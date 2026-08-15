Marius Șumudică (55 de ani) a susținut prima conferință de presă după revenirea la CFR Cluj și a vorbit despre problemele lotului și situația financiară a clubului.

Tehnicianul a discutat și despre transferurile pe care le dorește, dar și despre jucătorii care ar putea pleca din Gruia.

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Tehnicianul a revenit la CFR într-un moment complicat. Ardelenii au fost eliminați din Conference League de Tromso, scor 1-7 la general, iar clubul a depus și o cerere pentru deschiderea procedurii de insolvență.

Șumudică cere urgent transferuri: „Săptămâna viitoare trebuie să facem neapărat 3-4 ”

Șumudică a condus primul antrenament și spune că una dintre marile probleme este nivelul fizic al echipei. CFR se pregătește de partida cu Corvinul, care va avea loc mâine, de la 21:30.

„Mergem mâine la o echipă foarte bine pregătită fizic. Au ajuns la 5 dimineața în Cluj după Tromso , au făcut un antrenament de recuperare. Dacă vom fi bine fizic, avem șanse. Dacă nu arătăm bine, plecăm cu șansa a doua.

Atâta timp cât joci cu Abeid și faci improvizații, vă dați seama unde sunt problemele.

L-am pierdut accidentat și pe Fică, e un jucător care-mi place foarte mult și care ajută CFR-ul prin prestațiile sale.

Săptămâna viitoare trebuie să facem neapărat 3-4 transferuri, nu doar numeric, ci și valoric, să ridicăm standardul”, a spus Șumudică.

Sunt jucători pe care-i cunosc. Eu, când aduc jucători care să ne ajute, n-am alte interese. Și jucători care să accepte condițiile care sunt acum la CFR. Va trebui să găsesc jucători pe care să-i pot lua împrumut, să plătim noi o parte din salariu, iar restul, cea mai mare parte, să fie plătită de clubul de acolo. Jucători străini, că prețurile sunt triple pentru români Marius Șumudică, antrenor CFR

Huja, în afara planurilor lui Şumudică

„A fost singurul Huja, care înțeleg că va pleca și care a fost liber să plece. S-a dus. Eu doar vă spun că nu mai face parte din planurile mele. Este liber să discute cu conducerea clubului.

Probabil că se va transfera, nu știu exact. Și-a dorit să plece, nu pot să-l leg aici dacă nu își dorește să joace. Din punctul meu de vedere, e liber”, a mai spus acesta.

Șumudică a precizat că situația lui Damjan Djokovic este diferită.

O să am o discuție cu Damjan Djokovic, nu discutăm acum de plecarea lui. Probabil că venea să discute cu mine. De astăzi voi avea discuții individuale cu fiecare. Marius Șumudică, antrenor CFR

Șumudică a transmis și un mesaj direct vestiarului încă de la primul antrenament.

„Cu siguranță avem nevoie de jucători. Sper ca săptămâna viitoare să închidem cel puțin trei transferuri. Le-am spus înainte de primul antrenament: «Cine vrea să iasă poate părăsi cabina în momentul de față». N-a părăsit-o niciunul.

Le-am spus: «Cine vrea să plece e liber să plece din momentul de față». Eu am venit aici și sunt în aceeași situație.

Credeți că am venit și am luat vreun ban acum? Credeți că mi-au umplut sacoșa, e camera plină de bani? Nu! Am venit că vreau să muncesc și să ajut acest club”, a mai declarat tehnicianul român.

Marius Şumudică: „CFR avea nevoie de Șumudică și Șumudică avea nevoie de CFR”

Antrenorul a explicat și de ce a acceptat să revină în Gruia, la cinci ani după precedentul mandat.

„Azi am condus primul antrenament, e destul de greu. Vreau să ne cunoaștem cât mai repede și vreau ca rezultatele să fie cele scontate. Vreau să ieșim din zona în care ne aflăm.

Așa am preluat Rapidul și am ajuns în play-off. Vreau să ne clasăm cât mai sus. Avem nevoie de timp și sper să scurtez cât mai mult acest timp.

N-a avut legătură cu insolvența clubului. Oamenii de aici m-au convins. Și eu parcă lăsasem așa treaba neterminată aici.

Am avut acel sezon cu 7 victorii din 7, cu calificare în grupele Conference League. Mă simțeam dator față de acest club, față de suporteri și față de oamenii care iubesc clubul. Nu a fost vorba de plan financiar, de salarii, de staff.

CFR avea nevoie de Șumudică și Șumudică avea nevoie de CFR. Atunci, așa trebuie să gândească fiecare din lot”, a mai spus Șumudică.

S-a cerut intrarea în insolvență. Nu vor mai fi probleme materiale. Singura problemă e că nu mai ai voie să joci în cupele europene, ceea ce afectează mentalul jucătorilor. Sper să am dibăcia asta și să-i fac să înțeleagă că trebuie să dăm totul pentru a face mai bine decât am făcut până acum. Marius Șumudică, antrenor CFR

Șumudică, despre despărțirea din 2021: „ Nu-mi mai aduceți aminte de acel episod”

Șumudică nu este străin de CFR Cluj. A condus formația din Gruia în perioada iunie - august 2021, fiind demis după ce ardelenii ratau calificarea în grupele Europa League.

Înainte ca despărțirea să fie oficializată, Ioan Varga a decis să închidă porțile bazei la ora antrenamentului fără să-l anunțe pe tehnician. Șumudică a rămas în fața porții și a fost nevoit să conducă ședința de pregătire într-un garaj.

La revenire, Șumudică nu a vrut să insiste asupra conflictului de atunci.

„Dacă sunt aici, înseamnă că porțile au fost deschise. Nu-mi mai aduceți aminte de acel episod, fiecare greșește în viață, se întâmplă.

Îmi era dor de oamenii de aici, de suporterii lui CFR, chiar dacă sunt mai puțini decât cealaltă echipă din Cluj”, a mai spus tehnicianul.

Șumudică a fost întrebat și despre posibilitatea ca Denis Drăguș să ajungă la CFR Cluj.

„Mici. Am spus că sunt infime, dar niciodată nu știi ce se poate întâmpla”, a mai spus acesta

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