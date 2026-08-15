Kyle Chalmers vrea să vină în România Australianul l-a intervievat pe David Popovici și l-a numit pe român „cel mai mare înotător din toate timpurile!” +15 foto
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Kyle Chalmers vrea să vină în România Australianul l-a intervievat pe David Popovici și l-a numit pe român „cel mai mare înotător din toate timpurile!”

alt-text Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 15.08.2026, ora 14:22
alt-text Actualizat: 15.08.2026, ora 16:10
  • Kyle Chalmers (28 de ani), campion olimpic și unul dintre cei mai importanți sprinteri ai înotului mondial, vorbește cu admirație despre David Popovici (21 de ani), pe care îl consideră un reper pentru generația actuală și unul dintre cei mai mari înotători din istorie.
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Australianul Kyle Chalmers a avut numeroase dueluri cu românul în bazin. Acum, povestește despre relația de prietenie și respect pe care o are cu românul, despre influența pe care Popovici a avut-o în proba de 100 m liber și despre posibilitatea de a se antrena împreună la București.

Kyle Chalmers a urmărit finala de la 100 m liber din tribune alături de fiica sa.

Acum, așteaptă viitoarele confruntări cu Popovici, la Budapesta, cât și, speră el, la Jocurile Olimpice de la Los Angeles.

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Kyle Chalmers l-a numit pe Popovici „cel mai mare înotător din toate timpurile!”

Kyle, cum a fost să-l intervievezi pe David Popovici?

A fost o mare onoare când cei de la Arena m-au întrebat dacă aș putea să îl intervievez pe David. Am avut puține emoții. Nu am făcut foarte multe interviuri până acum, așa că a fost cu siguranță o experiență foarte diferită să fiu eu cel care pune întrebările, în loc să fiu cel care răspunde.

David este un model extraordinar pentru noi toți în proba de 100 m liber. A schimbat modul în care privim această probă și felul în care oamenii o abordează. Ceea ce a reușit în ultimii 5 ani este cu adevărat inspirațional. Este, fără îndoială, cel mai mare înotător din toate timpurile! Kyle Chalmers

Ce apreciezi la David Popovici?

Consistența lui de-a lungul anilor este impresionantă. În prezent, nu mai deține recordul mondial la 100 m liber, dar faptul că a reușit de atât de multe ori să înoate în 46 de secunde și să fie atât de aproape de recordul mondial este cu adevărat remarcabil.

Faptul că am putut să stau în tribune și să îl urmăresc la această competiție, în loc să fiu alături de el în bazin, concurând, a fost o oportunitate de care m-am bucurat foarte mult.

Îi doresc lui David tot succesul din lume atât în proba de 100 m liber, cât și în cea de 200 m liber. A fost incredibil în ambele! Kyle Chalmers

Ai văzut finala în care trei înotători au coborât sub 47 de secunde și au urcat pe podium?

Da. Am stat în tribune și am urmărit cursa din primul rând. Eram cu fiica mea și a fost extraordinar să putem vedea acea finală. Evident, îl susțineam pe David. Este prietenul meu și am foarte mult respect pentru el.

M-am bucurat foarte mult că el a fost cel care a atins primul peretele și a câștigat cursa. A fost o finală mai strânsă decât mă așteptam, probabil, dar cel mai bun înotător a câștigat.

Kyle Chalmers l-a intervievat pe David Popovici (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Kyle Chalmers l-a intervievat pe David Popovici (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (15 imagini)

Kyle Chalmers l-a intervievat pe David Popovici (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Kyle Chalmers l-a intervievat pe David Popovici (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Kyle Chalmers l-a intervievat pe David Popovici (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Kyle Chalmers l-a intervievat pe David Popovici (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Kyle Chalmers l-a intervievat pe David Popovici (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
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Antrenorul lui David a spus că tu ai declanșat, practic, revoluția lui în proba de 100 m liber, la revenirea de la Rio. Ce înseamnă pentru tine acest lucru?

Îmi amintesc că David mi-a spus asta după ce am câștigat medaliile la Paris. Eu am obținut argintul, el a terminat pe locul al treilea, iar atunci mi-a spus că l-am inspirat și motivat foarte mult de-a lungul carierei lui.

A fost ceva foarte emoționant și măgulitor să aud asta de la el. M-am bucurat să aflu că am avut un asemenea impact asupra lui. Suntem prieteni foarte buni și avem foarte mult respect unul pentru celălalt, iar cred că acest lucru este foarte important în sport.

Evoluția la 100 m liber era inevitabilă. Faptul că noi ne-am gândit la niște chestii, la niște elemente tehnice, la un anumit mod de a vedea și de a aborda această probă nu înseamnă că alții nu ar fi făcut-o. În realitate, nici noi nu am făcut-o primii, ci Chalmers, în 2016, la Rio, în acea finală. El a făcut-o primul, a întors al 7-lea și a câștigat. Nu noi am inventat noi asta, e brandul lui Chalmers. Adrian Rădulescu, antrenorul lui David Popovici

David a petrecut o lună antrenându-se cu Pan Zhanle. Ai veni la București să te antrenezi cu David?

Mi-ar plăcea foarte mult să vin la București. Anul trecut am petrecut ceva timp împreună în Turcia, pentru o ședință foto, iar în acea perioadă am încercat să aflu cât mai multe despre România. După aceea, am urmărit și multe videoclipuri pe YouTube, așa că sper ca într-o zi să ajung acolo.

Nu sunt sigur că aș mai putea ține pasul cu el la antrenamente. Cred că este puțin mai în formă și mai rapid decât mine în acest moment. Dar mi-ar face mare plăcere să vin și să descopăr România, să văd țara lui și să îl vizitez în țara natală.

Și David ar putea veni în Australia.

Este și el mai mult decât binevenit în Australia, oricând dorește. Am concurat împreună în Australia, în 2022, la Melbourne, deci a fost deja acolo și a concurat. Dar da, mi-ar plăcea foarte mult să vin și eu în România.

Poate înainte de Budapesta, pentru că am putea să ne obișnuim împreună cu fusul orar. Cred că există cu siguranță oportunități în următorii doi ani să facem asta, așa că hai să încercăm să punem ceva la cale. Ar fi foarte frumos.

Este mai ușor să îl intervievezi pe David decât să concurezi împotriva lui?

Probabil că da. În zilele noastre, cu siguranță. Din păcate, încep să îmbătrânesc. Dacă ar fi fost acum 10 ani, probabil aș fi fost ceva mai încrezător înaintea unei curse împotriva lui.

Dar faptul că reușește cu atâta constanță să înoate în 46 de secunde este remarcabil. Aștept cu nerăbdare ocazia de a concura din nou împotriva lui anul viitor, la Budapesta, și apoi, sper, la Jocurile Olimpice de la Los Angeles.

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