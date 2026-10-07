Moment jenant la retragerea lui Messi FOTO. Ce a apărut pe cer la  spectacolul cu drone dedicat argentinianului » 80.000 de oameni au huiduit copios +10 foto
Lionel Messi a fost luat prin surprindere de spectacolul cu drone FOTO Imago
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Moment jenant la retragerea lui Messi FOTO. Ce a apărut pe cer la spectacolul cu drone dedicat argentinianului » 80.000 de oameni au huiduit copios

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 07.10.2026, ora 19:00
alt-text Actualizat: 08.10.2026, ora 15:59
  • Lionel Messi (39 de ani) a avut parte de un ultim meci în tricoul Argentinei, marți seară, pe Estadio Monumental, însă spectacolul de la final a avut parte de un moment jenant.
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Vicecampioana mondială s-a impus cu 3-0 în amicalul cu Benin, Leo reușind un gol și două pase decisive, iar partida a fost presărată cu spectacole muzicale, lumini și un discurs amplu din partea legendei argentiniene.

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Moment jenant la retragerea lui Leo Messi. Federația a afișat pe cer numele unui sponsor

Finalul meciului a fost urmat de un spectacol cu drone, care urmau să proiecteze diverse imagini pe cer, deasupra stadionului din Buenos Aires.

În timp ce peste 80.000 de fani priveau spre cer, alături de Messi și cei prezenți pe gazon, dronele au afișat pe cer numele și logo-ul companiei Sancor Seguros, înaintea tricoului cu numele lui Messi, care a fost proiectat ulterior.

Compania de asigurări este unul dintre sponsorii Federației Argentiniene de Fotbal, iar faptul că oficialii au ales să-i facă reclamă acestuia într-un moment atât de important pentru toată suflarea argentiniană l-a surprins inclusiv pe Leo Messi.

Fanii nu au apreciat deloc momentul și au huiduit în timpul celor aproximativ 10 secunde în care numele sponsorului a fost afișat pe cer, informează as.com.

Numele sponsorului AFA, afișat pe cer la retragerea lui Messi / foto: capturi video X/KDC Global
Numele sponsorului AFA, afișat pe cer la retragerea lui Messi / foto: capturi video X/KDC Global

Galerie foto (10 imagini)

Numele sponsorului AFA, afișat pe cer la retragerea lui Messi / foto: capturi video X/KDC Global Numele sponsorului AFA, afișat pe cer la retragerea lui Messi / foto: capturi video X/KDC Global Numele sponsorului AFA, afișat pe cer la retragerea lui Messi / foto: capturi video X/KDC Global Numele sponsorului AFA, afișat pe cer la retragerea lui Messi / foto: capturi video X/KDC Global Numele sponsorului AFA, afișat pe cer la retragerea lui Messi / foto: capturi video X/KDC Global
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Ulterior, compania a dezactivat comentariile de pe paginile sale de pe rețelele de socializare, după ce fanii au luat cu asalt cu secțiunile dedicate.

Trofeele cucerite de Lionel Messi cu naționala Argentinei

  • Cupa Mondială din 2022
  • Copa America (x2): 2021/22 și 2023/24
  • Finalissima 2022
  • Medalia de aur la Jocurile Olimpice din 2008, cu naționala U23
  • Cupa Mondială din 2005, cu naționala U20

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