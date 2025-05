Camora, viitor incert Veteranul clujenilor, după ce a câștigat încă un trofeu cu CFR: „Mi-aș dori să rămân, dar nu depinde de mine”

CFR CLUJ - HERMANNSTADT 3-2. Mario Camora (38 de ani), veteranul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre trofeul câștigat de echipa sa, Cupa României.

Portughezul spune că nu a discutat cu nimeni din club despre prelungirea contractului său, care expiră în această vară.

CFR Cluj a câștigat Cupa României la Arad, împotriva celor de la Hermannstadt, scor 3-2.

CFR CLUJ - HERMANNSTADT. Mario Camora, după finala Cupei: „O finală când o joci, trebuie s-o câștigi”

Veteranul CFR-ului a vorbit despre partida de la Arad, dar și despre plecarea sa din club, la finalul acestui sezon.

„A fost un meci greu, știam că vom înfrunta o echipă bună care joacă foarte bine, dar și un antrenor care a arătat clar că are o idee de joc. Ne bucurăm că am câștigat, o finală dacă o joci, trebuie s-o câștigi.

Cred că în prima repriză, atunci când am dat două goluri repede, s-a făcut diferența. Hermannstadt a scăzut psihic. Noi am spus-o, dacă luam Cupa, e o performanță importantă pentru noi, club și suporteri.

Pentru Europa League cred că știe mai bine antrenorul și conducerea de ce va fi nevoie. Eu mai am o lună de contract, nu am vorbit cu nimeni despre prelungire, dar vom vedea. Normal, mi-aș dori să rămân, să mai joc, ar asta nu depinde de mine. Indiferent de ce va fi, voi continua să joc fotbal ”, a declarat Mario Camora la finalul partidei.

VIDEO. Bucuria fotbaliștilor de la CFR Cluj, după câștigarea Cupei României

Mohammed Kamara: „Am avut momente foarte bune în acest sezon”

Marcatorul primului gol din finala Cupei României a vorbit și el despre cele întâmplate, la finalul partidei.

„Sibiul are o echipă bună, i-am analizat bine, am văzut câteva modalități prin care putem exploata erorile lor din apărare. La gol, am primit o pasă bună de la Korenica, mi-am păstrat calmul și am marcat. Am mai câștigat o Cupă cu Astana, în Kazakhstan. Mă simt foarte bine, e cel mai frumos să marchezi într-o finală.

Cred că am avut momente foarte bune în acest sezon, cred că este un an bun pentru că am câștigat un trofeu, plus accesul în Europa League. Probabil că am fi putut să câștigăm și campionatul, dar au fost momente în care lucrurile n-au ieșit așa cum trebuiau”, a declarat Kamara.

