Căpitanul renașterii FOTO. Karlo Muhar, primul gol la FCSB! De la el s-a aprins echipa +29 foto
Muhar, îmbrățișat de Crețu după golul egalării
Superliga

Căpitanul renașterii FOTO. Karlo Muhar, primul gol la FCSB! De la el s-a aprins echipa

alt-text Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 24.10.2026, ora 22:23
alt-text Actualizat: 24.10.2026, ora 22:51
  • FCSB - RAPID. Ales căpitan de Reghecampf, croatul Muhar a egalat duminică seară în derby.
  • Un șut de la marginea careului, primul său gol la roș-albaștri.
  • La faza imediat următoare, mijlocașul a șutat încă o dată puternic spre poartă.
  • El a declanșat renașterea FCSB. 2-1, Boutoutaou. 3-1, Joao Paulo. 4-1, iar Boutoutaou.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Transferat pe 9 septembrie, după ce se despărțise de CFR Cluj, Karlo Muhar a devenit rapid ce nu se aștepta nimeni.

Căpitanul lui FCSB, unul dintre cei mai importanți jucători. Liderul roș-albaștrilor.

Show-ul antrenorilor reactivi FOTO+VIDEO. Ce nu s-a văzut la TV la FCSB - Rapid: Pancu se trage de bluză, Reghecampf aproape intră pe teren
Citește și
Show-ul antrenorilor reactivi FOTO+VIDEO. Ce nu s-a văzut la TV la FCSB - Rapid: Pancu se trage de bluză, Reghecampf aproape intră pe teren
Citește mai mult
Show-ul antrenorilor reactivi FOTO+VIDEO. Ce nu s-a văzut la TV la FCSB - Rapid: Pancu se trage de bluză, Reghecampf aproape intră pe teren

Muhar, fentă, șut și primul gol pentru FCSB

Mijlocașul croat în vârstă de 30 de ani de-abia jucase două meciuri și noul antrenor, Laurențiu Reghecampf, l-a ales pe el căpitan. Un luptător.

De când a preluat el banderola, roș-albaștrii au învins Oțelul (1-0), Voluntari (2-1) și tot el a răsturnat derbyul duminică seară.

În minutul 58, Muhar era la marginea careului. L-a fentat pe Grameni, și-a pus mingea de pe dreptul pe stângul și a șutat fără să mai aștepte. Balonul l-a șters pe Pașcanu și s-a oprit în plasă, la colț, fără nicio șansă pentru Ungureanu.

Era 1-1 pe Arena Națională. Croatul a egalat, primul său gol la FCSB.

Muhar, gol egalizator în FCSB - Rapid, în minutul 58. Foto: captură Prima Sport
Muhar, gol egalizator în FCSB - Rapid, în minutul 58. Foto: captură Prima Sport

Galerie foto (29 imagini)

Muhar, gol egalizator în FCSB - Rapid, în minutul 58. Foto: captură Prima Sport Muhar, gol egalizator în FCSB - Rapid, în minutul 58. Foto: captură Prima Sport Muhar, gol egalizator în FCSB - Rapid, în minutul 58. Foto: captură Prima Sport Muhar, gol egalizator în FCSB - Rapid, în minutul 58. Foto: captură Prima Sport Muhar, gol egalizator în FCSB - Rapid, în minutul 58. Foto: captură Prima Sport
+29 Foto
labels.photo-gallery

Muhar a încercat și golul de 2-1. Dar l-a marcat Boutoutaou. Și Joao Paulo, de 3-1. Și 4-1!

La faza imediat următoare, tot el a tras la poartă. A vrut să mai înscrie o dată. Dar mingea s-a dus puțin peste transversală.

A declanșat însă renașterea roș-albastră. În minutul 68, Boutoutaou a marcat și el. 2-1, FCSB. În minutul 79, a punctat și Joao Paulo. 3-1. Și din nou Boutoutaou (81), 4-1.

