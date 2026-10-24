Decizia care interesa mult Superliga! Tribunalul belgian a dat verdictul după ce un club a contestat regula care există și în România
Un caz ajuns în justiția belgiană care interesa și federația română Fotomontaj GOLAZO.ro
Campionate

Decizia care interesa mult Superliga! Tribunalul belgian a dat verdictul după ce un club a contestat regula care există și în România

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 24.10.2026, ora 13:35
alt-text Actualizat: 24.10.2026, ora 13:35
  • Clubul flamand Antwerp și fostul său jucător Lior Refaelov au intentat proces împotriva cotelor pentru fotbaliștii locali, susținând că sunt discriminatorii în toată Europa. Ce a hotărât instanța!
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Un dosar deschis în urmă cu mai mulți ani și care punea în pericol o regulă de protecție pentru jucătorii formați la nivel local.

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Clubul belgian Royal Antwerp și fostul fotbalist israelian Lior Refaelov (40 de ani) au dus în justiție acest caz.

Antwerp a susținut că regula încalcă libertatea de circulație. Cum e în Liga 1

Au contestat cotele pentru jucătorii autohtoni, susținând că sunt discriminatorii în întreaga Europă, și au cerut anularea lor în toate campionatele.

Pledoaria lor: încalcă libertatea de circulație în fotbalul continental și legislația concurenței. Ar fi putut declanșa un nou „Caz Bosman”, răsturnând competițiile peste tot în Europa.

David Miculescu, unul dintre jucătorii formați local la FCSB. Foto: Imago David Miculescu, unul dintre jucătorii formați local la FCSB. Foto: Imago
David Miculescu, unul dintre jucătorii formați local la FCSB. Foto: Imago

Regula contestată era cea impusă de UEFA în competițiile europene și preluată de mai multe campionate în întrecerile interne, inclusiv cel al României: un club trebuie să aibă în lot cel puțin 8 jucători formați la nivel local, dintre care 4 crescuți de club. Adică să fi petrecut cel puțin 3 ani ca junior, între 15 și 21 de ani, la echipe din țara respectivă sau la echipa respectivă, pentru cei crescuți de club.

Cine nu are astfel de jucători rămâne cu locuri libere în lot.

În 2023, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a acceptat parțial această cerere, iar Antwerp și Refaelov au repetat procesul în Belgia, așteptând o hotărâre favorabilă.

Caz respins de justiția belgiană: „Regulile nu sunt anticoncurențiale”

Numai că Tribunalul de Primă Instanță din Bruxelles a respins acest caz, motivând că „normele actuale sunt justificate de obiective de interes public și nu restricționează în mod excesiv mobilitatea jucătorilor străini”, potrivit site-ului de analiză financiară City AM.

Darren Bailey, ex-director al comisiei de guvernanță și reglementare în federația engleză, angajat acum la firma de avocatură Charles Russell Speechlys, a declarat:

„Hotărârea instanței belgiene în cazul Antwerp, privind legalitatea regulilor referitoare la jucătorii formați la nivel local, ar trebui salutată de toți cei care au pledat pentru o abordare bazată pe bun-simț în ceea ce privește aplicarea dreptului european al concurenței și a principiilor liberei circulații asupra reglementărilor sportive.

Într-o schimbare notabilă de abordare a cazurilor recente, Curtea din Belgia a constatat în urma unei analize detaliate a impactului regulilor asupra fotbalului că acestea nu pot fi caracterizate drept anticoncurențiale”.

A deschis autorităților fotbalistice oportunitatea de a justifica regulile ca fiind necesare și proporționale cu urmărirea obiectivelor legitime de interes public. Instanța a considerat incontestabil că regulile au interesul legitim/public de a încuraja formarea tinerilor jucători și de a menține echilibrul competitiv Darren Bailey, pentru City AM

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