Scandal la Hermannstadt Marius Măldărășanu : „Plec 99%” » Sibienii vor prelungirea contractului, dar tot au o problemă cu el. Câți bani îi oferă

Marius Măldărășanu (49 de ani) a anunțat că va o va părăsi pe Hermannstadt, după ce a petrecut alături de aceasta 4 ani .

. Conducerea sibienilor i-a înaintat o ofertă care prevede 2.000 de euro în plus la salariu, dar este nemulțumită de faptul că tehnicianul nu-l folosește pe Ianis Stoica.

Hermannstadt se află pe primul loc în play-out, cu 25 de puncte acumulate după primele trei etape jucate.

Marius Măldărășanu: „Este adevărat, plec 99%. Nu voi semna prelungirea”

Marius Măldărășanu a anunțat că nu-și va prelungi contractul cu Hermannstadt.

„Să vorbim și despre prelungire. Ce s-a scris, că plec 90%, că plec 99%, este adevărat. 99% nu voi semna prelungirea”, a spus Marius Măldărășanu la conferința de presă.

Marius Măldărăşanu a preluat banca tehnică a sibienilor pe 1 iulie 2021 şi a reuşit să obţină 69 de victorii, 48 de remize şi a suferit 42 de înfrângeri, în cele 159 de meciuri jucate

Șefii sibienilor vor să îl convingă pe Măldărășanu să rămână

Claudiu Rotar, finanțatorul echipei FC Hermannstadt, a dezvăluit că i-a propus lui Marius Măldărășanu un nou contract cu un salariu lunar de 12.000 de euro și un bonus consistent la semnătură

„Măldărășanu are un contract până la sfârșitul campionatului și o ofertă pe masă de reînnoire. O are de o lună de zile.

Poate mâine (n.r. - vineri) iar se răzgândește și semnează. Ai văzut că 1% e mai mare ca 99%.

I-am făcut o ofertă de prelungire mărită față de ce are acum. Adică el are 10.000 de euro acum, iar noi i-am făcut 12.000 plus bani la semnătură. Este o ofertă bună”, a spus Rotar, conform digisport.ro.

Acum, noi băgăm bani în club. Nu avem voie să zicem nimic? Nu trebuie să fie supărat Marius. Nu i-a cerut nimeni demisia. A fost doar o discuție vizavi de Ianis Stoica că nu joacă. Dacă Ianis nu joacă este o problemă. Noi l-am luat să-l vindem. Eu zic că din play-out este cel mai bun U21. Există interes pentru el, dar dacă nu joacă… Din străinătate. A avut oferte și în iarnă, daca îl vindeam atunci poate se supăra că zicea că de ce l-am vândut că nu mai avem U21 bun. Claudiu Rotar

