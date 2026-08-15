3 staruri blocate de Borza Ce a reușit fundașul stânga la debutul în campionatul Turciei împotriva campioanei Galatasaray
Borza, într-o mică pauză în timpul meciului Galatasaray - Corum 2-2. Foto: Imago
Stranieri

3 staruri blocate de Borza Ce a reușit fundașul stânga la debutul în campionatul Turciei împotriva campioanei Galatasaray

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 15.08.2026, ora 14:23
alt-text Actualizat: 15.08.2026, ora 16:08
  • Andrei Borza, unul dintre cei mai siguri jucători ai lui Corum în primul meci din Super Lig.
  • Performanța apărătorului în vârstă de 20 de ani la 2-2 cu Galatasaray la Istanbul. 
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La 20 de ani, Andrei Borza a riscat, transferându-se în vară de la Rapid la Corum, o echipă care tocmai promovase în premieră în prima ligă turcă.

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Borza contra vedetelor Galatei

Startul a fost neașteptat de bun. Debutul său și al echipei lui în Super Lig s-a încheiat cu un surprinzător 2-2 pe terenul lui Galatasaray, campioana Turciei în ultimele patru sezoane.

2,2 milioane de euro
a plătit Corum pentru transferul lui Borza de la Rapid

Ce a reușit fundașul stânga pe „Rams Park”: a blocat toate cele trei staruri „Cim-Bom-Bom” pe care antrenorul Okan Buruk le-a rulat pe partea sa.

Toți jucători mult mai experimentați decât Borza, de-abia lansat de Gică Hagi la națională. Toți prezenți la ultimul Campionat Mondial.

Au făcut schimb de locuri ca să-l surprindă pe Borza. Fără efect

La început, i-a fost rival Leroy Sane, extremă dreapta, 30 de ani, ex-Manchester City și Bayern Munchen.

80 de selecții
are Leroy Sane la naționala Germaniei: 18 goluri, 11 pase decisive

Pentru că nu reușea să treacă de Borza, Sane a făcut schimb de locuri cu Yunus Akgun:

  • A trecut el în centrul ofensivei „leilor” și l-a lăsat pe Yunus pe aripă. 
Borza l-a fentat pe Yunus și a trecut mingea pe lângă el. Foto: Imago Borza l-a fentat pe Yunus și a trecut mingea pe lângă el. Foto: Imago
Borza l-a fentat pe Yunus și a trecut mingea pe lângă el. Foto: Imago
  • Akgun, 26 de ani, crescut la academia de juniori a lui Galatasaray, stabilizat la prima echipă după împrumuturi la Demirspor și Leicester. Cu 21 de selecții, 4 goluri și două assisturi la naționala Turciei. 

Spre final, după ce Buruk l-a înlocuit pe Sane, l-a mutat împotriva lui Borza pe Bariș Yilmaz. O extremă în vârstă de 26 de ani, cu 10 goluri influențate (5+5) în 38 de meciuri la selecționata Semilunii.

Cu mici scăpări, „tricolorul” a rezistat în fața ofensivei în valuri a campionilor, mai ales în ultimele 27 de minute (cu tot cu prelungiri), când Corum a evoluat în inferioritate, după eliminarea lui Kyziridis.

Cotele celor 4 pe Transfermarkt:

  • Borza - 2,5 milioane de euro. 
  • Sane - 20 de milioane. 
  • Akgun - 18 milioane. 
  • Yilmaz - 30 de milioane. 

O singură apariție în atac și Borza a provocat pericol. Putea încerca mai mult

Ce putea face mai mult Borza la debutul oficial pentru noua echipă? Să avanseze mai curajos în atac.

Apărătorul roș-negrilor a apărut o singură dată în ofensivă, provocând pericol.

Spre finalul primei reprize, a primit mingea la marginea careului, a fentat un adversar cu piciorul stâng și a tras cu dreptul. Stoperul Davinson Sanchez a blocat însă mingea lui Borza.

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