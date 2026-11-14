Messi revine pe Monumental Meci de gală în Argentina: a fost făcut anunțul oficial +27 foto
Lionel Messi/ Foto: IMAGO
Campionate

Messi revine pe Monumental Meci de gală în Argentina: a fost făcut anunțul oficial

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.11.2026, ora 09:51
  • Lionel Messi (39 de ani) va reveni pe stadionul Monumental din Argentina pe 19 ianuarie, când Inter Miami o va înfrunta pe River Plate într-un meci amical de gală.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Partida va marca o premieră în cariera starului de la Inter Miami, care va evolua pentru prima dată într-un meci la nivel de club pe tărâm argentinian.

De asemenea, va fi prima sa apariție pe cel mai mare stadion din Argentina după retragerea din echipa națională.

Obsesia 70% Gică Hagi insistă pe folosofia de joc a lui Mircea Lucescu: „Noi am putut pe Wembley”  
Citește și
Obsesia 70% Gică Hagi insistă pe folosofia de joc a lui Mircea Lucescu: „Noi am putut pe Wembley”
Citește mai mult
Obsesia 70% Gică Hagi insistă pe folosofia de joc a lui Mircea Lucescu: „Noi am putut pe Wembley”  

Lionel Messi revine pe Monumental pentru amicalul cu River Plate

Anunțul a fost făcut de Inter Miami prin intermediul rețelelor de socializare.

Messi are o statistică incredibilă în cele 29 de meciuri jucate pe stadionul Monumental în tricoul Argentinei.

  • 23 de victorii
  • 6 egaluri
  • 0 înfrângeri

De-a lungul carierei sale, „La Pulga” a înfruntat de patru ori adversare din fotbalul argentinian la nivel de club.

Două dintre aceste întâlniri au avut loc la Campionatul Mondial al Cluburilor, unde Barcelona s-a impus în fața lui Estudiantes, în 2009, și a lui River Plate, în 2015.

Pe lângă aceste dueluri, argentinianul a mai întâlnit două formații din țara natală în meciuri amicale.

În 2018, Barcelona a cucerit trofeul Joan Gamper, după o victorie cu Boca Juniors, iar în 2024, Inter Miami a remizat cu Newell's Old Boys, echipa pentru care Messi a evoluat în copilărie, scor 1-1.

Până la confruntarea cu River Plate, Inter Miami urmează să-și înceapă parcursul în play-off-ul MLS. În prima rundă, campioana en-titre o va întâlni pe Columbus Crew, într-o serie care se dispută după sistemul cel mai bun din trei meciuri.

Prima partidă este programată în noaptea de sâmbătă spre duminică, 22 noiembrie, de la ora 01:00, ora României.

30 de goluri
și 16 pase decisive a reușit Lionel Messi pentru Inter Miami în acest sezon, în toate competițiile

FOTO. Imagini de la ultimul meci jucat de Lionel Messi pe Monumental

Meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei. Foto: captură YouTube/FUTVCR
Meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei. Foto: captură YouTube/FUTVCR

Galerie foto (27 imagini)

Meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei. Foto: captură YouTube/FUTVCR Meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei. Foto: captură YouTube/FUTVCR Meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei. Foto: captură YouTube/FUTVCR Meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei. Foto: captură YouTube/FUTVCR Meciul de retragere al lui Lionel Messi de la naționala Argentinei. Foto: captură YouTube/FUTVCR
+27 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zelenski a dezvăluit ce au cerut SUA în schimbul aderării Ucrainei la NATO. „Prima dată când s-a ridicat această problemă”
Zelenski a dezvăluit ce au cerut SUA în schimbul aderării Ucrainei la NATO. „Prima dată când s-a ridicat această problemă”
Zelenski a dezvăluit ce au cerut SUA în schimbul aderării Ucrainei la NATO. „Prima dată când s-a ridicat această problemă”
lionel messi River Plate el monumental inter miami
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:46
La un pas de bătaie și pe aeroport FOTO. Fanii polonezi s-au certat cu angajații Federației la plecarea din București! A intervenit Poliția
La un pas de bătaie și pe aeroport FOTO. Fanii polonezi s-au certat cu angajații Federației la plecarea din București! A intervenit Poliția
19:28
700 de oameni la Mogoșoaia Ce s-a întâmplat în cantonamentul naționalei după victoria cu Polonia: „Hagi a decis”
700 de oameni la Mogoșoaia Ce s-a întâmplat în cantonamentul naționalei după victoria cu Polonia: „Hagi a decis”
19:20
A plecat din cantonament Gică Hagi a pierdut un titular pentru meciul cu Bosnia + O veste excelentă pentru selecționer
A plecat din cantonament Gică Hagi  a pierdut un titular pentru meciul cu Bosnia + O veste excelentă pentru selecționer
19:36
A umilit Portugalia Mesajul lui Hojlund pentru Cristiano Ronaldo, după victoria zdrobitoare a Danemarcei: „Siuuuu”
A umilit Portugalia Mesajul lui Hojlund pentru Cristiano Ronaldo, după victoria zdrobitoare a Danemarcei: „Siuuuu”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
O seară frumoasă și atât

