Obsesia 70% Gică Hagi insistă pe folosofia de joc a lui Mircea Lucescu: „Noi am putut pe Wembley”

Gheorghe Hagi își dorește o națională care să aibă inițiativa, să controleze mingea și să dicteze ritmul, după modelul generației din care a făcut parte.

Este aceeași direcție pe care a încercat să o imprime echipei naționale și regretatul Mircea Lucescu, după plecarea lui Edi Iordănescu.

România - Polonia se joacă sâmbătă, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Înaintea duelului cu Polonia, Gheorghe Hagi (61 de ani) a readus în discuție modelul de joc pe care vrea să îl implementeze la echipa națională.

Hagi vrea să readucă România la jocul Generației de Aur. „Am avut 70% posesie cu Anglia, pe Wembley”

Selecționerul a invocat un reper din propria carieră, prestația României în amicalul cu Anglia, disputat pe Wembley, în octombrie 1994, încheiat cu scorul de 1-1.

„Vreau să duc echipa la un nivel foarte ridicat, chiar dacă mi-am luat niște înfrângeri, vreau să fac echipa să fie competitivă la nivel european, la nivel foarte sus.

Ce înseamnă foarte sus? O echipă a României cum am fost noi, când am avut 70% posesie cu Anglia, pe Wembley”, a declarat Gică Hagi la conferința de presă susținută vineri, 13 noiembrie.

Discursul „Regelui” continuă, în esență, filosofia pe care Mircea Lucescu a încercat să o implementeze la națională după plecarea lui Edi Iordănescu.

Ca și mentorul său, Hagi își dorește o echipă care să nu se limiteze la apărare și contraatacuri, așa cum a jucat România la EURO 2024, ci să dețină inițiativa printr-o posesie care să-i permită să dicteze ritmul jocului.

Mircea Lucescu: „Trebuie să ajungem la 60-70 % posesie, indiferent de adversar”

Mircea Lucescu a urmărit același obiectiv la începutul mandatului său, în urmă cu doi ani. Fostul selecționer vorbea despre o posesie de 60-70%, necesară pentru ca România să poată domina adversarii și să devină competitivă.

Echipa asta a reușit până acum prin dăruire, prin latura emoțională, dar nu e de ajuns. Trebuie să începem să și jucăm, să practicăm un alt tip de fotbal. Să dominăm total adversarul. Întotdeauna aveam posesia sub 50%, dar ca să devenim o echipă competitivă, trebuie să ajungem la 60-70% posesie, indiferent de adversar. Mircea Lucescu

Lucescu se raporta și el generațiile de succes ale fotbalului românesc și calitățile lor tehnice:

„Fotbalul românesc s-a caracterizat în toată perioada de succese prin niște calități. Unii dintre cei mai buni pasatori din Europa, eram considerați peste tot unde ne duceam niște jucători cu calități tehnice superioare altora. Vorbesc despre pase.”

În mandatul lui Il Luce, tricolorii au atins maximumul de 73% cu San Marino, în victoria cu 5-1, dar au coborât până la 38% în deplasările cu Bosnia (1-3) și Turcia (0-1), în barajul pentru CM 2026.

Posesia României în cele 6 meciuri din mandatul lui Hagi: maximum 53%

Gică Hagi invocă generația din 1994 ca model de joc, însă cifrele actualei naționale arată cât de departe este România de acel reper istoric.

În cele șase meciuri disputate de la preluarea mandatului, „tricolorii” au avut o posesie medie de 46%. Cel mai bun procent a fost înregistrat în partida cu Bosnia, 53%, iar cel mai slab în înfrângerea cu Polonia, 37%.

Data Meci Posesia României 2 iunie Georgia – România 1-1 (amical) 42% 6 iunie România – Țara Galilor 2-1 (amical) 45% 25 septembrie Suedia – România 2-1 (Liga Națiunilor) 50% 28 septembrie România – Bosnia 2-4 (Liga Națiunilor) 53% 2 octombrie Polonia – România 6-0 (Liga Națiunilor) 37% 5 octombrie România – Suedia 0-1 (Liga Națiunilor) 49%

Generația de aur, reperul lui Gică Hagi

La meciul cu Anglia, disputat pe Wembley, pe 12 octombrie 1994, Gică Hagi avea alături fotbaliști cu experiență internațională și cotă ridicată în fotbalul european.

