Liga Națiunilor Anglia, victorie cu emoții într-un meci senzațional. Italia, zdrobită în Belgia » Toate rezultatele

- Spania - Anglia 2-3. Spectacol în partida de pe Metropolitano, iar elevii lui Tuchel câștigă grupa în fața campioanei mondiale.
- Anterior, Finlanda a făcut scor cu San Marino, 7-2, în ultima etapă a Ligii Națiunilor, în timp ce Albania a câștigat cu 2-0 în Belarus.
Duminică a început etapa #6 a Ligii Națiunilor, runda care va decide clar situația clasamentelor și echipele calificate în fazele superioare, respectiv cele promovate și retrogradate într-o altă divizie.
Liga A, grupa 1
Belgia - Italia 4-1
- Au marcat: De Cuyper (15), Ngoy (22), Doku (26), Moreira (80) / Esposito (11)
- Arbitru: Espen Eskas (Norvegia)
Franța - Turcia 2-1
- Au marcat: Topcu (49 autogol), Kroupi (80) / Bardakci (90)
- Arbitru: Chris Kavanagh (Anglia)
Clasamentul Grupei A1
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|Franța
|6
|13
|2
|Belgia
|6
|12
|3
|Italia
|6
|10
|4
|Turcia
|6
|0
Liga A, grupa 3
Spania - Anglia 2-3
- Au marcat: Oyarzabal (65 pen.), Williams (75) / Kane (45 pen.), Konsa (53), White (57)
- Arbitru: Clement Turpin (Franța)
Croația - Cehia 2-1
- Au marcat: Perisic (2), Majer (87) / Hlozec (84)
- Arbitru: Luis Godinho (Portugalia)
Clasamentul Grupei A3
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|Anglia
|6
|15
|2
|Spania
|6
|15
|3
|Croația
|6
|6
|4
|Cehia
|6
|0
Liga C, grupa 1
Belarus - Albania 0-2
- Au marcat: Manaj (28), Hysaj (57)
- Arbitru: Igor Pajac (Croația)
Finlanda - San Marino 7-2
- Au marcat: Svanbak (8, 20, 78), Walta (17), Pohjanpalo (36, 42), Hakans (70) / Nanni (26 pen.), Dell Balda (46)
- Arbitru: Georgi Kabakov (Bulgaria)
Clasamentul Grupei C1
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|Albania
|6
|15
|2
|Belarus
|6
|10
|3
|Finlanda
|6
|10
|4
|San Marino
|6
|0
Liga C, grupa 2
Cipru - Muntengru 1-4
- Au marcat: Pittas (52 pen.) / Osmajic (5), Vukotic (58), Krstovic (67, 83)
- Arbitru: Sander van der Eijk (Olanda)
Letonia - Armenia 0-0
- Arbitru: Vassilis Fotias (Grecia)
Clasamentul Grupei C2
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|Muntenegru
|6
|16
|2
|Cipru
|6
|8
|3
|Armenia
|6
|6
|4
|Letonia
|6
|2