Radu Naum: O seară frumoasă și atât

Radu Naum: O seară frumoasă și atât
Un Hagi pragmatic și inspirat

Silviu Tudor Samuilă: Un Hagi pragmatic și inspirat

Silviu Tudor Samuilă: Un Hagi pragmatic și inspirat
De ce trebuie să ne temperăm entuziasmul exagerat

Dan Udrea: De ce trebuie să ne temperăm entuziasmul exagerat

Dan Udrea: De ce trebuie să ne temperăm entuziasmul exagerat
Ori de câte ori ne judecăm că „asta se întâmplă pentru că suntem români”

Cătălin Tolontan: Ori de câte ori ne judecăm că „asta se întâmplă pentru că suntem români”

Cătălin Tolontan: Ori de câte ori ne judecăm că „asta se întâmplă pentru că suntem români”
Respirăm fără aparate

Cristian Geambașu: Respirăm fără aparate

Cristian Geambașu: Respirăm fără aparate
MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”

Dan Udrea: MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”

Dan Udrea: MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”
Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?
Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali
Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă
Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou
O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură
Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
Top stiri
România nu e la mâna ei CALCULE. De ce e important să evităm barajul din Nations League + rezultatele necesare în ultima rundă
Liga Națiunilor
11:15
România nu e la mâna ei CALCULE. De ce e important să evităm barajul din Nations League + rezultatele necesare în ultima rundă
Citește mai mult
România nu e la mâna ei CALCULE. De ce e important să evităm barajul din Nations League + rezultatele necesare în ultima rundă
Iritat de întrebările despre Ronaldo  Selecționerul Portugaliei a răbufnit după umilința cu Danemarca:  „Ce să-mi lipsească?”
Liga Națiunilor
13:16
Iritat de întrebările despre Ronaldo Selecționerul Portugaliei a răbufnit după umilința cu Danemarca: „Ce să-mi lipsească?”
Citește mai mult
Iritat de întrebările despre Ronaldo  Selecționerul Portugaliei a răbufnit după umilința cu Danemarca:  „Ce să-mi lipsească?”
La ultima fază! Rezervele FCSB, chinuite în primul meci după demisia lui MM Stoica » Fiul lui Pintilii, în lotul lui Reghecampf
Superliga
14:53
La ultima fază! Rezervele FCSB, chinuite în primul meci după demisia lui MM Stoica » Fiul lui Pintilii, în lotul lui Reghecampf
Citește mai mult
La ultima fază! Rezervele FCSB, chinuite în primul meci după demisia lui MM Stoica » Fiul lui Pintilii, în lotul lui Reghecampf
Șuberek ca-n povești în București și alte bunătăți dobrogene, la Patiseria Nana de lângă Cișmigiu
B365
13.11
Șuberek ca-n povești în București și alte bunătăți dobrogene, la Patiseria Nana de lângă Cișmigiu
Citește mai mult
Șuberek ca-n povești în București și alte bunătăți dobrogene, la Patiseria Nana de lângă Cișmigiu

Echipe/Competiții

fcsb 58 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 11 rapid 12 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti polonia echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova fcsb Jesus Owono
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share