Drama lui Lucas Perez Dezvăluiri tulburătoare despre copilăria fostului atacant de la Arsenal: „Părinții m-au abandonat la 2 ani. Acum îmi cer bani”

Lucas Perez (36 de ani), noul atacant al celor de la PSV, s-a deschis în fața publicului larg și dezvăluit detalii tulburătoare despre viața sa personală.

Atacantul spaniol a vorbit și despre plecarea de la Deportivo La Coruna, clubul său de suflet, și a făcut dezvăluiri și despre problemele întâmpinate în relația cu familia sa, informează marca.com.

Lucas Perez: „Părinții m-au abandonat când aveam 2 ani și acum îmi cer bani”

„Părinții m-au abandonat când aveam 2 ani și acum îmi cer bani. Am fost crescut de bunici, părinții tatălui meu. Când aveam doi ani, părinții mei m-au lăsat într-un orfelinat pentru că nu au putut sau nu au vrut să aibă grijă de mine.

În acest sezon, am primit un document din partea tatălui meu. A deschis o acțiune în instanță prin care îmi cere sprijin financiar pentru restul vieții lui.

De atunci, am petrecut luni bune, până am plecat de la Deportivo, cu mult stres și anxietate, deoarece am fost nevoit să retrăiesc momente dificile ale vieții mele.

Când am semnat cu Arsenal (n.r. - în 2016), și mama mi-a trimis un document prin care cerea bani... dar ea nu are acest drept, pentru că nu apare în custodia comună. Bunicii mei au solicitat custodia și, ulterior, bunica i-a permis tatălui meu să o preia.

Am avut noroc cu bunicii mei, dar nu au rezistat atât de mult cât ar fi trebuit...” a afirmat Lucas Perez, potrivit sursei citate anterior.

Lucas Perez, despre plecarea de la Deportivo la Coruna

În 2023, Lucas Perez revenea la Deportivo La Coruna, echipa sa de suflet, pentru a pune umărul la promovarea echipei în elita fotbalului spaniol.

În urmă cu aproximativ o lună, atacantul spaniol a rămas liber de contract după ce și-a reziliat contractul cu echipa de pe locul 13 din Segunda Divison.

Acum, Perez a explicat că principalul motiv pentru care a părăsit-o pe Deportivo a fost legată de problemele pe care acesta le are cu tatăl său.

🎙️ @LP10oficial , explica su salida del @RCDeportivo, en @partidazocope



👨‍🍼 "Mis padres me abandonaron cuando tenía dos años y ahora me piden dinero de por vida"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/Nrbv92njtL — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 25, 2025

„Am plecat acum pentru că problema cu tatăl meu continua. M-am întâlnit cu el de câteva ori în perioada Crăciunului și nu a fost plăcut. Vreau să-mi limpezesc mintea și să mă concentrez pe situația mea personală, care m-a durut și m-a afectat mult.

Am vorbit cu clubul, aveam două meciuri de jucat până ajungeam la 20 și se activa prelungirea și nu voiam asta. Două zile mai târziu, am primit o scrisoare de la club, în care îmi cereau să semnez un angajament scris cu ei.

Cred că ei nu știu ce înseamnă Deportivo pentru mine. Când există astfel de îndoieli, cel mai bine este să te dai deoparte” a adăugat Perez.

62 de goluri și 53 de pase decisive a avut Lucas Perez la Deportivo la Coruna, echipă pentru care a evoluat în trei perioade distincte (2014-2016, 2017-2018 și 2023-2025)

Lucas Perez, despre transferul la PSV

„Oferta de la PSV a venit pe 30 ianuarie, dar la acel moment nu puteam semna și le-am spus asta.

Mi-au scris săptămânal și mi-au spus că sunt dispuși să aștepte. Am avut oferte și de la alte cluburi, dar nu precum cea de la PSV.

Nu m-am gândit la retragere, pentru că iubesc fotbalul atât de mult” a concluzionat Perez.

500.000 de euro este cota noului atacant de la PSV, conform transfermarkt.ro

Aflată în acest moment pe locul al 2-lea în Eredivisie, cu 52 de puncte, la 5 în spatele liderului Ajax, PSV a reușit să se califice în optimile de finală ale UEFA Champions League după ce a eliminat-o pe Juventus în play-off, scor 4-3 la general.

Acolo, formația din Eindhoven o va întâlni chiar pe fosta echipă a lui Lucas Perez, Arsenal.