Mamadou Karamoko (27 de ani) a confirmat că a fost la un pas să se despartă în septembrie de Dinamo.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Atacantul francez a fost dorit de Orenburg, în Rusia, care a înaintat o ofertă de 600.000 de euro, însă conducerea clubului nu a dat curs.

Mamadou Karamoko: „Am fost aproape să plec de la Dinamo”

„Da, acele zvonuri au fost parțial adevărate. Am fost foarte aproape să plec, dar, până la urmă, am rămas”, a declarat Karamoko, citat de gsp.ro.

750.000 de euro este cota lui Mamadou Karamoko, potrivit transfermarkt.ro

Mamadou Karamoko: „Cred că ne putem lupta pentru un trofeu”

Francezul a recunoscut că, în prezent, se simte fericit la Dinamo și își dorește să câștige un trofeu alături de „câini”.

„Mă simt foarte bine la club în acest moment. Avem o echipă extraordinară în acest sezon și cred că putem câștiga ceva sau, cel puțin, ne putem lupta pentru un trofeu. Eu cred că avem echipa necesară, avem jucători de calitate, iar antrenorii cred foarte mult în ceea ce putem realiza. Și noi, jucătorii, trebuie să avem aceeași încredere.

Îmi doresc să rămân concentrat și să încerc să câștig ceva cu Dinamo la finalul sezonului. Vreau să ajut echipa în continuare, așa cum am făcut-o și până acum. Sunt concentrat și joc pentru echipă.

Acum sunt pe banca de rezerve, dar acesta este fotbalul. Dacă trebuie să stau pe bancă, apoi să intru, așa cum s-a întâmplat împotriva lui FC Argeș, și să încerc să marchez sau să contribui cu ceva, o voi face”, a concluzionat Karamoko.

2 goluri și 2 pase decisive a reușit Karamoko în 12 meciuri jucate pentru Dinamo în acest sezon

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport