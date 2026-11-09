„A fost foarte afectat”  Ultimele detalii despre situația lui Karamoko la Dinamo
Mamoudou Karamoko (în dreapta)
Superliga

„A fost foarte afectat” Ultimele detalii despre situația lui Karamoko la Dinamo

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.11.2026, ora 12:07
alt-text Actualizat: 09.11.2026, ora 12:07
  • Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre situația atacantului Mamoudou Karamoko (27 de ani), cel care și-a pierdut locul de titular în echipa lui Nuno Campos (51 de ani).
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Karamoko trece printr-o perioadă complicată la Dinamo, alimentată de faptul că nu mai prinde la fel de multe minute ca în sezonul trecut.

După meciul cu FC Argeș, scor 1-2, francezul a lăsat de înțeles că ar putea pleca în iarnă de la echipă și a dezvăluit că va oferi curând explicații pentru zvonurile apărute despre el.

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Andrei Nicolescu, despre Karamoko: „A fost foarte afectat de zvon”

Andrei Nicolescu a reacționat după ultimele zvonuri apărute în jurul lui Karamoko și a precizat că atacantul lui Dinamo este foarte afectat de ce se întâmplă.

„Karamoko a fost activ pe teren. Puțin neinspirat, dar asta face parte din joc, n-ai cum să-i ceri unui jucător să fie ceas tot timpul. Și-a creat ocazii, a jucat bine, a fost acolo tot timpul, iar la declarații e de înțeles.

A fost foarte afectat de zvonul ăla de la Cluj și mi-a zis că prima dată când va vorbi public va spune lumii chestia asta și va explica faptul că e doar un zvon.

S-a simțit într-o postură ciudată, pentru că se spun despre el anumite lucruri și ele rămân, chiar dacă nu-s adevărate. În presă, ele rămân și el va fi afectat”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

  • Atacantul ar fi vrut să părăsească hotelul echipei înaintea meciului cu CFR Cluj, scor 2-2, disputat pe 25 octombrie, pentru a participa la o petrecere, deși urma să fie titular în partida din Gruia, conform trumedia.ro.
A stat, probabil, de vorbă și cu impresarul lui și poate simte nevoia să dea explicații în continuare. O explicație nu poate fi decât că e un zvon, atât. Nu am avut o deplasare mai altfel acolo Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

Andrei Nicolescu: „Cui îi convine să stea pe bancă?”

Nicolescu a vorbit și despre situația lui Karamoko de la echipă, care nu a mai bifat la fel de multe minute până acum, în comparație cu sezonul trecut.

„El e liniștit. Că nu-i convine că nu joacă titular după două meciuri în care n-a fost inspirat, e normal. Cui îi convine să stea pe bancă?

Un an jumate mai are contract, dar nu cred că se gândește atât de departe, că vine Pușcaș, că vine Musi din urmă. Pur și simplu se gândește că imaginea lui a fost afectată și a coincis cu o prestație mai puțin inspirată”.

Dacă la Cluj ar fi dat două goluri, cred că nu-și mai permitea nimeni să arunce zvonul ăsta. El a mai avut la startul sezonului problema aceea că nu-și găsea locul și la antrenamente parcă nu era acolo. Mister a vorbit cu el, s-a integrat, iar acum trece, probabil, printr-o chestiune similară. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

Karamoko a ajuns la Dinamo în vara anului trecut, atunci când a fost transferat de la Copenhaga. A bifat până acum 40 de apariții în tricoul „câinilor”, reușind să înscrie 9 goluri.

12 meciuri
a jucat Mamoudou Karamoko în acest sezon pentru Dinamo. A marcat 2 goluri și a oferit 2 pase decisive

Francezul a fost întrebat de informațiile apărute despre el, la finalul meciului cu FC Argeș, 1-2:

„Nu vreau să vorbesc acum după joc. Voi vorbi săptămâna viitoare, pe social media. Voi explica tot. Nu vreau să vorbesc acum, pentru că sunt după meci”.

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