Viorel Moldovan (52 de ani) va renunța la funcția de președinte al clubului Rapid la finalul sezonului, spune antrenorul Marius Șumudică (54 de ani).

Rapid a rămas fără trofeu și în acest an, iar cupele europene par în continuare un vis îndepărtat. În urma rezultatelor dezamăgitoare, Șumudică și Moldovan au pierdut sprijinul conducerii.

Marius Șumudică: „Viorel Moldovan mai rămâne doar 10 zile”

„Suntem apropiați, dar, din informațiile pe care le am și din ce am vorbit, Viorel Moldovan mai rămâne doar 10 zile. Am înțeles că nu va mai continua.

Nu am avut o relație foarte apropiată, dar ne sfătuiam, vorbeam. Nu eram certați”, a spus Șumudică, citat de digisport.ro.

La finalul lunii aprilie, Moldovan a dat de înțeles că șansele ca el să rămână în Giulești sunt mici.

„Mi se termină contractul la finalul lunii iunie, am același contract precum un antrenor, cu obiective. Vedem la final ce se va întâmpla”.

Dani Coman, înlocuitorul lui Viorel Moldovan?

Cu nevoie de a contura o nouă conducere, Dan Șucu și Victor Angelescu au trecut la treabă. În club este deja Cristi Săpunaru, care se va retrage la finalul acestui sezon și va prelua rolul de director sportiv.

Surse GOLAZO.ro susțin că în paralel Angelescu l-a contactat de Dani Coman, în prezent la FC Argeș. A încercat să-l convingă pe acesta să revină la Rapid, de această dată în conducere. Asta deși în spațiul public fostul portar a spus clar că nu a purtat nicio discuție.

Coman și-ar dori libertate în luarea deciziilor, ceea ce se întâmplă la FC Argeș. Cele două părți vor mai purta o discuție și la finalul sezonului, când Rapid va rămâne sigur fără președinte.

Lui Coman nu-i displace nici ideea de a continua la Pitești, mai ales că echipa va reveni în Liga 1, iar în oraș ar putea apărea un nou stadion.

Lui Coman nu-i displace antrenorul Marius Șumudică, alături de care a făcut performanțe la Astra, însă acesta nu mai este pe placul conducerii de la Rapid.

Ratarea obiectivelor îl îndepărtează pe antrenor de Rapid, însă atât Șucu, cât și Angelescu și Coman ar fi de acord cu Marius Măldărășanu .

Cu toate acesta, cel care a jucat 157 de meciuri în tricoul echipei din Giulești este aproape de a semna prelungirea contractului cu FC Hermannstadt.

