derbyul duminică seară.

În minutul 58, Muhar era la marginea careului. L-a fentat pe Grameni, și-a pus mingea de pe dreptul pe stângul și a șutat fără să mai aștepte. Balonul l-a șters pe Pașcanu și s-a oprit în plasă, la colț, fără nicio șansă pentru Ungureanu.

Era 1-1 pe Arena Națională. Croatul a egalat, primul său gol la FCSB.

Muhar a încercat și golul de 2-1 . Dar l-a marcat Boutoutaou. Și Joao Paulo, de 3-1 . Și 4-1 !

La faza imediat următoare, tot el a tras la poartă. A vrut să mai înscrie o dată. Dar mingea s-a dus puțin peste transversală.

A declanșat însă renașterea roș-albastră. În minutul 68, Boutoutaou a marcat și el. 2-1, FCSB. În minutul 79, a punctat și Joao Paulo. 3-1. Și din nou Boutoutaou (81), 4-1.

Ultrașii Peluzei Nord scandau: „Unu, doi, trei, patru”. Și îl aplaudau pe Boutoutaou. Dar cel care a trezit echipa a fost Muhar.

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