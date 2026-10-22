Nu vor juca în FCSB - Rapid!  Pierderi importante pentru cele două cluburi, înainte de derby-ul din Superliga +8 foto
Denis Drăguș
Superliga

Nu vor juca în FCSB - Rapid! Pierderi importante pentru cele două cluburi, înainte de derby-ul din Superliga

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.10.2026, ora 13:35
alt-text Actualizat: 22.10.2026, ora 13:35
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a anunțat că atacantul Denis Drăguș (27 de ani) este indisponibil pentru derby-ul cu Rapid.
  • Și Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul giuleștenilor, are probleme de lot înainte partidei din etapa #13.
  • FCSB - Rapid se joacă sâmbătă, de la ora 21:00, și va transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Denis Drăguș s-a accidentat în meciul cu U Craiova (0-5), din etapa 10, și a ratat inclusiv convocarea la echipa națională.

În urmă cu câteva zile, Mihai Stoica a precizat că situația atacantului nu era clară înainte de derby-ul cu Rapid.

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Drăguș și Vulturar, indisponibili pentru FCSB - Rapid

Gigi Becali a anunțat, joi, că Denis Drăguș nu va fi utilizat de Laurențiu Reghecampf sâmbătă.

Drăguș nu joacă pentru că nu vrem să riscăm cu el. Adică nu are nicio problemă, e o chestiune minoră”, a transmis patronul FCSB, conform fanatik.ro.

Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB.jpg
Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB.jpg

Galerie foto (8 imagini)

Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB.jpg Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB.jpg Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB .jpg Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB.jpg Denis Drăguș a revenit la antrenamentele celor de la FCSB Foto Facebook @FCSB.jpg
+8 Foto
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Conform sursei citate, și Daniel Pancu se confruntă cu probleme de lot înaintea partidei de pe Arena Națională.

Cătălin Vulturar este la rândul său indisponibil pentru meciul din etapa #13 din Superliga. Tânărul mijlocaș al Rapidului s-a accidentat la meciul României U21 cu Cipru U21 (3-0), în preliminariile Campionatului European din 2027.

Pancu a sperat că Vulturar își va reveni până la confruntarea cu FCSB, dar fără succes. Acesta încă se confruntă cu probleme medicale, iar șansele să joace sâmbătă sunt aproape nule.

Cipru U21 - România U21 Vulturar s-a accidentat și a fost înlocuit cu Mihai. Captură Pro Arena (5).jpg
Cipru U21 - România U21 Vulturar s-a accidentat și a fost înlocuit cu Mihai. Captură Pro Arena (5).jpg

Galerie foto (11 imagini)

Cipru U21 - România U21 Vulturar s-a accidentat și a fost înlocuit cu Mihai. Captură Pro Arena (1).jpg Cipru U21 - România U21 Vulturar s-a accidentat și a fost înlocuit cu Mihai. Captură Pro Arena (2).jpg Cipru U21 - România U21 Vulturar s-a accidentat și a fost înlocuit cu Mihai. Captură Pro Arena (3).jpg Cipru U21 - România U21 Vulturar s-a accidentat și a fost înlocuit cu Mihai. Captură Pro Arena (4).jpg Cipru U21 - România U21 Vulturar s-a accidentat și a fost înlocuit cu Mihai. Captură Pro Arena (5).jpg
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  • 10 meciuri a jucat Cătălin Vulturar în acest pentru Rapid, înainte să se accidenteze la finalul lunii septembrie.
  • Denis Drăguș a bifat doar 2 apariții pentru FCSB de la revenirea în Superliga, nereușind să înscrie până acum.

FOTO. FCSB - Rapid 2-1, ultima întâlnire între cele două rivale

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (106 imagini)

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
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