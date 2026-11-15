Liga Națiunilor Anglia, victorie cu emoții într-un meci senzațional. Italia, zdrobită în Belgia » Toate rezultatele
Spania - Anglia. Foto: IMAGO
Liga Națiunilor

Liga Națiunilor Anglia, victorie cu emoții într-un meci senzațional. Italia, zdrobită în Belgia » Toate rezultatele

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 15.11.2026, ora 23:46
alt-text Actualizat: 15.11.2026, ora 23:53
  • Spania - Anglia 2-3. Spectacol în partida de pe Metropolitano, iar elevii lui Tuchel câștigă grupa în fața campioanei mondiale.
  • Anterior, Finlanda a făcut scor cu San Marino, 7-2, în ultima etapă a Ligii Națiunilor, în timp ce Albania a câștigat cu 2-0 în Belarus.
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Duminică a început etapa #6 a Ligii Națiunilor, runda care va decide clar situația clasamentelor și echipele calificate în fazele superioare, respectiv cele promovate și retrogradate într-o altă divizie.

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Liga A, grupa 1

Belgia - Italia 4-1

  • Au marcat: De Cuyper (15), Ngoy (22), Doku (26), Moreira (80) / Esposito (11)
  • Arbitru: Espen Eskas (Norvegia)

Franța - Turcia 2-1

  • Au marcat: Topcu (49 autogol), Kroupi (80) / Bardakci (90)
  • Arbitru: Chris Kavanagh (Anglia)

Clasamentul Grupei A1

LocEchipăMeciuriPuncte
1Franța613
2Belgia612
3Italia610
4Turcia60

Liga A, grupa 3

Spania - Anglia 2-3

  • Au marcat: Oyarzabal (65 pen.), Williams (75) / Kane (45 pen.), Konsa (53), White (57)
  • Arbitru: Clement Turpin (Franța)

Croația - Cehia 2-1

  • Au marcat: Perisic (2), Majer (87) / Hlozec (84)
  • Arbitru: Luis Godinho (Portugalia)

Clasamentul Grupei A3

LocEchipăMeciuriPuncte
1Anglia615
2Spania615
3Croația66
4Cehia60

Liga C, grupa 1

Belarus - Albania 0-2

  • Au marcat: Manaj (28), Hysaj (57)
  • Arbitru: Igor Pajac (Croația)

Finlanda - San Marino 7-2

  • Au marcat: Svanbak (8, 20, 78), Walta (17), Pohjanpalo (36, 42), Hakans (70) / Nanni (26 pen.), Dell Balda (46)
  • Arbitru: Georgi Kabakov (Bulgaria)

Clasamentul Grupei C1

LocEchipăMeciuriPuncte
1Albania615
2Belarus610
3Finlanda610
4San Marino60

Liga C, grupa 2

Cipru - Muntengru 1-4

  • Au marcat: Pittas (52 pen.) / Osmajic (5), Vukotic (58), Krstovic (67, 83)
  • Arbitru: Sander van der Eijk (Olanda)

Letonia - Armenia 0-0

  • Arbitru: Vassilis Fotias (Grecia)

Clasamentul Grupei C2

LocEchipăMeciuriPuncte
1Muntenegru616
2Cipru68
3Armenia66
4Letonia62

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