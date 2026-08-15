3 staruri blocate de Borza Ce a reușit fundașul stânga la debutul în campionatul Turciei împotriva campioanei Galatasaray

Andrei Borza, unul dintre cei mai siguri jucători ai lui Corum în primul meci din Super Lig.

Performanța apărătorului în vârstă de 20 de ani la 2-2 cu Galatasaray la Istanbul.

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La 20 de ani, Andrei Borza a riscat, transferându-se în vară de la Rapid la Corum, o echipă care tocmai promovase în premieră în prima ligă turcă.

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Borza contra vedetelor Galatei

Startul a fost neașteptat de bun. Debutul său și al echipei lui în Super Lig s-a încheiat cu un surprinzător 2-2 pe terenul lui Galatasaray, campioana Turciei în ultimele patru sezoane.

2,2 milioane de euro a plătit Corum pentru transferul lui Borza de la Rapid

Ce a reușit fundașul stânga pe „Rams Park”: a blocat toate cele trei staruri „Cim-Bom-Bom” pe care antrenorul Okan Buruk le-a rulat pe partea sa.

Toți jucători mult mai experimentați decât Borza, de-abia lansat de Gică Hagi la națională. Toți prezenți la ultimul Campionat Mondial.

Au făcut schimb de locuri ca să-l surprindă pe Borza. Fără efect

La început, i-a fost rival Leroy Sane, extremă dreapta, 30 de ani, ex-Manchester City și Bayern Munchen.

80 de selecții are Leroy Sane la naționala Germaniei: 18 goluri, 11 pase decisive

Pentru că nu reușea să treacă de Borza, Sane a făcut schimb de locuri cu Yunus Akgun:

A trecut el în centrul ofensivei „leilor” și l-a lăsat pe Yunus pe aripă.

Borza l-a fentat pe Yunus și a trecut mingea pe lângă el. Foto: Imago

Akgun, 26 de ani, crescut la academia de juniori a lui Galatasaray, stabilizat la prima echipă după împrumuturi la Demirspor și Leicester. Cu 21 de selecții, 4 goluri și două assisturi la naționala Turciei.

Spre final, după ce Buruk l-a înlocuit pe Sane, l-a mutat împotriva lui Borza pe Bariș Yilmaz. O extremă în vârstă de 26 de ani, cu 10 goluri influențate (5+5) în 38 de meciuri la selecționata Semilunii.

Cu mici scăpări, „tricolorul” a rezistat în fața ofensivei în valuri a campionilor, mai ales în ultimele 27 de minute (cu tot cu prelungiri), când Corum a evoluat în inferioritate, după eliminarea lui Kyziridis.

Cotele celor 4 pe Transfermarkt:

Borza - 2,5 milioane de euro.

Sane - 20 de milioane.

Akgun - 18 milioane.

Yilmaz - 30 de milioane.

O singură apariție în atac și Borza a provocat pericol. Putea încerca mai mult

Ce putea face mai mult Borza la debutul oficial pentru noua echipă? Să avanseze mai curajos în atac.

Apărătorul roș-negrilor a apărut o singură dată în ofensivă, provocând pericol.

Spre finalul primei reprize, a primit mingea la marginea careului, a fentat un adversar cu piciorul stâng și a tras cu dreptul. Stoperul Davinson Sanchez a blocat însă mingea lui Borza.

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