Ultrașii Peluzei Nord scandau: „Unu, doi, trei, patru”. Și îl aplaudau pe Boutoutaou. Dar cel care a trezit echipa a fost Muhar.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Noi suntem vacile viitorului”, spune Yuval Noah Harari. Comparația, explicată
„Noi suntem vacile viitorului”, spune Yuval Noah Harari. Comparația, explicată
„Noi suntem vacile viitorului”, spune Yuval Noah Harari. Comparația, explicată
liga 1 GOL rapid capitan fcsb karlo muhar
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:51
Hagi l-a scos din lot Ce s-a schimbat în lista preliminară pentru ultimele două meciuri din Liga Națiunilor
Hagi l-a scos din lot Ce s-a schimbat în lista preliminară pentru ultimele două meciuri din  Liga Națiunilor
10:51
Theodor Jumătate Reghecampf, Trump si amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Theodor Jumătate Reghecampf, Trump si amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
10:43
MM Stoica, dezlănțuit FOTO. Peste cine s-a dus în lojă și ironia strigată în drum spre teren
MM Stoica, dezlănțuit FOTO. Peste cine s-a dus în lojă și ironia strigată în drum spre teren
11:37
Noua pasiune a lui Becali Dezvăluire făcută după derby: „Mă uit în aplicație mai mult decât la FCSB”
Noua pasiune a lui Becali Dezvăluire făcută după derby: „Mă uit în aplicație mai mult decât la FCSB”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Indolența

Cristian Geambașu: Indolența

Cristian Geambașu: Indolența
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Top stiri
Girează rasismul ultrașilor VIDEO. Gestul șocant făcut de jucătorii de la FCSB în momentul în care Peluza Nord scanda lozinci rasiste
Superliga
24.10
Girează rasismul ultrașilor VIDEO. Gestul șocant făcut de jucătorii de la FCSB în momentul în care Peluza Nord scanda lozinci rasiste
Citește mai mult
Girează rasismul ultrașilor VIDEO. Gestul șocant făcut de jucătorii de la FCSB în momentul în care Peluza Nord scanda lozinci rasiste
„Groaznic! Așa nu facem nimic” Pancu, după eșecul drastic cu FCSB: „Din prima secundă am simțit că nu vom câștiga”
Superliga
00:12
„Groaznic! Așa nu facem nimic” Pancu, după eșecul drastic cu FCSB: „Din prima secundă am simțit că nu vom câștiga”
Citește mai mult
„Groaznic! Așa nu facem nimic” Pancu, după eșecul drastic cu FCSB: „Din prima secundă am simțit că nu vom câștiga”
Inspirația lui Reghecampf! VIDEO. Rezervele alese de antrenorul de la FCSB au întors derby-ul cu Rapid » Patru goluri în 23 de minute!
Superliga
24.10
Inspirația lui Reghecampf! VIDEO. Rezervele alese de antrenorul de la FCSB au întors derby-ul cu Rapid » Patru goluri în 23 de minute!
Citește mai mult
Inspirația lui Reghecampf! VIDEO. Rezervele alese de antrenorul de la FCSB au întors derby-ul cu Rapid » Patru goluri în 23 de minute!
ESENȚIAL | Comitetul pentru Situații de Urgență București, convocat pentru periculoasa situație din Drumul Taberei, unde un bloc cu bulină roșie s-a fisurat între etajele 5 și 8
B365
24.10
ESENȚIAL | Comitetul pentru Situații de Urgență București, convocat pentru periculoasa situație din Drumul Taberei, unde un bloc cu bulină roșie s-a fisurat între etajele 5 și 8
Citește mai mult
ESENȚIAL | Comitetul pentru Situații de Urgență București, convocat pentru periculoasa situație din Drumul Taberei, unde un bloc cu bulină roșie s-a fisurat între etajele 5 și 8

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 14 rapid 43 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share