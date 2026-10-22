LeBron James, furios! FOTO. Starul de la Philadelphia 76ers, dialog aprins cu un fan advers » De la ce a pornit conflictul +7 foto
Foto: captură Instagram/@mekkadonmusic's
Baschet

LeBron James, furios! FOTO. Starul de la Philadelphia 76ers, dialog aprins cu un fan advers » De la ce a pornit conflictul

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.10.2026, ora 14:20
alt-text Actualizat: 22.10.2026, ora 14:21
  • LeBron James (41 de ani), starul celor de la Philadelphia 76ers, a avut un schimb aprins de replici cu un fan advers, în timpul meciului cu New York Knicks, campioana en titre din NBA.
  • De la ce ar fi pornit scandalul și cine a intervenit pentru a calma spiritele, mai jos.
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Marți, Philadelphia 76ers a învins-o pe New York Knicks cu scorul de 106-100, iar LeBron James, aflat la debut, a contribuit decisiv la victoria echipei sale.

Cu toate acestea, baschetbalistul american a avut parte de o primire ostilă pe Madison Square Garden, acolo unde Knicks sărbătorea primul titlu din NBA după o pauză de 53 de ani.

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FOTO. LeBron James, dialog aprins cu un fan al lui New York Knicks

Fanii celor de la Knicks au scandat „Nu te vrem!” în momentul în care James s-a prezentat pe teren.

Scandările făceau referire la declarațiile anterioare ale baschetbalistului, care a recunoscut că luase în calcul posibilitatea de a-și încheia cariera la Knicks.

Atmosfera a devenit tot mai tensionată spre finalul primei reprize, atunci când LeBron James a avut un dialog aprins cu un fan advers.

Disputa dintre cei doi ar fi pornit de la faptul că acel suporter îl ironizase pe James în legătură cu faptul că locuiește în New York și face naveta cu elicopterul.

Jucătorul de la Philadelphia 76ers a fost surprins în timp ce părea că îi răspunde furios acelui fan advers.

„În Midwest nu există oameni lipsiți de curaj. Nu știu despre ce naiba vorbești.

Nu sunt de pe Coasta de Vest. Sunt din Ohio, omule. Nu sunt un puști din Midwest, sunt un băiat din Ohio. Despre ce naiba vorbești?”, ar fi spus James, citat de sports.yahoo.com.

LeBron James, dialog aprins cu un fan al lui New York Knicks. Foto: captură X/@big_business_
LeBron James, dialog aprins cu un fan al lui New York Knicks. Foto: captură X/@big_business_

Galerie foto (7 imagini)

LeBron James, dialog aprins cu un fan al lui New York Knicks. Foto: captură X/@big_business_ LeBron James, dialog aprins cu un fan al lui New York Knicks. Foto: captură X/@big_business_ LeBron James, dialog aprins cu un fan al lui New York Knicks. Foto: captură X/@big_business_ LeBron James, dialog aprins cu un fan al lui New York Knicks. Foto: captură X/@big_business_ LeBron James, dialog aprins cu un fan al lui New York Knicks. Foto: captură X/@big_business_
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În momentul în care spiritele s-au încins, Spike Lee, un susținător înrăit al echipei Knicks, ar fi intervenit pentru a calma situația.

Ghiciți cine încearcă să calmeze spiritele? Spike Lee. A venit aici să împace lucrurile. Doamne, chiar le-am văzut pe toate!”, a spus Reggie Miller, fost star în NBA și coleg cu comentatorul Mike Tirico.

  • Spike Lee este un regizor, scenarist și producător american de film. Este cunoscut ca fiind un mare susținător al echipei New York Knicks datorită prezenței sale constante la meciurile echipei.

LeBron James, decisiv în meciul cu New York Knicks

Cu un minut și 32 de secunde înainte de final, când Philadelphia conducea pe tabelă cu 104-98, LeBron James l-a blocat incredibil pe Mikal Bridges, împiedicându-i pe cei de la Knicks să reducă din diferență.

Campioana en titre a reușit în cele din urmă să reducă diferența la patru puncte, însă James a fost decisiv din nou.

Cu opt secunde înainte de final, americanul a transformat cu calm două aruncări libere, stabilind scorul final, 106-100.

Tyrese Maxey a fost cel mai bun marcator al Philadelphiei, cu 28 de puncte, în timp ce Jaylen Brown a contribuit cu 19 puncte, opt recuperări și șase pase decisive.

Jalen Brunson a înscris 21 de puncte pentru New York, iar Karl-Anthony Towns a încheiat partida cu 19 puncte și 12 recuperări.

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