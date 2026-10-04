„Amenințări cu moartea” Hackerul care a dezvăluit primele informații despre Manchester City cere protecție: „Risc grav de asasinat”

Rui Pinto (37 de ani), hacker portughez și fondatorul Football Leaks, ale cărui dezvăluiri au contribuit la declanșarea investigației împotriva lui Manchester City, se teme pentru viața lui și cere protecția autorităților.

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Gruparea de pe Etihad a fost găsită vinovată săptămâna trecută, pentru 114 dintre cele 115 capete de acuzare în privința fair-play-ului financiar.

Situația a devenit și mai gravă după ce clubul englez a „mascat” o sumă care se ridică la peste 1 miliard de euro, printr-o serie de „contracte fictive” încheiate cu diverși parteneri între sezoanele 2009/10 și 2017/18. City a anunțat că nu va lăsa lucrurile așa și va face apel.

Rui Pinto, omul din spatele primelor dezvăluiri despre Manchester City

În ianuarie 2017, un e-mail care părea să fi fost trimis de UEFA a ajuns în inboxul unui oficial important de la Manchester City.

Mesajul conținea un link către un presupus raport privind conformitatea financiară a clubului. Oficialul a accesat linkul fără să știe că era, de fapt, o tentativă de phishing (n.r. de a păcăli o persoană) pusă la cale de Rui Pinto.

Atacul i-a permis hackerului portughez să pătrundă în sistemele informatice ale lui Manchester City și să obțină mii de e-mailuri și documente interne.

Materialele au ajuns ulterior la presă și au contribuit la declanșarea investigațiilor privind finanțele clubului, într-un caz care avea să se întindă pe aproape un deceniu, notează theathletic.com.

Rui Pinto se teme pentru viața lui după ce City a fost găsită vinovată

După ce City a fost găsită vinovată, Pinto a postat un mesaj pe contul său de X în care cere protecția autorităților portugheze:

„Miercuri, la doar câteva ore după verdictul care a confirmat oficial vinovăția clubului Manchester City, Comisia responsabilă de programul de protecție a martorilor din Portugalia m-a informat cu privire la decizia sa de a-mi înceta participarea la program și de a-mi retrage protecția polițienească, expunându-mă astfel, în mod conștient, unei situații care îmi pune viața în pericol.

Având în vedere aceste circumstanțe, nu am alternativă decât să mă mut, în următoarele câteva zile, într-o locație secretă, pentru o perioadă nedeterminată, din cauza numeroaselor amenințări cu moartea pe care le-am primit și a riscului grav de a fi victima unei tentative de asasinat.

Din acest motiv, tocmai am lansat o campanie pe GoFundMe și solicit sprijinul tuturor pentru a mă ajuta să supraviețuiesc acestei situații grave create de statul portughez, care, așa cum am afirmat deja, a decis în cunoștință de cauză să-mi pună viața în pericol.

Aș dori să profit de această ocazie pentru a adresa mulțumiri speciale tuturor celor care continuă să susțină Football Leaks, și pot oferi tuturor o garanție: lupta va continua cu siguranță!”, se arată în mesajul postat de Rui Pinto.

On Wednesday, just hours after the verdict officially confirming Manchester City’s guilt, the Commission responsible for Portugal's witness protection programme informed me of its decision to terminate my participation in the programme and withdraw my police protection, thereby knowingly placing me in a life-threatening situation. Given these circumstances, I have no alternative but to relocate, within the next few days, to an undisclosed location for an indefinite period of time, due to the multiple death threats I have received and the serious risk of an assassination attempt against me. For this reason, I have just set up a GoFundMe campaign and I am asking for everyone's support to help me survive this serious situation created by the Portuguese State, which, as I have already stated, has knowingly decided to place my life at risk. I would like to take this opportunity to extend a special thanks to everyone who continues to support Football Leaks, and I can give everyone one guarantee: the fight will most certainly continue! https://t.co/drJqVeqo2V — Rui Pinto (@RuiPinto_FL) October 2, 2026

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