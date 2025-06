Oprița, dezvăluiri neașteptate Tehnicianul explică de ce a rămas la Steaua: „Eram înțeles cu Sepsi, s-a și plătit clauza”

Daniel Oprița (43 de ani) va continua și în sezonul următor pe banca celor de la Steaua București, în ciuda faptului că ajunsese la un acord cu Sepsi.

Tehnicianul a dezvăluit ce s-a întâmplat cu clauza de reziliere în valoare de 50.000 de euro.

Steaua s-a reunit miercuri, în vederea sezonului următor din Liga 2.

Roș-albaștrii nu vor avea nici în această stagiune drept de promovare, acesta fiind motivul principal pentru care Oprița își dorea să părăsească echipa din Ghencea.

Tehnicianul ajunsese la un acord cu Sepsi, dar lucrurile nu s-au concretizat, atunci când a venit vorba despre clauza sa de reziliere, în valoare de 50.000 de euro.

Daniel Oprița: „Eram înțeles cu Sepsi, s-a și plătit clauza”

În mod surprinzător, Oprița a dezvăluit că Sepsi le-ar fi plătit „militarilor” clauza de reziliere, dar el a decis să continue la Steaua, unde va activa pentru al șaselea an la rând.

„Da, așa e, am rămas, dar am fost foarte aproape să plec. Am avut oferta de la Sepsi. Eu m-am înțeles cu ei, ambele părți au fost de acord, dar am avut problema cu Steaua.

M-am gândit că o să-mi dea drumul, chiar dacă exista acea clauză. Eu cred că se putea rezolva. Din ce am vorbit și cu domnul comandant, au dorit să rămân în continuare aici.

Eu am spus-o, vreau să rămân la Steaua, dar mi-aș fi dorit să avem drept de promovare. Dacă nu s-a putut lucrul acesta, mi-aș fi dorit să merg la Sepsi, a fost ca o telenovelă. Până la urmă, clauza s-a plătit. Au plătit oamenii, au anunțat.

Cei de la Sepsi au zis că vor să plătească clauza. Eu am promis comandantului că rămân înainte să-mi spună că sunt de acord și astea au fost lucrurile.

Și staff-ul trebuia eliberat, lucrurile au fost mai complicate. Mi-am dorit să merg la Sepsi, am avut încredere că puteam să promovez la fel cum am făcut-o și aici.

Acum sunt la Steaua, e o muncă grea. Au plecat mulți jucători. S-au încheiat acele discuții destul de târziu și nu mi-a mai rămas mult timp ca să pot să fac un lot de jucători. Sunt jucători care au venit în probe, jucători tineri. E greu!” a declarat Daniel Oprița, potrivit sport.ro.

Lotul prezent la reunirea Stelei:

Portari : Horia Iancu, Ianis Pletea, Denis Ciobanu (probe);

: Horia Iancu, Ianis Pletea, Denis Ciobanu (probe); Jucători de câmp: Florin Răsdan, Adrian Ilie, Dean Beța, Gabriel Nedelea, Stephan Drăghici, Remus Chipirliu, Mihai Adăscăliței (nou, venit de la Poli Iași), Ștefan Pacionel (nou, venit de la Unirea Slobozia), Ștefan Rotaru, Alexandru Iordan, Alin Raicu, Tudor Lanțoș, Mario Roman, David Ungureanu (probe), Rareș Marinescu (probe), Albert Jarcă (probe), Robert Borangic (probe).

