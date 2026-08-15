„Echipa-fanion e tăvălită de toți” Valeriu Iftime, ironii la adresa FCSB: „După Auda nu am mâncat două zile, dar Becali?” +25 foto
Valeriu iftime
Superliga

„Echipa-fanion e tăvălită de toți” Valeriu Iftime, ironii la adresa FCSB: „După Auda nu am mâncat două zile, dar Becali?”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 15.08.2026, ora 17:47
alt-text Actualizat: 15.08.2026, ora 17:47
  • Valeriu Iftime (66 de ani), patronul clubului FC Botoșani, i-a ironizat pe cei de la FCSB, înaintea duelului direct din etapa #5 din Liga 1.
  • Meciul va avea loc luni, de la ora 21:30, și va transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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FCSB a suferit una dintre cele mai mari umilințe din ultimii ani, după ce a fost eliminată de Auda încă din turul al doilea preliminar din Conference League, scor 3-7 la general.

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Valeriu Iftime, ironii înainte de FCSB - FC Botoșani: „După Auda nu am mâncat eu două zile, dar dumnealui?”

Patronul lui FC Botoșani a profitat de meciul din Liga 1 care se apropie și l-a înțepat pe omologul său de la FCSB, Gigi Becali când a fost întrebat de când nu au mai vorbit.

„De mâine (n.r. – râde). Da, da. E prins cu multă treabă, cu multe lucruri. Eu l-am mai criticat din când în când pe zona de FCSB. E supărat dumnealui și nu vreau să îl supăr mai tare. Cu Auda nu am mâncat eu două zile, dar dumnealui?

Nu că l-aș iubi așa mult pe domnul Becali sau pe FCSB. Dar e prea gravă situația. Eu credeam că FCSB este echipa-fanion.

Dacă echipa-fanion e tăvălită de toți, ai o mare problemă cu fotbalul. Cazi în toate gropile pământului”, a declarat Valeriu Iftime, conform fanatik.ro.

FOTO. Golul marcat de Joao Paulo în Auda - FCSB, 4-1

Golul marcat de Joao Paulo în minutul 58 al meciului Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide
Golul marcat de Joao Paulo în minutul 58 al meciului Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide

Galerie foto (25 imagini)

Golul marcat de Joao Paulo în minutul 58 al meciului Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide Golul marcat de Joao Paulo în minutul 58 al meciului Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide Golul marcat de Joao Paulo în minutul 58 al meciului Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide Golul marcat de Joao Paulo în minutul 58 al meciului Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide Golul marcat de Joao Paulo în minutul 58 al meciului Auda - FCSB. Foto: captură Tiesraide
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Duelul dintre FCSB și FC Botoșani se va disputa pe stadionul „Arcul de Triumf”, deși cele două cluburi ajunseseră la un acord pentru inversarea turului cu returul, moldovenii urmând se devină gazde.

Roș-albaștrii au fost nemulțumiți de starea gazonului de pe „Arc”, dar Liga Profesionistă de Fotbal s-a opus deciziei de a inversa meciurile.

Cum argumentează instituția? Susține că regulamentul nu permite inversarea, conform Articolului 9, alineatul 3 din ROAF.

„Echipele nu pot renunța la dreptul lor de organizare a jocurilor, în favoarea echipelor adverse, și nu pot juca meciul din organizare proprie pe terenul echipei adverse”, se arată în regulament.

Înaintea meciului din etapa #5 din Liga 1, FCSB ocupă locul al treilea, cu 8 puncte acumulate, în timp ce FC Botoșani, se află pe poziția 14, cu doar 3 puncte.

În cazul unei victorii, echipa antrenată de Marius Baciu va urca din nou pe primul loc. FC Argeș este în acest moment lider, cu 10 puncte obținute după 5 meciuri.

În ultima confruntare directă dintre FCSB și FC Botoșani, roș-albaștrii s-au impus cu scorul de 4-3, după prelungiri, în semifinala barajului pentru calificarea în Conference League.

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