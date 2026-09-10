Gata să plece de la Dinamo Karamoko ar fi acceptat oferta! De ce transferul se mai poate face doar azi

Mamoudou Karamoko (27 de ani), atacantul lui Dinamo, și-ar fi dat acordul pentru un transfer la Orenburg, echipă din prima ligă a Rusiei.

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Sosit în vara anului trecut, Karamoko a devenit un jucător indispensabil pentru „câini”. Are și un început promițător de campionat, cu două goluri marcate în 5 meciuri.

Karamoko, aproape de un transfer în Rusia

Discuțiile dintre Dinamo și Orenburg au început în ultimele zile. Orenburg a înaintat o ofertă de 600.000 de euro pentru Karamoko, iar atacantul și-ar fi dat deja acceptul pentru transfer, potrivit presei din Rusia.

Între jucător și clubul rus s-ar discuta despre un contract pe trei ani.

Situația trebuie însă clarificată în cursul zilei de astăzi, când se închide fereastra de mercato din Rusia.

FOTO. Dinamo - FCSB 2-1

Cele două cluburi au mai negociat recent. Orenburg l-a cumpărat în această vară pe Maxime Sivis de la Dinamo, pentru aproximativ 700.000 de euro.

Karamoko s-a format la academiile lui Paris FC și Strasbourg, iar de-a lungul carierei a mai evoluat pentru LASK, Ujpest, Wolfsburg și FC Copenhaga.

33 meciuri a jucat Mamoudou Karamoko la Dinamo, de la sosirea sa în iulie anul trecut. A marcat 9 goluri și a oferit 2 pase decisive

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