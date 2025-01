Liviu Ciobotariu (53 de ani) a oferit primele reacții după ce a fost demis din funcția de antrenor la FC Botoșani.

Tehnicianul crede că decizia de a renunța la postul său, pentru a împiedica îndepărtarea preparatorului fizic, a fost alegerea corectă.

La scurt timp după demitere, Liviu Ciobotariu a fost înlocuit de Leo Grozavu, care a preluat pentru a patra oară echipa lui Iftime.

Liviu Ciobotariu: „A spus că are încredere în mine”

Antrenorul a dezvăluit câteva detalii despre cum s-a ajuns la despărțirea de echipă, dar și discuția pe care avut-o cu Iftime înainte de sărbători.

„Am avut o discuție cu domnul Valeriu Iftime și în urma acesteia am decis să ne despărțim amiabil. Lucrurile nu mai erau pe aceeași lungime de undă și era clar să trebuia să luăm o decizie. Eu îl respect, am avut o relație foarte bună cu dânsul, îl apreciez, dar nu mai puteam să continuăm.

L-am sunat pe domnul Iftime pe 24 decembrie și l-am anunțat că pot să plec de la echipă, pentru că lucrurile nu erau OK. Aveam inclusiv aceea clauză contractuală prin care puteam să fiu demis dacă echipa nu este până pe locul 14 în clasament.

Dânsul a spus că nu este de acord ca eu să plec de la echipă, că are încredere în mine și că vrea să continuăm împreună munca pe care am început-o. Am avut inclusiv o discuție despre jucătorii pe care să-i aducă”, a declarat Ciobotariu, pentru gsp.ro.

Ciobotariu, despre preparatorul Lucian Păun

Tehnicianul a explicat și cum s-a schimbat înțelegerea când a intervenit în discuție situația preparatorului fizic, Lucian Păun.

„Eu nu am fost de acord ca preparatorul fizic să fie dat afară și să aducem pe altcineva! Nu aveam cum să accept ca cineva din staff-ul meu să fie dat afară. Chiar dacă s-au mai făcut greșeli, dacă cineva a greșit, nu putem să ne spălăm pe mâini și să dăm pe cineva afară.

Ești pilotul avionului, plecăm în cursă toți și la mijlocul drumului îl arunc pe unul din avion că nu mai vreau să lucrez cu el.

Nu se poate așa ceva și nu voi accepta niciodată asta! Deci lucrurile au fost simple din acest punct de vedere”, a mai explicat Liviu Ciobotariu, pentru sursa citată.