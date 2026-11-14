Lionel Messi (39 de ani) va reveni pe stadionul Monumental din Argentina pe 19 ianuarie, când Inter Miami o va înfrunta pe River Plate într-un meci amical de gală.

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Partida va marca o premieră în cariera starului de la Inter Miami, care va evolua pentru prima dată într-un meci la nivel de club pe tărâm argentinian.

De asemenea, va fi prima sa apariție pe cel mai mare stadion din Argentina după retragerea din echipa națională.

Lionel Messi revine pe Monumental pentru amicalul cu River Plate

Anunțul a fost făcut de Inter Miami prin intermediul rețelelor de socializare.

Messi are o statistică incredibilă în cele 29 de meciuri jucate pe stadionul Monumental în tricoul Argentinei.

23 de victorii

6 egaluri

0 înfrângeri

De-a lungul carierei sale, „La Pulga” a înfruntat de patru ori adversare din fotbalul argentinian la nivel de club.

Două dintre aceste întâlniri au avut loc la Campionatul Mondial al Cluburilor, unde Barcelona s-a impus în fața lui Estudiantes, în 2009, și a lui River Plate, în 2015.

Pe lângă aceste dueluri, argentinianul a mai întâlnit două formații din țara natală în meciuri amicale.

În 2018, Barcelona a cucerit trofeul Joan Gamper, după o victorie cu Boca Juniors, iar în 2024, Inter Miami a remizat cu Newell's Old Boys, echipa pentru care Messi a evoluat în copilărie, scor 1-1.

Până la confruntarea cu River Plate, Inter Miami urmează să-și înceapă parcursul în play-off-ul MLS. În prima rundă, campioana en-titre o va întâlni pe Columbus Crew, într-o serie care se dispută după sistemul cel mai bun din trei meciuri.

Prima partidă este programată în noaptea de sâmbătă spre duminică, 22 noiembrie, de la ora 01:00, ora României.

30 de goluri și 16 pase decisive a reușit Lionel Messi pentru Inter Miami în acest sezon, în toate competițiile

FOTO. Imagini de la ultimul meci jucat de Lionel Messi pe Monumental

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