Mamadou Karamoko (27 de ani) a venit explicații după zvonurile apărute privind viața sa extrasportivă și situația sa de club.

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Atacantul lui Dinamo a lămurit ce a vrut să transmită după eșecul cu FC Argeș, 1-2, a vorbit despre relația cu antrenorul Nuno Campos și despre cum îi afectează familia informațiile apărute despre el.

Mamadou Karamoko: „Au apărut articole despre mine în care se spunea că joc la cazinou”

„Anul trecut am avut câteva momente dificile din cauza accidentărilor, dar cred că am făcut un sezon foarte bun. Am încercat să ajut echipa cât de mult am putut. Anul acesta lucrurile sunt puțin diferite. S-a schimbat antrenorul, iar Nuno este o persoană complet diferită.

Este mai apropiat de jucători, mai deschis la discuții. Cred că acest lucru m-a ajutat foarte mult. De când a venit, nu m-am mai accidentat, iar comunicarea dintre noi este foarte bună”, a declarat Karamoko, potrivit gsp.ro.

Întrebat apoi la ce s-a referit după meciul cu Argeș, când a transmis că va explica ulterior ce a vrut să spună, Karamoko a răspuns:

„Mă refeream la articolele apărute în presă, nu la viitorul meu la Dinamo. Mă simt foarte bine la club în acest moment. Avem o echipă extraordinară în acest sezon și cred că putem câștiga ceva sau, cel puțin, ne putem lupta pentru un trofeu.

Eu voiam doar să lămuresc anumite lucruri legate de viața mea extrasportivă, de ceea ce se întâmplă în afara terenului.

(n.r. - despre lucrurile apărute în presă, în legătură cu viața sa privată) Exact asta este și problema. De când am venit în România, au apărut două sau trei articole despre mine în care se spunea că joc la cazinou și alte asemenea lucruri. Nu înțeleg de ce. Ultimul articol a apărut înaintea meciului de la Cluj.

Cred că oamenii ar trebui să fie mai atenți la ceea ce spun despre mine. Dacă lucrurile sunt adevărate, atunci este în regulă. Dar nu poți să apari în presă și să susții că mă aștepta cineva la hotel înaintea unui meci, când totul este complet fals.

Nici măcar nu înțeleg cum pot oamenii să creadă așa ceva. Cine ar fi atât de prost încât să meargă la petreceri înaintea unui meci? Nu pot să înțeleg”, a mai spus Karamoko.

FOTO. FC Argeș - Dinamo 2-1 , ultimul meci jucat de „câini”

Mamadou Karamoko: „Atunci când toate aceste povești încep să-mi afecteze familia, nu pot să accept”

Ulterior, atacantul francez a susținut că nu știe cine ar putea în spatele zvonurilor, însă a vrut să lămurească situația, întrucât informații vehiculate i-au afectat familia.

„Nu știu cine ar putea fi în spatele acestor lucruri, dar am impresia că anumite persoane încearcă să mă distrugă.

Dacă îi întrebi pe oamenii care mă cunosc cu adevărat dacă sunt genul de persoană care merge la petreceri și are o viață extrasportivă dezordonată, îți vor spune că nu este adevărat. Îți vor spune că sunt un tip foarte calm, foarte liniștit, pentru că acesta este adevărul.

Viața mea este foarte simplă. Merg la antrenament, apoi mă întorc acasă. Cam asta fac în fiecare zi. Îmi place să mă joc pe PlayStation, recunosc. Îmi place să joc Call of Duty, asta este adevărat. Îmi plac jocurile video.

Tocmai de aceea nu înțeleg de unde vin toate aceste povești și cine le răspândește. Cred că lucrurile acestea trebuie să înceteze. Așa cum am spus, nu sunt singur, am și o familie, iar atunci când cei apropiați citesc asemenea lucruri...

(n.r. - Sunt afectați de zvonurile care circulă despre tine?) Bineînțeles că sunt afectați! Dacă se vorbește despre mine, pot să trec peste asta. Până la urmă, eu sunt cel vizat. Dar atunci când toate aceste povești încep să-mi afecteze familia, nu pot să accept.

De aceea am simțit nevoia să vorbesc de această dată. Vreau ca oamenii să știe că, dacă vor mai apărea asemenea povești despre mine, nu ar trebui să le creadă. Pentru că sunt complet false. Absolut false!”, a mai spus Karamoko.

12 apariții a bifat Karamoko în acest sezon pentru Dinamo, reușind 2 goluri și 2 pase decisive

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