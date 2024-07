Laszlo Dioszegi a luat milionul și a făcut hocus-pocus cu rușinea

Transferul lui Marius Ștefănescu la FCSB pune lucrurile în ordine. Asta dacă mai aveam vreun dubiu. Fotbalul românesc la nivel de cluburi este structurat simplu. De o parte șeful, de cealaltă subalternii lui. Limba română pune la dispoziție și variante mai colorate. Cum ar fi de exemplu stăpânul și s…i. Vă las plăcerea să completați punctele de suspensie. Sigur veți găsi mai multe variante, avem o limbă bogată și expresivă.

Roluri, roluri

Ca să nu o mai lungim. Șeful este Gigi Becali. Subalternii sunt majoritatea covârșitoare a celorlalți conducători de club. Cei care nu sunt încă în organizație își așteaptă cuminți rândul. Indiferent de denumirea sub care se prezintă. Acționari, finanțatori, patroni, administratori ai banilor publici care intră în fotbal. Respectivii joacă după puteri rolul independenților. Cu mai mult sau cu mai puțin talent. Asta până la un punct. Până când în scenă intră banul. Banii. Banii lui Becali.

De-a regele și de-a bufonul

Cad zgomotos jurăminte în fața banului venit de la palatul cu icoane bizantine pe pereții auriți și saci de dolari pe la colțuri. Eșuează în ridicol promisiuni. Totul în chicoteala celui căruia îi place să se joace și de-a regele, și de-a bufonul regelui. A nu se înțelege că regele ar fi Gică Hagi. Nu, și el se așază în rând cu ceilalți așteptând oferte pentru propriii jucători.

FCSB-ul lui Becali finanțează de ani și ani Farul/Viitorul lui Hagi prin transferurile spre București. Apropo, dacă și Kiki vi se pare un jucător care urmează să consolideze campioana în fața marelul asalt spre Europa atunci e clar că vă irosesc timpul.

Marius Ștefănescu

Românul frate cu secuiul

Ultimul căruia i-a căzut tencuiala de independent, ba și aia de secui liber și neînfricat, domnul Laszlo Dioszegi de la Sepsi. Așa îmi place când prin fotbal se topesc și tensiunile etnice, iar secuiul harghitean devine frate cu românul piperean.

Bineînțeles că stricăciunile sunt compensate de frumoasa sumă de transfer, 1 milion de euro numai pentru Sepsi. La bănetul ăsta merită să joci și puțin teatru și să spui că “domnul” Ștefănescu te-a amenințat că se lasă de fotbal dacă nu îl lași să plece la FCSB-eaua. “Eaua” de la Steaua, clar.

Și dacă se lăsa de fotbal (dar nu se lăsa micuțul care făcea ce făcea și rata toate meciurile în care Sepsi urma să joace cu FCSB), când tot spusese că nu mai vrea la Sepsi, care era problema?

Iftime are o dorință

Am reținut ideea noului președinte al Consiliului Județean Botoșani, domnul Valeriu Iftime. Respectabilul om de afaceri, beneficiar al alegerilor din urbea moldoveană, are în proiectul de înaltă notabilitate locală un nou stadion (cică versiune Old Trafford în miniatură).

Știți cu cine și-a exprimat dorința să joace FC Botoșani când o fi inaugurarea mândrei arene. Ei, hai, de ce să lăsăm suspansul să ne chinuie existența? Cu FCSB, echipa în fața căreia are de departe cel mai prost palmares dintre toate celelalte competitoare din Superliga și către care domnul Iftime a transferat cu o regularitate care este întrecută poate doar de Farul.

Factorul Șucu

Deocamdată, Dan Șucu rezistă. Dan Șucu și Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, atrăseseră atenția asupra absențelor tematice ale lui Ștefănescu la partidele contra FCSB și au fost certați aspru de lumea fotbalului care se face că crede în zâne. Și mai ales în zâni, ca Gigi.

Nu l-aș da favorit neapărat pe Gigi în meciul cu Șucu. Dar nu am talent de parior și prin urmare nu pariez. Că tot veni vorba de pariuri. Zilele trecute, Daniel Sandu, proaspătul director sportiv al Rapidului, a mărturisit la “Fotbal Club” că înainte să devină scouter a lucrat în betting. Ceea ce în timpurile pe care le trăim chiar este un motiv de mândrie.