România a avut atunci o posesie dominantă, estimată de Hagi la 70%, iar cronica publicată de The Independent după meci susține afirmația selecționerului: jurnaliștii britanici au remarcat ușurința cu care „tricolorii” controlau mingea chiar și sub presiune și capacitatea lor de a construi faze prin pase succesive.

La peste trei decenii distanță, Gică Hagi încearcă să impună aceeași filosofie, însă generația actuală este departe de nivelul celei din 1994, atât ca experiență internațională, cât și ca valoare individuală.

Anglia - România 1-1

Marcatori: Rob Lee (46) / Ilie Dumitrescu (36)

Rob Lee (46) / Ilie Dumitrescu (36) Anglia: David Seaman - Rob Jones (59, Stuart Pearce), Tony Adams, Gary Pallister, Graeme Le Saux - Rob Lee (72, Dennis Wise), Paul Ince, John Barnes – Ian Wright (72, Teddy Sheringham), Alan Shearer, Matt Le Tissier.

David Seaman - Rob Jones (59, Stuart Pearce), Tony Adams, Gary Pallister, Graeme Le Saux - Rob Lee (72, Dennis Wise), Paul Ince, John Barnes – Ian Wright (72, Teddy Sheringham), Alan Shearer, Matt Le Tissier. România: Stelea (87, Prunea) – D. Petrescu, Prodan, Belodedici, D. Munteanu – Gh. Hagi (46, Selymes), I. Lupescu, Gh. Popescu, I. Dumitrescu - M. Lăcătuș (81, Fl. Cârstea), Răducioiu (78, D. Timofte).

VIDEO. Rezumatul meciului amical Anglia - România 1-1

Testamentul tactic lăsat de Mircea Lucescu: „Nu ne putem baza doar pe suflet, entuziasm și defensivă”

În mandatul său, Mircea Lucescu a insistat asupra reducerii numărului de mingi lungi și a creșterii numărului de pase.

Într-un interviu acordat GOLAZO.ro, la podcastul TOP LEVEL, a explicat că vrea o echipă care să controleze jocul prin construcție, nu una care să aștepte permanent atacurile adversarului.

„Obiectivul este să fac echipa asta să joace mai bine decât a jucat. Că nu m-am simțit bine în tribună când vedeam că adversarii aveau șapte, opt ocazii de gol.

La Euro puteam pierde meciuri și cu 6-0! Acum, Bosnia a ajuns să tragă o singură dată la poartă. Jucând, nu apărându-ne! Nu făcând 20 de pase lungi la întâmplare”, a spus fostul selecționer. Mircea Lucescu a decedat pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani.

VIDEO Mircea Lucescu la TOP LEVEL | Podcast GOLAZO.ro

Hagi: „Momentan nu excelăm nici ofensiv, nici defensiv. Luăm goluri prea ușor”

Paradoxal, în încercarea de a schimba stilul de joc și de a controla mai mult mingea, România a pierdut din organizarea defensivă, una dintre principalele sale arme.

Gică Hagi a recunoscut că aceasta este problema care îl preocupă cel mai mult după cele patru înfrângeri consecutive din Liga Națiunilor, suferite în septembrie-octombrie: 1-2 și 0-1 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia.

„Din analizele efectuate în ultima perioadă, am constatat că ne doare faza defensivă. Trebuie să ne apărăm mult mai bine pentru a avea speranțe la rezultate bune.

Pentru că momentan nu excelăm nici pe faza ofensivă, nici pe cea defensivă. Deci ce ne doare cel mai tare acum nu este posesia, ci faptul că trebuie să ne apărăm foarte, foarte bine.

Asta e concluzia mea după ultimele patru meciuri, trebuie să ne apărăm foarte bine. Am luat goluri foarte ușor și foarte multe”, a declarat selecționerul.

Lotul României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

PORTAR

Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0); Rareș ILIE (Mantova, 0/0)

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

Suedia - 10p Bosnia - 8p Polonia - 4p România - 0p

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport