„Doi ani am dormit în Gara de Nord” Drama multiplei campioane a României » Cum a pierdut totul

Liliana Petrișor (46 de ani), multiplă campioană a României la biliard, a povestit cum a ajuns să trăiască pe străzile Bucureștiului, după o carieră în care a câștigat peste 40 de medalii și trofee.

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Timp de zece ani, a participat la numeroase competiții și a obținut rezultate importante, printre care și titlul de campioană balcanică, în 2012.

Viața ei s-a schimbat însă după închiderea clubului de biliard în care își desfășura activitatea.

Povestea dramatică a Lilianei Petrișor, multiplă campioană a României

Liliana Petrișor a obținut venituri importante din biliard, însă, după închiderea clubului în care activa, a început să se confrunte cu probleme financiare și personale.

„Am peste 42 de medalii și trofee. Timp de 10 ani am participat la toate turneele și am cucerit tot ce s-a putut la biliard. Am câștigat mulți bani în perioada aceea.

Dar clubul de biliard s-a închis, am rămas pe stradă și viața m-a dus către căi greșite. Doi ani de zile am dormit în Gara de Nord. Boli, foamete, lipsă de somn, lipsă de afecțiune…

Prin toate am trecut acolo. Fac parte din acel 1% care a scăpat cu viață din așa ceva”, a mărturisit fosta jucătoare de biliard, conform a1.ro.

Într-un interviu acordat în 2021 emisiunii „Acces Direct”, Liliana Petrișor a vorbit despre momentul în care și-a pierdut principala sursă de venit și despre problemele personale cu care s-a confruntat ulterior, conform spynews.ro.

M-am urcat pe casă, când am auzit că se închide clubul de biliard, și m-am aruncat, eram cu gândul la suicid, nu înțelegeam de ce nu am murit. Am două regrete în viață: că mi-am abandonat școala pentru muncă și ziua când s-a închis clubul. La spital am conștientizat ce am făcut, am zis că m-am nenorocit pe viață. O decizie proastă, din suflet o regret. Liliana Petrișor, multiplă campioană a României la biliard

Fosta campioană a povestit anterior, la Antena Stars, că a fost victima unor agresiuni în perioada în care a trăit pe străzi. Pentru a se proteja, s-a tuns scurt, a început să poarte haine bărbătești și se prezenta sub numele „Luci”.

În cele din urmă, a primit ajutor din partea unui fost coleg și a unei organizații, care au sprijinit-o să își refacă viața.

14 ani avea Liliana Petrișor când a fugit de acasă împreună cu sora sa, care ulterior s-a întors la familie, în timp ce fosta sportivă a rămas în București

În prezent, fosta sportivă este activă și pe rețelele de socializare, unde și-a format o comunitate numeroasă. Contul ei de TikTok are peste 200.000 de urmăritori.

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